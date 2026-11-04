San Bartolomeo e gli indemoniati: la storia oscura della follia
Dal linguaggio religioso alla conoscenza medica
Per molti secoli fenomeni come convulsioni, crisi comportamentali e alterazioni dello stato di coscienza sono stati interpretati in modi profondamente diversi rispetto alla medicina contemporanea.
In alcune comunità religiose queste manifestazioni venivano attribuite all’intervento di forze spirituali.
Altre tradizioni ricorrevano a spiegazioni fondate sugli umori corporei, sull’equilibrio fisico o sulle condizioni dell’ambiente.
La figura di San Bartolomeo è particolarmente interessante perché, in alcune tradizioni cristiane, viene invocata in relazione agli esorcismi e alle malattie nervose.
Perché Bartolomeo viene associato agli esorcismi
Le narrazioni agiografiche attribuiscono all’apostolo episodi di liberazione da presunte possessioni.
Queste tradizioni spiegano il legame devozionale con persone considerate afflitte da influenze demoniache.
È però fondamentale distinguere il racconto religioso dall’accertamento storico e medico.
Un episodio tramandato dalla tradizione non può essere utilizzato come prova scientifica dell’esistenza di una possessione soprannaturale.
Le condizioni un tempo considerate possessioni
Manifestazioni oggi riconducibili, in alcuni casi, a epilessia, disturbi dissociativi, condizioni neurologiche o patologie psichiatriche potevano essere comprese attraverso categorie culturali molto differenti.
Ciò non significa che ogni antico racconto di possessione corrispondesse necessariamente a una malattia identificabile.
Le descrizioni storiche spesso non contengono informazioni sufficienti per formulare diagnosi retrospettive attendibili.
La psicopatologia moderna utilizza criteri clinici e strumenti diagnostici che richiedono valutazioni specifiche.
Il problema dello stigma
Attribuire automaticamente comportamenti inconsueti a forze maligne può favorire paura, discriminazione e ritardi nell’accesso alle cure.
La salute mentale richiede invece osservazione, competenza professionale e rispetto della dignità delle persone.
La fede personale può costituire una risorsa spirituale per chi la pratica, ma non deve sostituire i trattamenti medici necessari.
La lezione della storia
Il caso di San Bartolomeo permette di osservare come le società abbiano costruito interpretazioni differenti della sofferenza umana.
La conquista più importante della medicina moderna è avere trasformato molti comportamenti un tempo temuti in condizioni da comprendere, valutare e, quando possibile, curare.
La conoscenza scientifica non elimina la dimensione culturale o religiosa della storia, ma impedisce che essa diventi un ostacolo alla tutela della salute.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA