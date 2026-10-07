Gigi Hadid e la nuova moda sporty-chic: Miu Miu cambia le regole

La moda che arriva dalla passerella di Parigi non sembra più interessata a scegliere tra eleganza e comodità. Li vuole entrambi, nello stesso momento. È questa forse la lettura più interessante dello show Miu Miu Primavera/Estate 2027, andato in scena il 4 ottobre al Palais d’Iéna.

Al centro della scena c’è Gigi Hadid, protagonista di uno dei look destinati a diventare il simbolo della collezione: un top sportivo grigio, una gonna midi ricca di dettagli preziosi e sneakers, completati da un beauty look volutamente naturale e da una coda spettinata. Un’immagine apparentemente semplice, ma costruita su un contrasto molto preciso: la palestra incontra la couture, il quotidiano incontra il lusso.

Gigi Hadid porta la palestra sulla passerella di Parigi

Il punto non è soltanto il ritorno del top sportivo nel guardaroba di tutti i giorni. La novità sta nel modo in cui viene trattato.

Per anni il mondo della moda ha lavorato per separare i codici: da una parte l’abbigliamento tecnico, funzionale e destinato allo sport; dall’altra gli abiti eleganti, le gonne da sera, i gioielli e le occasioni speciali.

Miuccia Prada mette in discussione proprio questa divisione.

Il top che Gigi Hadid indossa in passerella non è più semplicemente un capo da palestra. Diventa parte di un look sofisticato, quasi prezioso, grazie all’accostamento con una gonna midi plissettata e decorata da pannelli di cristalli e perline.

È una strategia che appartiene profondamente al linguaggio Miu Miu: prendere qualcosa di riconoscibile, quasi banale, e spostarlo di contesto fino a renderlo desiderabile.

La collezione, significativamente intitolata “Here and Now”, parte proprio dall’idea di osservare il guardaroba contemporaneo senza filtri. Sportswear, maglieria, pelle, capi vintage, sartoria e abiti più sofisticati vengono messi insieme per creare combinazioni volutamente irregolari.

Il vero trend è il contrasto

Definire tutto semplicemente sporty-chic sarebbe riduttivo.

Il trend emerso a Parigi è qualcosa di più ampio: la possibilità di indossare contemporaneamente elementi che fino a poco tempo fa appartenevano a mondi diversi.

Una gonna preziosa può convivere con una sneaker tecnica. Un top da allenamento può diventare il punto focale di un outfit serale. Un paio di jeans può essere reinterpretato attraverso dettagli couture. Una scarpa nata per correre può diventare un accessorio fashion.

È proprio questo cortocircuito a rendere riconoscibile la nuova Miu Miu.

La maison non cerca di rendere l’abbigliamento sportivo più elegante semplicemente aggiungendo un dettaglio prezioso. Fa qualcosa di più interessante: mantiene visibile la natura sportiva del capo e la mette in dialogo con la sofisticazione.

Il risultato è volutamente imperfetto.

Ed è qui che entra in gioco anche il beauty.

Capelli spettinati, trucco naturale: il lusso senza perfezione

La coda di Gigi Hadid non è costruita per sembrare impeccabile. Al contrario, appare morbida, spettinata, quasi casuale.

Il messaggio è chiaro: se l’abito è prezioso, capelli e make-up non devono necessariamente esserlo.

La bellezza della stagione passa così attraverso una forma di imperfezione controllata. Non significa trascuratezza, ma rifiuto dell’effetto troppo costruito.

La stessa direzione si ritrova nella scelta di valorizzare un volto dall’aspetto naturale e di lasciare che sia il contrasto fra corpo, abiti e accessori a creare l’impatto visivo.

Il messy hair, dunque, non è un semplice dettaglio beauty. È parte della stessa filosofia che sostiene la collezione: portare la moda nella vita reale, anziché costringere la vita reale a comportarsi come una passerella.

Dalla “gonna della nonna” al guardaroba da palestra

Miu Miu arriva a questo punto dopo aver costruito negli ultimi anni una delle narrazioni più riconoscibili della moda contemporanea.

La maison ha dimostrato più volte di poter trasformare capi ordinari, persino considerati poco desiderabili, in fenomeni culturali.

Dai cardigan alle gonne, dagli accessori rétro agli elementi del guardaroba domestico, la strategia è sempre stata quella di riportare l’attenzione sulle cose che conosciamo, cambiandone però il significato.

Ora tocca allo sportswear.

Ma con una differenza sostanziale: non si tratta di celebrare l’estetica della performance o di trasformare tutte le donne in atlete. La collezione sembra piuttosto raccontare una società nella quale la distinzione tra tempo libero, lavoro, movimento e vita privata è diventata sempre più sfumata.

