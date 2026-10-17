Victoria’s Secret Fashion Show 2026, tutte le modelle attese

🌐 Victoria’s Secret Fashion Show 2026, conto alla rovescia per il ritorno degli Angeli: da Gigi Hadid a Candice Swanepoel, passando per Adriana Lima, Joan Smalls e le nuove protagoniste della passerella, Los Angeles si prepara a ospitare uno degli spettacoli più attesi della moda internazionale. L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre, con diretta streaming sui canali ufficiali del marchio. Tra grandi ritorni, volti emergenti, lingerie scenografica e performance musicali, ecco chi salirà in passerella e cosa aspettarsi dall’edizione di quest’anno.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026: la notte degli Angeli è vicina

Le ali tornano a spiegarsi, i riflettori si accendono e il mondo della moda si prepara a una nuova notte di glamour. Il Victoria’s Secret Fashion Show 2026 è ormai alle porte e promette di riportare al centro della scena alcune delle supermodelle più riconoscibili del panorama internazionale.

L’evento si svolgerà a Los Angeles domenica 18 ottobre, segnando il ritorno della sfilata sulla costa occidentale degli Stati Uniti dopo le recenti edizioni newyorkesi. La diretta è prevista alle 16:30 ora locale, corrispondenti alle 1:30 di lunedì 19 ottobre in Italia.

Non sarà soltanto una presentazione di lingerie. Il fashion show è costruito come un grande spettacolo televisivo e digitale, nel quale moda, musica, scenografie e personalità delle modelle si fondono in un unico evento.

Il marchio punta ancora una volta sulla forza del proprio immaginario: ali monumentali, dettagli scintillanti, silhouette ricercate e una passerella concepita per generare immagini destinate a circolare rapidamente sui social.

La vera attrazione, però, resta il cast. Il ritorno di alcune protagoniste storiche si intreccia con la presenza di modelle che rappresentano l’evoluzione dell’immagine del brand, sempre più attento a proporre differenti fisicità, identità e stili.

L’attesa è alimentata anche dalla curiosità intorno ai look, alle possibili sorprese e alle esibizioni dal vivo. Un mix che trasforma la sfilata in un appuntamento capace di superare i confini del settore fashion e raggiungere il pubblico dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Gigi Hadid e Candice Swanepoel, i ritorni più attesi

Tra i nomi più attesi spicca Gigi Hadid, una delle modelle che più hanno contribuito a definire l’immagine contemporanea di Victoria’s Secret. La sua presenza è stata confermata dal marchio e riporta in primo piano una delle figure più amate dal pubblico della sfilata.

Accanto a lei ci sarà Candice Swanepoel, volto storico del brand, celebre per la sua eleganza in passerella e per il legame con alcuni dei momenti più iconici del fashion show. Il suo ritorno rappresenta uno degli elementi di maggiore richiamo dell’edizione 2026.

Grande attenzione anche per Adriana Lima, tra le protagoniste più longeve della storia dello spettacolo. La top model brasiliana è da anni associata all’immaginario degli Angeli e la sua partecipazione aggiunge una forte componente nostalgica a una sfilata che guarda contemporaneamente al passato e al futuro.

Nel gruppo delle veterane figura inoltre Joan Smalls, modella portoricana dalla lunga esperienza internazionale, capace di alternare le passerelle dell’alta moda alle produzioni più spettacolari del settore lingerie.

Un altro nome da seguire è Elsa Hosk, che torna nel mondo della sfilata dopo una lunga assenza. La sua presenza richiama una stagione particolarmente amata dai fan, quando le ali scenografiche e i look elaborati erano tra i simboli più riconoscibili dell’evento.

Il fascino di questi ritorni sta anche nella loro capacità di creare un ponte tra generazioni. Chi seguiva il fashion show negli anni di maggiore popolarità ritrova volti familiari, mentre il pubblico più giovane scopre le personalità che hanno contribuito a costruire la reputazione internazionale del marchio.

Non è soltanto una questione di nostalgia: è il tentativo di riunire identità consolidate e nuove protagoniste in un’unica narrazione di moda.

Da Ashley Graham ad Anok Yai: la passerella cambia volto

L’edizione 2026 non punta esclusivamente sui nomi storici. Nel cast figurano anche modelle che hanno contribuito a rendere più articolata la rappresentazione della bellezza sulle passerelle internazionali.

Tra queste c’è Ashley Graham, da tempo protagonista di campagne e sfilate che hanno ampliato la visibilità di differenti fisicità nel settore della moda. La sua partecipazione si inserisce nel percorso con cui Victoria’s Secret cerca di rinnovare la propria immagine, dopo le critiche rivolte in passato ai canoni estetici estremamente selettivi del marchio.

Attesa anche Paloma Elsesser, riconosciuta per il suo lavoro tra alta moda, campagne internazionali e progetti dedicati a una rappresentazione più ampia dei corpi femminili. Al suo fianco, Anok Yai porta in passerella una presenza scenica particolarmente riconoscibile, costruita attraverso collaborazioni con alcune delle principali maison internazionali.

