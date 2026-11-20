🌐 A Castelnovo Monti la contestazione contro Davide Beltrami diventa una rottura con Futuro Nazionale. Vannacci difende il referente, mentre il coordinatore provinciale precisa il suo incarico.

Dalla protesta contro Beltrami all’annuncio delle dimissioni

Non si è fermata alla sospensione delle attività la protesta scoppiata in Futuro Nazionale a Castelnovo Monti, nell’Appennino reggiano. I sei militanti che hanno contestato la nomina di Davide Beltrami a referente locale hanno annunciato il 17 novembre di voler lasciare il partito. Al centro dello scontro ci sono il suo passato nella gestione di profili OnlyFans e alcune dichiarazioni sulle donne, giudicate incompatibili con un incarico di rappresentanza. La difesa di Roberto Vannacci non ha ricomposto la frattura.

Il passaggio è rilevante perché modifica il quadro iniziale della vicenda, emersa pubblicamente il 15 novembre. In un primo momento i contestatori avevano annunciato la chiusura del comitato e lo stop all’impegno sul territorio, continuando però a riconoscersi nelle idee del leader. Due giorni dopo, la posizione è diventata quella delle dimissioni: non più soltanto il dissenso verso una scelta locale, ma l’annuncio di un’uscita dal movimento.

Che cosa contestano i sei militanti

Il gruppo comprende Fabio Cattoni, Luigi Angelicola, Thomas Iellamo, Ramona Medici, Gerardina Bellassai e Achille Melegari, ex sacerdote. La loro obiezione non riguarda soltanto il lavoro raccontato da Beltrami: investe soprattutto il linguaggio utilizzato in alcuni video e il modo di descrivere le donne. I contestatori sostengono che quelle considerazioni danneggino la loro immagine e quella del partito. Si tratta del loro giudizio politico, non di un accertamento su eventuali condotte illecite.

Nella prima fase della protesta avevano distinto la possibilità di restare un semplice iscritto dall’opportunità di ricoprire responsabilità dirigenziali. Il bersaglio era dunque la nomina, non una richiesta di impedire a Beltrami qualsiasi partecipazione politica. Il dissenso si è esteso anche alla gestione provinciale, accusata di non aver tenuto adeguatamente conto delle obiezioni del gruppo locale.

Il passato professionale e la replica del referente

Beltrami, ex consigliere comunale della Lega a Scandiano, aveva raccontato di occuparsi dei profili di alcune creator presenti su OnlyFans. Nelle ricostruzioni del suo lavoro compaiono la gestione dei social, l’organizzazione degli appuntamenti e la produzione di contenuti. Aveva inoltre riferito di aver partecipato personalmente ad alcune riprese. È questo materiale, già circolato prima della nomina, a essere tornato al centro della discussione interna.

Alla contestazione Beltrami ha risposto pubblicamente senza mostrare intenzione di rinunciare all’incarico. «Nessun passo indietro!», ha scritto sui social, rivendicando la volontà di continuare il lavoro politico. Ha ringraziato il coordinatore provinciale Marco Lusetti per il sostegno e ridimensionato il peso dei dissidenti. La sua replica ha quindi mantenuto ferma la disponibilità a esercitare il ruolo, mentre una parte del comitato annunciava lo stop alle attività.

Vannacci difende la scelta: il criterio è la legalità

Roberto Vannacci è intervenuto il 16 novembre difendendo la compatibilità tra il passato professionale di Beltrami e la funzione politica. Il suo ragionamento pone una condizione: l’attività deve essere legale e non devono esserci forme di sfruttamento. Il leader ha anche annunciato verifiche interne e un confronto con Lusetti, senza indicare nella polemica emersa un motivo sufficiente per rimuovere il referente.

Alle obiezioni sul piano dei valori ha risposto che «La moralità può essere soggettiva». La posizione espressa separa quindi la valutazione morale dalla possibilità di assumere un incarico nel partito. La difesa politica non equivale però a una certificazione amministrativa o fiscale: le affermazioni sulla regolarità del lavoro restano attribuite ai protagonisti e non vanno presentate come l’esito di controlli indipendenti.

L’intervento non ha convinto i dissidenti. Nell’annuncio del 17 novembre, il gruppo ha confermato la contrarietà alla rappresentanza affidata a Beltrami e comunicato la decisione di dimettersi. La sequenza documenta così il passaggio da una contestazione rivolta ai vertici territoriali a una rottura annunciata dopo la presa di posizione del leader nazionale.

La precisazione di Lusetti sul mandato a Castelnovo

Il 18 novembre Lusetti ha fornito una precisazione sull’incarico: a Beltrami sarebbe stato affidato il compito di individuare a Castelnovo Monti una persona del posto adatta a diventare segretario comunale. Nella successiva riorganizzazione, ha spiegato, Beltrami sarebbe destinato alla propria area, tra Scandiano e Rubiera. Il coordinatore ha negato che questa prospettiva rappresenti una retromarcia provocata dalle proteste.

La spiegazione introduce una distinzione tra l’attività organizzativa affidata nell’immediato e la futura guida stabile della struttura comunale. Lusetti ha inoltre motivato la scelta richiamando l’esperienza politica di Beltrami e il suo contributo alla costruzione del movimento. Ha giudicato non adeguati alla segreteria alcuni dei contestatori: anche questa rimane una valutazione del responsabile provinciale, non un dato oggettivo sulle loro capacità.

Le dichiarazioni sul lavoro e i prossimi incarichi

Resta da trattare con cautela anche la cronologia professionale. Lusetti sostiene che l’attività legata a OnlyFans sia cessata da circa due anni e che Beltrami cerchi attualmente lavoro. Questa indicazione non permette di stabilire autonomamente quando si sia conclusa: nell’agosto 2025 Beltrami aveva raccontato di gestire otto creator. Non è quindi corretto descrivere senza riserve quel lavoro come un’occupazione certamente ancora in corso.

Quanto all’organizzazione provinciale, Lusetti ha dichiarato il 18 novembre che erano già stati individuati sedici segretari comunali, le cui nomine sarebbero avvenute progressivamente.

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