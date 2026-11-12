Un pianto sotto terra: salvato un bimbo di 11 mesi negli Usa

🌐 Un bimbo sepolto vivo è stato salvato in Carolina del Sud: era in una gabbia per cani nel bosco. Il padre è in custodia per un’accusa distinta; restano da chiarire responsabilità e dinamica del seppellimento.

Il pianto che ha guidato i soccorritori

Hanno cominciato a scavare nel terreno smosso e hanno sentito un bambino piangere. È il passaggio decisivo del salvataggio di Koah Sharpe, 11 mesi, trovato vivo martedì 10 novembre 2026 in un bosco della contea di Lexington, in Carolina del Sud. Secondo le autorità, il piccolo era all’interno di una gabbia per cani sepolta vicino all’abitazione del nonno paterno. Dopo essere stato liberato, è stato portato in ospedale.

Lo sceriffo Jay Koon ha descritto il bambino come aggrappato alla vita. Nella conferenza stampa successiva al ritrovamento, ha raccontato la corsa dei soccorritori per estrarlo e l’emozione provocata dal suo pianto. Il salvataggio ha concluso la ricerca del piccolo, ma non l’indagine: gli investigatori devono ricostruire ciò che è accaduto tra la scomparsa di lunedì e il recupero del giorno successivo.

La scomparsa del 9 novembre e il padre trovato da solo

Il dipartimento dello sceriffo colloca l’inizio della vicenda a lunedì 9 novembre. Secondo gli investigatori, Koah era stato portato via dal padre, Michael Comer, 25 anni. L’uomo si sarebbe spostato in diversi punti della contea durante quella giornata; il comunicato ufficiale precisa che non aveva accesso a un veicolo. Quando gli agenti lo hanno rintracciato nella tarda serata, il figlio non era con lui.

Nella ricostruzione più dettagliata fornita dallo sceriffo, il bambino si trovava inizialmente con la nonna paterna. Comer era arrivato nell’abitazione e la donna gli aveva lasciato il piccolo per sbrigare una commissione, mentre era attesa un’altra persona incaricata di accudirlo. All’arrivo di quest’ultima, padre e figlio erano già andati via. È questa la sequenza riferita dalle autorità, precedente all’avvio delle ricerche.

Le verifiche avevano condotto gli agenti anche alla casa del padre di Comer. Lì, secondo Koon, erano state trovate le porte aperte e alcune cose del bambino, ma nessuno dei due. Successivamente erano emerse immagini dell’uomo in altre località senza il figlio: un elemento che, nel racconto dello sceriffo, aveva fatto crescere la preoccupazione per le condizioni del piccolo.

Le ricerche nel bosco e la terra appena smossa

L’operazione è proseguita anche dopo il ritrovamento del padre. All’appello pubblico per ottenere informazioni si è affiancata una ricerca sul territorio, con il coinvolgimento degli agenti della contea, della polizia investigativa statale SLED e di personale federale di FBI e ATF. Il comunicato diffuso prima del salvataggio chiedeva anche di segnalare se qualcuno avesse ricevuto il bambino in affidamento da Comer.

Complessivamente, secondo il resoconto della conferenza stampa, hanno partecipato alle ricerche quasi cento operatori delle forze dell’ordine e della sicurezza pubblica. Una squadra ha individuato un tratto di suolo appena smosso tra gli aghi di pino, nel bosco vicino alla casa del nonno paterno. Il punto era a circa 50 iarde dall’abitazione, equivalenti a poco meno di 46 metri.

Gli investigatori hanno iniziato a esaminare quel punto e a scavare. È stato allora, ha spiegato Koon, che si è sentito il pianto provenire dal terreno. Il bambino è stato estratto dalla gabbia ancora vivo. Lo sceriffo ha descritto quel suono come una gioia straordinaria per chi stava cercando Koah: fino a quel momento, la squadra non aveva ancora raggiunto il piccolo.

L’asciugamano e l’ipotesi della sacca d’aria

La gabbia descritta dalle autorità era metallica, con aperture tra le barre, e avvolta in un asciugamano. Koon ritiene che il tessuto possa avere contribuito a mantenere una sacca d’aria intorno al bambino. È una spiegazione avanzata dallo sceriffo sulla possibile sopravvivenza del piccolo, non una conclusione clinica o tecnica resa pubblica al termine di accertamenti specialistici.

Anche il tempo trascorso sottoterra richiede cautela. Le circa 24 ore indicate da Koon sono una stima degli investigatori: non è stato comunicato un orario certo del seppellimento. Il dato non va quindi trasformato in una durata misurata con precisione. Sono invece distinti e datati i due passaggi principali della vicenda: la scomparsa del 9 novembre e il recupero del 10 novembre.

L’arresto e le responsabilità ancora da accertare

Comer è stato arrestato lunedì sera in relazione a un’accusa di burglary, distinta dagli accertamenti sul ritrovamento del figlio. Gli agenti lo avevano trovato in un capanno nella zona di Batesburg-Leesville. Il comunicato ufficiale conferma che al momento dell’arresto Koah non era presente: le ricerche del bambino sono dunque continuate indipendentemente dalla custodia del padre.

Nella conferenza stampa di martedì, lo sceriffo ha dichiarato che il dipartimento stava lavorando con l’ufficio del procuratore per valutare ulteriori contestazioni. Il controllo dei registri carcerari riportato nella mattina di mercoledì 11 novembre indicava ancora l’accusa di burglary. L’arresto non equivale a una condanna e non consente, da solo, di presentare come definitivamente accertate le responsabilità per il seppellimento.

Il ricovero dopo il salvataggio

Le parole pronunciate da Koon sulle condizioni iniziali restituiscono la gravità del ritrovamento, ma non sostituiscono un bollettino medico. Lo sceriffo ha espresso la speranza che il bambino possa riprendersi completamente: la guarigione resta un auspicio, non un esito già confermato. Dopo l’estrazione dalla gabbia sepolta nel bosco, Koah è stato trasferito in ospedale per ricevere cure.

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