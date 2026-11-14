12:01 am, 14 Novembre 26 calendario

Apollo 12, Gadda e Nibali: MetroLunario del 14 novembre

Di: Astrolabio
🌐 Il 14 novembre 2026 ricorda il lancio dell’Apollo 12, la seconda missione umana destinata a sbarcare sulla Luna. Il calendario religioso celebra San Nicola Tavelić, mentre l’Italia ricorda la nascita dello scrittore Carlo Emilio Gadda e festeggia il ciclista Vincenzo Nibali. Il segno protagonista è il Sagittario.

Santo del giorno: San Nicola Tavelić, missionario francescano

Raffigurazione di San Nicola Tavelić

Il 14 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Nicola Tavelić, francescano originario della Dalmazia.

Vissuto nel XIV secolo, svolse attività missionaria nei Balcani e successivamente in Terrasanta.

Nel 1391, a Gerusalemme, fu ucciso insieme ad altri tre francescani dopo un episodio di predicazione controverso davanti ad autorità religiose musulmane.

La sua vicenda appartiene al complesso contesto dei rapporti religiosi e politici del Medioevo mediterraneo.

Fu canonizzato nel 1970.

Accadde oggi: 1969, parte Apollo 12

Gli astronauti della missione Apollo 12

Il 14 novembre 1969 la NASA lanciò la missione Apollo 12 dal Kennedy Space Center.

L’equipaggio era composto da Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean.

Quattro mesi dopo lo storico allunaggio dell’Apollo 11, gli Stati Uniti tentavano una seconda missione sulla superficie lunare.

L’obiettivo era dimostrare che l’esplorazione della Luna poteva diventare più precisa e sistematica.

Il modulo lunare atterrò il 19 novembre nell’Oceano delle Tempeste.

Nel 2026 ricorrono 57 anni dal lancio.

Nati il 14 novembre: Carlo Emilio Gadda e Vincenzo Nibali

Ritratto dello scrittore Carlo Emilio Gadda

Il 14 novembre 1893 nasceva a Milano Carlo Emilio Gadda, autore fondamentale della letteratura italiana del Novecento.

Il suo romanzo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana è celebre per l’invenzione linguistica, l’intreccio fra dialetti e registri espressivi, la capacità di trasformare il caos della realtà in materia narrativa.

Il 14 novembre è anche il compleanno di Vincenzo Nibali, nato a Messina nel 1984.

Nel 2026 compie 42 anni il ciclista vincitore di Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta a España.

Fra gli altri nati del giorno figura lo stilista Stefano Gabbana, nato nel 1962.

Eventi e curiosità: il ciclismo italiano e le grandi corse

Vincenzo Nibali durante una competizione ciclistica

Nibali appartiene al ristretto gruppo di corridori capaci di vincere tutti e tre i grandi giri del ciclismo.

Un risultato che richiede resistenza, abilità tecnica e capacità di adattarsi a percorsi profondamente differenti.

Il soprannome Squalo dello Stretto richiama le sue origini messinesi e il carattere combattivo dimostrato sulle salite più difficili.

Segno più fortunato del 14 novembre 2026: Sagittario

Costellazione del Sagittario nella Via Lattea

Il Sagittario succede ai Pesci.

Giove in Leone, pianeta tradizionalmente associato al Sagittario, offre lo spunto per una lettura simbolica di entusiasmo e curiosità.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Sagittario

Amore: prevalgono spontaneità e voglia di condividere esperienze.

Soldi: attenzione alle spese impulsive, soprattutto per svago e acquisti non programmati.

Salute: movimento e recupero delle energie rappresentano i temi generali della giornata.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

14 Novembre 2026 ( modificato il 30 Ottobre 2026 | 21:04 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Ucraina, Zelensky denuncia bambini deportati al fronte
Indice dei contenuti Toggle I fatti e la portata della notiziaIl contesto e le ragioni dell’attenzioneChe cosa è cert...
Concorrenti del Grande Fratello Vip impegnati in cucina, immagine di repertorio
GF Vip, dal caso Belli-Roncaccia al voto per il terzo finalista
Indice dei contenuti Toggle Il Bistrot porta le tensioni nella diciottesima puntataCome è nato il contrasto tra Belli...
Nvidia, il mistero Alice Huang scuote il colosso dei chip
Indice dei contenuti Toggle Alice Huang, il nodo fra tecnologia e sicurezzaLa carriera della manager e la società di ...
Natale, voli Milano-Reggio Calabria fino a 700 euro
Indice dei contenuti Toggle Le conseguenze concreteIl peso delle paroleIl contesto che contaLe domande ancora aperteL...
Elettore inserisce una scheda nell’urna in un seggio italiano, immagine di repertorio sul voto.
Campo largo avanti, ma l’economia non premia le opposizioni
Indice dei contenuti Toggle Due classifiche diverse: voto e fiducia economicaFdI conserva il primato, il Movimento 5 ...
I più letti
Sondaggi politici, la corsa al 2027 cambia gli equilibri Di: sp
Sondaggi politici 2027: cosa cambia con Vannacci Di: Gianfranco Maimone
Sondaggi politici, campo largo avanti: il centrodestra è sotto il 42% Di: Redazione Metro
Ucraina, Zelensky denuncia bambini deportati al fronte
Di: Redazione Metrotoday
Concorrenti del Grande Fratello Vip impegnati in cucina, immagine di repertorio
GF Vip, dal caso Belli-Roncaccia al voto per il terzo finalista
Di: Redazione Metrotoday
Nvidia, il mistero Alice Huang scuote il colosso dei chip
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner