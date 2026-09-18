Via Veneto District, Roma rilancia cultura, cinema e Dolce Vita

🌐 Via Veneto District, Roma, cultura, cinema, First Fridays e riqualificazione urbana: nasce un nuovo progetto per riportare la storica strada al centro della vita culturale, artistica e dell’ospitalità romana.

Via Veneto prova a riscrivere il proprio futuro senza rinunciare alla memoria. Nel cuore di Roma sta prendendo forma il Via Veneto District APS, un progetto pensato per mettere in rete attività, istituzioni, operatori dell’ospitalità, realtà culturali e imprese attorno a una delle strade più riconoscibili della Capitale.

L’appuntamento che segnerà ufficialmente la presentazione dell’iniziativa è fissato per mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 17, nella cornice del Casino dell’Aurora di Villa Ludovisi Boncompagni, in via Lombardia 46. La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare finalità, strategie e prime attività di un distretto che guarda alla cultura come strumento di valorizzazione urbana e di nuova attrattività.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: costruire un ecosistema capace di coinvolgere i Rioni Pinciano, Ludovisi e Sallustiano, trasformando Via Veneto e il suo territorio in una destinazione riconoscibile per arte, cinema, musica, gastronomia, ospitalità e tempo libero di qualità.

Via Veneto District, un nuovo modello per la storica strada romana

Via Veneto non ha bisogno di presentazioni. La sua identità è legata a una lunga storia di trasformazioni urbane, grandi alberghi, ristorazione, cultura internazionale e soprattutto cinema. La strada collega piazza Barberini a Porta Pinciana e conserva ancora oggi alcuni dei luoghi che hanno contribuito a costruire l’immaginario internazionale di Roma.

È proprio questa eredità a rappresentare il punto di partenza del nuovo distretto.

Il Via Veneto District APS punta infatti a superare la semplice logica della promozione commerciale per costruire una rete permanente. L’idea è mettere in relazione soggetti differenti e farli dialogare attraverso un calendario coordinato di iniziative, eventi e proposte rivolte tanto ai residenti quanto ai visitatori.

Il progetto arriva inoltre in una fase nella quale Via Veneto è interessata da un più ampio percorso di riqualificazione urbana. Nel corso del 2026 sono stati programmati interventi su pavimentazioni, illuminazione, aiuole, arredi e sicurezza, con un investimento complessivo indicato in 4,5 milioni di euro.

La componente fisica e quella culturale possono quindi procedere insieme: da una parte la trasformazione degli spazi, dall’altra la costruzione di nuove occasioni per viverli.

Il cinema torna al centro della strategia

Tra gli elementi più caratterizzanti del progetto c’è il cinema. Non potrebbe essere diversamente per una strada il cui nome è indissolubilmente associato alla stagione della Dolce Vita.

La vocazione cinematografica di Via Veneto è stata recentemente rilanciata anche attraverso iniziative dedicate all’audiovisivo e appuntamenti diffusi collegati al settore internazionale del cinema. Nel mese di ottobre, inoltre, Via Veneto sarà coinvolta nelle attività legate al MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, con incontri, proiezioni e appuntamenti distribuiti tra hotel e altri spazi del quadrante.

Il nuovo distretto intende inserirsi in questa traiettoria, mantenendo alta l’attenzione sulle sale cinematografiche e sulla possibilità di fare del cinema un motore culturale permanente.

Non si tratta soltanto di celebrare il passato. La sfida sarà utilizzare quell’eredità per generare nuovi contenuti, nuove collaborazioni e nuove ragioni per frequentare Via Veneto anche al di fuori dei tradizionali circuiti turistici.

Cosa sono i “First Fridays” di Via Veneto

Il cuore operativo del progetto sarà rappresentato dai First Fridays, una serie di appuntamenti programmati ogni primo venerdì del mese a partire dall’autunno 2026.