Nel gruppo delle modelle confermate figurano anche Imaan Hammam, Liu Wen e Precious Lee, nomi che testimoniano la varietà delle esperienze professionali riunite per lo show.

La sfilata vedrà inoltre la partecipazione di Alex Consani, diventata una delle personalità più riconoscibili della nuova generazione di modelle, e di Devyn Garcia, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel mondo Victoria’s Secret.

Completano il quadro Abby Champion, Amelia Gray e Grace Elizabeth, protagoniste di una generazione che combina moda, comunicazione digitale e visibilità internazionale.

La varietà del casting è uno degli aspetti centrali dell’edizione. Non significa che il settore abbia risolto tutte le questioni legate alla rappresentazione femminile, ma dimostra che il marchio sta cercando di costruire uno spettacolo capace di parlare a un pubblico più ampio rispetto al passato.

Lingerie, ali e scenografie: cosa vedremo in passerella

Il Victoria’s Secret Fashion Show è molto più di una semplice presentazione di collezioni. La sua identità nasce dall’incontro tra abbigliamento intimo, spettacolarità visiva e intrattenimento dal vivo.

Le creazioni per il 2026 sono attese tra completi ricercati, tessuti luminosi, dettagli gioiello e look progettati per valorizzare il movimento delle modelle. Le ali, simbolo storico degli Angeli, restano uno degli elementi più riconoscibili dell’immaginario del marchio.

Tra le anticipazioni ufficiali figura anche il ritorno del Fantasy Bra, il reggiseno gioiello che negli anni è diventato una delle creazioni più celebri della sfilata. Per l’edizione 2026 il progetto è realizzato in collaborazione con Jacob & Co., specialista in gioielleria e orologeria di lusso.

Il valore simbolico di questo elemento è notevole: il Fantasy Bra rappresenta l’incontro tra moda, artigianalità e spettacolo, con un’estetica studiata per trasformare un capo d’abbigliamento in un oggetto scenografico.

L’allestimento di Los Angeles dovrebbe puntare su una produzione ambiziosa, pensata per valorizzare tanto la dimensione dal vivo quanto quella digitale. La scelta della città, legata all’industria dell’intrattenimento e alla cultura delle celebrità, rafforza il carattere trasversale dell’evento.

La passerella diventa così un palcoscenico in cui il prodotto passa in secondo piano rispetto all’esperienza complessiva, costruita attraverso immagini, musica, costumi e personalità.

Katseye, Megan Thee Stallion e Tate McRae: la musica accende lo show

A rendere ancora più attesa la serata sarà la componente musicale. Il Victoria’s Secret Fashion Show ha costruito parte della propria identità proprio attraverso l’incontro tra modelle e artiste internazionali, trasformando le esibizioni dal vivo in momenti centrali della passerella.

Per il 2026 sono annunciate KATSEYE, Megan Moroney e Megan Thee Stallion, tre presenze che rappresentano universi musicali differenti. La formazione KATSEYE porta sul palco un’estetica pop internazionale, Megan Moroney rappresenta la nuova scena country, mentre Megan Thee Stallion aggiunge al programma la propria identità hip-hop.

È annunciata anche Tate McRae, artista pop e ballerina che unisce performance coreografiche e musica, in linea con la dimensione spettacolare dell’evento.

La scelta di artiste provenienti da generi differenti contribuisce a raggiungere pubblici diversi e a rafforzare la componente d’intrattenimento dello show. Le esibizioni accompagneranno la sfilata, creando momenti pensati per essere condivisi e ripresi sulle piattaforme digitali.

La musica, in questo contesto, non è un semplice accompagnamento. Diventa parte integrante della costruzione dello spettacolo, contribuendo al ritmo della passerella e alla riconoscibilità dei singoli momenti.

Quando vedere il Victoria’s Secret Fashion Show 2026 in Italia

L’appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre a Los Angeles, con diretta alle 16:30 ora locale, corrispondenti alle 1:30 di lunedì 19 ottobre in Italia.

Lo spettacolo sarà trasmesso gratuitamente attraverso il canale YouTube ufficiale di Victoria’s Secret e sulle piattaforme social del marchio. È prevista anche una fase di intrattenimento dedicata ai momenti più iconici dello show e ai contenuti legati alla passerella.

Per chi seguirà l’evento dall’Italia, sarà quindi necessario organizzarsi per la visione notturna oppure recuperare successivamente i contenuti pubblicati online.

L’edizione 2026 si presenta come un appuntamento significativo per il marchio, che punta a consolidare il rilancio del fashion show attraverso il coinvolgimento del pubblico, il ritorno di modelle celebri e un cast musicale interamente femminile.

Resta da vedere quali look conquisteranno maggiormente l’attenzione, quali saranno i momenti più condivisi e come il pubblico reagirà all’equilibrio tra tradizione e rinnovamento.

Gli Angeli tornano a Los Angeles con una promessa precisa: trasformare ancora una volta la passerella in uno degli spettacoli più riconoscibili della moda internazionale.