Una donna può andare in palestra, correre a un appuntamento, lavorare, occuparsi della famiglia e uscire la sera senza necessariamente cambiarsi completamente.

La moda prende atto di questa realtà e la trasforma in stile.

Le sneakers diventano protagoniste del nuovo lusso

A completare la rivoluzione ci sono le sneakers.

La collaborazione tra Miu Miu e New Balance porta in passerella una nuova versione della RC150, modello dal sapore rétro e dall’impronta racing, reinterpretato con materiali tecnici e dettagli volutamente poco convenzionali.

Il loro ruolo non è quello di rendere l’outfit più casual.

È esattamente il contrario: sono le sneakers a entrare nel territorio del lusso.

La scarpa sportiva non viene nascosta sotto un pantalone o relegata al tempo libero. Diventa parte integrante di una silhouette costruita con la stessa attenzione riservata a una gonna preziosa.

È un passaggio importante perché conferma una trasformazione ormai evidente nel sistema moda: la sneaker non è più l’alternativa pratica alla scarpa elegante. È diventata un oggetto fashion autonomo, capace di definire un intero look.

E Miu Miu, ancora una volta, riesce a trasformare questa evoluzione in una dichiarazione estetica.

Non solo Gigi Hadid: la passerella diventa una scena

Un altro elemento significativo dello show è stato il casting.

Accanto a Gigi Hadid hanno sfilato personalità provenienti dal cinema e dall’intrattenimento, fra cui Olivia Colman, Emma Corrin e Jamie Bell. La presenza di volti non appartenenti esclusivamente al circuito delle top model rafforza l’idea di una passerella intesa come rappresentazione della vita contemporanea.

Non più soltanto corpi perfetti incaricati di mostrare gli abiti, dunque, ma persone con identità e storie differenti.

È un elemento che Miu Miu utilizza per ampliare il significato stesso della sfilata: la moda non è soltanto immagine, è casting, cultura, cinema, comportamento e narrazione.

La scelta appare ancora più coerente con una collezione che vuole parlare di quotidianità.

La nuova femminilità secondo Miu Miu

La domanda, a questo punto, è inevitabile: siamo davanti a una nuova idea di femminilità?

Probabilmente sì, ma non perché il top sportivo sostituisca la gonna o perché i capelli spettinati diventino il nuovo ideale di bellezza.

La trasformazione è più profonda.

La femminilità contemporanea non ha più bisogno di essere uniforme. Può essere sensuale e pratica, elegante e disordinata, sportiva e preziosa. Può mostrare il corpo oppure nasconderlo. Può indossare una gonna ricoperta di cristalli con una sneaker tecnica senza dover scegliere da che parte stare.

È questa libertà di contraddizione a rendere la proposta particolarmente attuale.

Miuccia Prada porta così in passerella non tanto un nuovo capo must-have, quanto un nuovo modo di combinare ciò che abbiamo già nell’armadio.

Ed è probabilmente questo il dettaglio più intelligente dell’operazione.

Perché il look di Gigi Hadid potrebbe diventare il prossimo trend

Il successo di un look oggi non si misura soltanto sulla passerella. Deve funzionare anche fuori.

Il completo interpretato da Gigi Hadid ha proprio questa caratteristica: può essere scomposto e adattato. Il top può essere indossato con un blazer oversize. La gonna può funzionare con una camicia bianca. Le sneakers possono accompagnare un abito più formale.

Il lusso diventa quindi meno rigido e più modulare.

È un approccio perfetto per una generazione abituata a costruire il proprio stile attraverso mix personali, vintage, high street e pezzi firmati.

E non è casuale che proprio Gigi Hadid sia stata scelta per rappresentarlo. La sua immagine riesce a muoversi con naturalezza fra passerella, street style e guardaroba quotidiano, rendendo credibile anche il passaggio più difficile: quello dal look da palestra all’alta moda.

La Paris Fashion Week, in questo senso, non ha semplicemente presentato una nuova collezione.

Ha fotografato un cambiamento già in corso nella vita reale.

La donna del 2027 non sembra più interessata a scegliere fra comfort e glamour. Vuole entrambi. Vuole poter correre, lavorare, viaggiare, uscire e vestirsi bene senza cambiare identità a ogni appuntamento.

E Miu Miu, con Gigi Hadid in top sportivo, gonna preziosa, sneakers e capelli spettinati, ha trovato un’immagine perfetta per raccontarlo.

Il prossimo grande trend potrebbe essere proprio questo: smettere di vestirsi secondo le occasioni e iniziare a vestirsi secondo la propria giornata.