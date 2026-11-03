Londra, il mostro di 100 tonnellate nascosto sotto la città

🌐 Un mostro di grasso da 100 tonnellate e lungo circa 100 metri ha ostruito parte della rete fognaria di Whitechapel, nella zona orientale di Londra. La gigantesca massa, chiamata fatberg, è composta da oli, grassi solidificati e rifiuti che non dovrebbero essere gettati negli scarichi. La scoperta, annunciata il 22 dicembre 2025 da Thames Water, riaccende una questione ambientale ancora attualissima nel 2026: quanto costa alle città l’abitudine di trasformare lavandini e servizi igienici in discariche invisibili?

Il mostro sotterraneo che minaccia Londra

Sotto le strade, i negozi e le abitazioni di una delle metropoli più importanti del mondo, una massa gigantesca si è formata lentamente fino a raggiungere dimensioni impressionanti.

Non è una creatura fantastica né il risultato di un incidente industriale improvviso. È il prodotto dell’accumulo progressivo di materiali che milioni di persone scaricano quotidianamente nelle tubature.

Il gigantesco fatberg individuato a Whitechapel, nell’East London, misura circa 100 metri di lunghezza e raggiunge un peso stimato di 100 tonnellate.

L’annuncio risale al 22 dicembre 2025, quando Thames Water, la società responsabile del servizio idrico, ha comunicato il ritrovamento.

Gli operatori hanno descritto una massa compatta composta da grassi, oli e materiali non biodegradabili.

Al momento della segnalazione, il condotto risultava parzialmente ostruito, senza interruzioni immediate del servizio per i residenti.

Il problema, tuttavia, andava ben oltre il singolo tratto di rete fognaria.

Come nasce un fatberg

Il termine fatberg combina le parole inglesi fat, grasso, e iceberg.

Il nome descrive perfettamente la natura del fenomeno: un ammasso che cresce sotto la superficie urbana fino a trasformarsi in una barriera difficile da rimuovere.

Il processo comincia spesso nelle cucine domestiche e nei locali della ristorazione.

Oli di frittura, grassi di cottura, condimenti e residui alimentari vengono versati nel lavandino. Quando raggiungono le tubature più fredde, possono solidificarsi e aderire alle pareti.

A questi materiali si aggiungono salviette umidificate, prodotti igienici e altri rifiuti che non si disgregano come la normale carta igienica.

Con il trascorrere del tempo, gli accumuli possono inglobare nuovi materiali, riducendo progressivamente lo spazio disponibile per il passaggio delle acque reflue.

Il risultato è una formazione estremamente resistente, capace di trasformare una condotta funzionante in una barriera quasi completamente ostruita.

Whitechapel e il precedente del 2017

La zona di Whitechapel aveva già conosciuto un episodio diventato celebre a livello internazionale.

Nel 2017 era stata individuata una massa di circa 130 tonnellate, lunga oltre 250 metri.

Quel gigantesco deposito di grassi e rifiuti aveva attirato l’attenzione dei mezzi di comunicazione di tutto il mondo, diventando un simbolo dell’inquinamento urbano nascosto.

Un campione della formazione era stato perfino destinato all’esposizione museale, trasformando un problema fognario in una testimonianza della cultura dei consumi.

Il nuovo accumulo del 2025 è stato soprannominato dai responsabili del servizio il nipote del precedente fatberg.

L’espressione è ironica, ma il significato è tutt’altro che rassicurante: dopo anni di campagne informative, il problema continua a ripresentarsi.

La rimozione è un lavoro difficile e costoso

Eliminare una formazione di queste dimensioni richiede interventi tecnici complessi.

Non è sufficiente aprire un tombino e utilizzare una normale attrezzatura di pulizia.

I depositi più compatti devono essere progressivamente frammentati, utilizzando strumenti meccanici e getti d’acqua ad alta pressione.

Gli operatori lavorano in ambienti confinati, caratterizzati da rischi biologici, possibili atmosfere pericolose e difficoltà di accesso.

Le operazioni possono durare settimane.

Nel marzo 2026 Thames Water ha inoltre annunciato la rimozione di un altro fatberg, lungo circa mezzo chilometro, da una condotta situata vicino all’aeroporto di Heathrow.

Il fenomeno non riguarda quindi un’unica zona della capitale britannica.

È un problema sistemico che interessa infrastrutture estese e richiede investimenti continui.

Il prezzo ambientale delle cattive abitudini

Secondo Thames Water, le ostruzioni fognarie provocano costi annuali per decine di milioni di sterline.

La società ha stimato in circa 40 milioni di sterline l’anno il costo complessivo legato ai problemi di blocco della rete.

Le conseguenze economiche ricadono inevitabilmente sul sistema idrico e, indirettamente, sui cittadini.

Ma esiste anche un rischio ambientale.

Quando una condotta si ostruisce, le acque reflue possono fuoriuscire, provocando allagamenti, contaminazione e danni agli edifici.

In alcune circostanze possono verificarsi scarichi indesiderati nell’ambiente.

Il grasso versato nel lavandino non scompare: si trasferisce semplicemente in un’altra parte della città, dove può diventare un problema collettivo.

Salviette umidificate e prodotti monouso sotto accusa

Una delle componenti più problematiche degli accumuli fognari è rappresentata dai materiali che non dovrebbero essere gettati nel water.

Le salviette umidificate, anche quando riportano indicazioni commerciali sulla loro eliminazione, possono presentare caratteristiche di resistenza differenti dalla normale carta igienica.

Assorbenti, cotton fioc e altri prodotti igienici aumentano ulteriormente il rischio di ostruzione.

La presenza di questi materiali dimostra come le conseguenze ambientali dei consumi non dipendano soltanto dalla produzione dei rifiuti, ma anche dal modo in cui vengono smaltiti.

Una condotta fognaria non è progettata per trasportare indiscriminatamente qualsiasi oggetto di piccole dimensioni.

Come evitare nuovi mostri sotterranei

La prevenzione richiede soprattutto comportamenti corretti nelle abitazioni e nelle attività commerciali.

Gli oli alimentari esausti devono essere raccolti e conferiti secondo le modalità previste dai servizi locali.

Le padelle possono essere liberate dai residui grassi prima del lavaggio, mentre i rifiuti solidi devono essere destinati agli appositi contenitori.

Anche ristoranti e imprese alimentari hanno responsabilità specifiche nella gestione degli scarichi e dei sistemi di separazione dei grassi.

L’efficacia delle campagne ambientali dipende però dalla capacità di trasformare le informazioni in abitudini quotidiane.

Il mostro di Londra è un avvertimento per tutte le città

Il fatberg di Whitechapel non rappresenta una curiosità esclusivamente britannica.

Le reti fognarie di numerose città europee affrontano problematiche analoghe, aggravate dall’invecchiamento delle infrastrutture e dalla presenza crescente di materiali difficili da degradare.

La vicenda dimostra che la sostenibilità urbana non dipende soltanto da grandi investimenti tecnologici.

Comincia anche dai comportamenti individuali.

Un gesto apparentemente insignificante, ripetuto milioni di volte, può trasformarsi in un disastro infrastrutturale.

Il mostro di 100 tonnellate nascosto sotto Londra è quindi molto più di una notizia insolita.

È il risultato visibile di un problema normalmente invisibile: la convinzione che tutto ciò che scompare nello scarico smetta automaticamente di esistere.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.