Gianna Nannini sfida il triathlon: rock e sport senza età

🌐 Gianna Nannini al triathlon di Ibiza, la cantante senese ha affrontato il 25 ottobre 2026 una prova composta da 750 metri di nuoto, 17,5 chilometri in bicicletta e cinque chilometri di corsa. A prepararla è stato Alex Schwazer, campione olimpico della marcia a Pechino 2008. Un errore nel percorso ciclistico ha invalidato il tempo finale dell’artista, ma non cancella il valore della partecipazione. A 72 anni Nannini continua a cercare nuove sfide oltre il palcoscenico.

Dalla musica allo sport di resistenza

La cantante ha scelto una disciplina che combina tre attività molto differenti: nuoto, ciclismo e corsa.

Preparare una prova di questo tipo richiede allenamento, capacità di dosare le energie e familiarità con le transizioni tra le diverse frazioni.

Nannini ha affrontato il percorso con il sostegno tecnico di Schwazer, atleta che ha conquistato l’oro olimpico nella marcia 50 chilometri nel 2008.

Il risultato oltre la classifica

L’errore lungo la frazione ciclistica ha impedito la validazione del tempo conclusivo.

L’episodio non modifica però il significato sportivo della partecipazione.

L’iniziativa dimostra come l’attività fisica possa continuare ad accompagnare una vita professionale intensa anche in età avanzata, naturalmente con una preparazione adeguata.

La cantante guarda intanto a GiannaGold, progetto dedicato alla propria storia musicale.

La sua sfida non consiste nel dimostrare che l’età non esista, ma nel rifiutare che diventi automaticamente un limite alla curiosità e alla voglia di mettersi alla prova.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.