L’idea è trasformare periodicamente la strada in un circuito culturale diffuso, collegando luoghi e attività differenti attraverso un’unica programmazione.

Il pubblico potrà incontrare mostre di arte contemporanea e classica, performance musicali, concerti, appuntamenti jazz, DJ set e iniziative legate al mondo della gastronomia. A queste proposte si aggiungeranno degustazioni speciali, esperienze curate da chef e mixologist, eventi dedicati alle auto storiche e proiezioni cinematografiche.

Il modello è quello di una strada che, in determinate serate, diventa essa stessa un luogo culturale.

La formula potrebbe inoltre favorire una fruizione diversa del quartiere: non più soltanto una passeggiata lungo una strada celebre, ma un percorso fatto di appuntamenti, incontri e luoghi da scoprire.

Arte, musica e gastronomia per costruire una nuova identità

Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa riguarda la possibilità di unire settori normalmente considerati separati.

Arte, musica, cinema, ospitalità e gastronomia vengono inseriti all’interno di un’unica narrazione territoriale. È una scelta che riflette anche la crescente tendenza delle grandi città a valorizzare i distretti urbani attraverso esperienze culturali integrate.

Roma dispone già di un calendario molto articolato di mostre, spettacoli, concerti e iniziative diffuse nei quartieri. Il nuovo progetto prova a concentrare questa energia intorno a un’area dotata di una forte identità internazionale.

La prospettiva non è dunque soltanto quella di attirare visitatori. Un distretto funzionante deve riuscire a coinvolgere anche chi vive e lavora quotidianamente nel territorio, creando occasioni capaci di rafforzare il rapporto tra quartiere e città.

La conferenza del 23 settembre: chi sarà presente

La presentazione ufficiale vedrà la partecipazione dei vertici del nuovo organismo e di rappresentanti delle istituzioni e dell’ospitalità.

Interverranno Patrik Ullman, presidente di Via Veneto District APS, e l’avvocata Giovanna Silvaggi, vicepresidente dell’associazione. Al tavolo saranno presenti anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale, Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale e consigliere metropolitano, e Giulia Silvia Ghia, assessore alla Cultura del Primo Municipio.

A rappresentare il mondo dell’hôtellerie ci sarà inoltre Giuseppe De Martino, General Manager dello St. Regis Hotel & Resort Roma.

La conferenza sarà moderata dalla giornalista Maria Cristina Bigongiali, giornalista Rai 1.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo conviviale.

Una sfida che va oltre il mito della Dolce Vita

Il vero tema, per Via Veneto, sarà riuscire a trasformare il patrimonio simbolico della strada in una identità contemporanea.

La Dolce Vita resta un elemento potentissimo nell’immaginario collettivo, ma il rischio di qualsiasi operazione basata esclusivamente sulla nostalgia è quello di guardare più al passato che al futuro. Il nuovo distretto sembra invece puntare sulla costruzione di un calendario capace di utilizzare cinema, arte, musica e alta ospitalità come strumenti per raccontare una Roma contemporanea.

Il progetto nasce in un momento nel quale Via Veneto sta tornando al centro di diversi percorsi culturali e turistici. La stessa programmazione cittadina continua a valorizzare il quadrante attraverso iniziative legate all’arte, all’architettura e alla storia del territorio.

La partita si giocherà quindi sulla capacità di fare rete e sulla continuità delle iniziative.

Con i First Fridays, il distretto avrà un appuntamento ricorrente e facilmente riconoscibile. Con il cinema, potrà rafforzare uno dei tratti più celebri della propria identità. Con arte, musica e gastronomia potrà invece ampliare il pubblico e proporre una nuova esperienza urbana.

Per una strada che ha rappresentato per decenni uno dei simboli internazionali di Roma, la nuova sfida non è semplicemente tornare alla Dolce Vita. È inventare una nuova stagione di Via Veneto, capace di conservare il fascino della memoria e, allo stesso tempo, parlare al pubblico di oggi.