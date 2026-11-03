Oasis a Roma, biglietti fino a 10mila euro: interviene Agcom

🌐 Biglietti Oasis Roma: per le tre date del 2027 prezzi enormemente gonfiati sulle piattaforme secondarie. Agcom apre verifiche, ma non ci sono ancora sanzioni definitive.

La febbre per il ritorno degli Oasis diventa un affare

Tre concerti annunciati allo Stadio Olimpico, il ritorno di una band attesissima e un mercato che sembra impazzito. Il tour romano degli Oasis, previsto per il 26, 29 e 30 luglio 2027, ha acceso una corsa ai biglietti che in alcuni casi ha trasformato il desiderio di assistere a un evento musicale in una spesa da capogiro. Il Codacons ha segnalato offerte sui circuiti di rivendita che raggiungevano diverse migliaia di euro, con punte prossime ai diecimila euro per un singolo ingresso.

L’associazione dei consumatori ha messo a confronto quelle richieste con il listino ufficiale, arrivando a indicare ricarichi superiori al 1.400 per cento rispetto al pacchetto più costoso. La cifra non significa che tutti i biglietti siano stati venduti a quei prezzi: un annuncio di rivendita non equivale a una transazione conclusa. Tuttavia la sola disponibilità pubblica di offerte tanto elevate pone un problema di protezione del consumatore e correttezza del mercato.

Agcom ha comunicato l’avvio di approfondimenti preliminari sul fenomeno del cosiddetto secondary ticketing in relazione alle tre date. È una fase di verifica, non una decisione che abbia già accertato responsabilità o inflitto sanzioni. Anche questo è un punto essenziale del racconto: la difesa degli spettatori non si rafforza anticipando un verdetto, ma spiegando che cosa le autorità stanno effettivamente controllando.

Prezzi gonfiati, codici falsi e siti clone

L’inchiesta amministrativa si innesta su un’allerta precedente della Polizia di Stato, che aveva invitato i fan a prestare attenzione a messaggi social, siti imitativi e presunti codici di accesso alle prevendite. I codici distribuiti dagli organizzatori erano personali e non trasferibili. Pagare un estraneo per riceverne uno significa quindi esporsi al rischio di avere in mano una stringa inutilizzabile, pur avendo trasferito denaro o comunicato dati personali.

Il meccanismo è prevedibile: quando l’offerta ufficiale sembra insufficiente, la scarsità alimenta la paura di restare fuori. I truffatori sfruttano esattamente quell’urgenza, promettendo un posto garantito e chiedendo pagamenti immediati. La fretta è il principale alleato della truffa. Un prezzo elevato, da solo, non certifica l’autenticità di un tagliando, e un’immagine con logo e codice QR non sostituisce la validazione nei circuiti autorizzati.

Gli Oasis hanno invitato a evitare rivenditori non autorizzati e indicato per l’eventuale rivendita futura piattaforme controllate come Ticketmaster e Twickets, secondo condizioni che devono essere verificate al momento dell’acquisto. I biglietti comparsi su altri siti potrebbero essere annullati. Il rischio non è quindi soltanto pagare più del necessario: potrebbe essere quello di ritrovarsi davanti ai tornelli con un titolo ritenuto non valido.

C’è inoltre una differenza rilevante fra i prezzi chiesti sulle piattaforme e le eventuali violazioni amministrative. La normativa contro il secondary ticketing si applica secondo requisiti e circostanze precise: la presenza di un sito che pubblica offerte elevate è un segnale da approfondire, non una sanzione automatica. Nei casi di presunta frode, invece, entrano in gioco possibili condotte diverse, come credenziali false e pagamenti ottenuti con l’inganno. Le due dimensioni non devono essere confuse. Per l’organizzazione dei concerti è importante che le indicazioni sulla rivendita vengano diffuse con chiarezza e che l’assistenza clienti sia accessibile ai fan. Un pubblico che non riesce a distinguere in pochi secondi un canale legittimo da uno imitativo è un pubblico più vulnerabile. Anche i sistemi ufficiali, d’altra parte, devono curare la trasparenza sulle commissioni e sull’accessibilità dei prezzi. I controlli possono contrastare l’illecito, ma la prevenzione nasce da un mercato leggibile e da regole che il consumatore può comprendere senza diventare investigatore.

Un concerto non dovrebbe diventare un privilegio finanziario

La normativa italiana prevede strumenti contro la rivendita non autorizzata di biglietti per spettacoli, compresi provvedimenti inibitori e sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge. Ma l’efficacia dipende dalla capacità di identificare i soggetti coinvolti, distinguere le forme lecite da quelle illecite e intervenire in tempo utile. Una pagina può scomparire velocemente, riapparendo con un altro nome o un dominio differente.

Per gli spettatori la raccomandazione è conservare schermate delle offerte sospette, verificare indirizzi e denominazioni dei siti e usare soltanto i canali comunicati dagli organizzatori. In caso di pagamento contestato può essere utile rivolgersi al proprio prestatore di servizi di pagamento e alle autorità competenti. Non sono sufficienti le rassicurazioni del venditore in chat, soprattutto se pretende bonifici verso conti personali o metodi difficili da contestare.

Il caso Oasis mette a nudo una contraddizione dell’industria dei grandi eventi: la musica nasce per riunire persone, mentre l’intermediazione incontrollata rischia di trasformarla in merce finanziaria per pochi. La verifica di Agcom dovrà stabilire se siano state violate regole precise. Nel frattempo un principio resta semplice: l’entusiasmo dei fan merita protezione, non speculazione. E un biglietto autentico vale più di mille promesse scritte su una pagina social.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.