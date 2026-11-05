8:46 pm, 5 Novembre 26 calendario

Una Fiat pick-up per Leone XIV: la Papamobile cambia volto

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Una Fiat Titano trasformata in Papamobile è stata annunciata per il viaggio di Papa Leone XIV in Uruguay, programmato dal 6 all’8 novembre 2026. Il pick-up sarà allestito con sedile rialzato, accesso elettrico e copertura trasparente. Un progetto che unisce esigenze di sicurezza, visibilità pubblica e capacità industriale locale.

Il pick-up Fiat diventa un veicolo pontificio

L’immagine della Papamobile è cambiata più volte nel corso dei decenni, riflettendo le esigenze di sicurezza e le diverse modalità di incontro tra il Pontefice e i fedeli.

Per la visita di Leone XIV in Uruguay è stata annunciata una soluzione particolare: la trasformazione di una Fiat Titano, pick-up prodotto per il mercato sudamericano.

Il veicolo sarà modificato nello stabilimento Nordex di Montevideo, partner industriale di Stellantis.

L’allestimento prevede una zona posteriore dedicata al Pontefice, progettata per consentirgli di salutare le persone presenti lungo i percorsi pubblici.

Lanzamiento Nueva Fiat TITANO: materiales de prensa | Fiat | Stellantis Media

Sedile girevole e copertura trasparente

La trasformazione comprende un sedile centrale regolabile in altezza e girevole, accompagnato da due posti supplementari.

L’accesso alla zona posteriore sarà facilitato da una scala elettrica.

Sono inoltre previsti rivestimenti bianchi e una copertura trasparente per proteggere gli occupanti dalle condizioni meteorologiche.

La scelta di una carrozzeria pick-up offre una piattaforma che può essere adattata alle necessità di rappresentanza senza dover riprogettare completamente il mezzo.

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Una vetrina per l’industria locale

L’operazione possiede anche un significato industriale.

La trasformazione coinvolge infatti competenze tecniche e lavorazioni svolte in Uruguay, contribuendo a valorizzare l’attività dello stabilimento di Montevideo.

Per Fiat è inoltre un’occasione di visibilità internazionale.

Il marchio italiano aveva già accompagnato un importante viaggio pontificio in Sud America nel 2013, quando Papa Francesco utilizzò una Fiat Idea durante la visita in Brasile.

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L’incontro tra sicurezza e vicinanza ai fedeli

La progettazione di una Papamobile deve affrontare esigenze difficili da conciliare.

Da un lato occorre garantire condizioni di sicurezza adeguate. Dall’altro, il Pontefice deve poter mantenere un contatto visivo con le persone che lo attendono.

È proprio questo equilibrio a rendere particolari i veicoli destinati agli spostamenti pubblici del Papa.

Il programma annunciato riguarda Montevideo, Paysandú e Florida, tre città nelle quali la nuova vettura dovrebbe accompagnare alcuni appuntamenti della visita.

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Un simbolo destinato a farsi notare

La Fiat Titano rappresenta una scelta diversa rispetto alle automobili compatte o ai mezzi appositamente concepiti per le celebrazioni pontificie.

Il suo utilizzo mostra come un veicolo commerciale possa diventare una piattaforma di rappresentanza attraverso modifiche specializzate.

La realizzazione costituisce un esempio della capacità dell’industria automobilistica di sviluppare soluzioni su misura.

La nuova Papamobile unirà così funzionalità, visibilità e un messaggio di prossimità ai fedeli, trasformando un pick-up in uno dei mezzi più fotografati del viaggio.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

5 Novembre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 20:47 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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