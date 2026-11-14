Apollo 12, Gadda e Nibali: MetroLunario del 14 novembre
Santo del giorno: San Nicola Tavelić, missionario francescano
Il 14 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Nicola Tavelić, francescano originario della Dalmazia.
Vissuto nel XIV secolo, svolse attività missionaria nei Balcani e successivamente in Terrasanta.
Nel 1391, a Gerusalemme, fu ucciso insieme ad altri tre francescani dopo un episodio di predicazione controverso davanti ad autorità religiose musulmane.
La sua vicenda appartiene al complesso contesto dei rapporti religiosi e politici del Medioevo mediterraneo.
Fu canonizzato nel 1970.
Accadde oggi: 1969, parte Apollo 12
Il 14 novembre 1969 la NASA lanciò la missione Apollo 12 dal Kennedy Space Center.
L’equipaggio era composto da Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean.
Quattro mesi dopo lo storico allunaggio dell’Apollo 11, gli Stati Uniti tentavano una seconda missione sulla superficie lunare.
L’obiettivo era dimostrare che l’esplorazione della Luna poteva diventare più precisa e sistematica.
Il modulo lunare atterrò il 19 novembre nell’Oceano delle Tempeste.
Nel 2026 ricorrono 57 anni dal lancio.
Nati il 14 novembre: Carlo Emilio Gadda e Vincenzo Nibali
Il 14 novembre 1893 nasceva a Milano Carlo Emilio Gadda, autore fondamentale della letteratura italiana del Novecento.
Il suo romanzo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana è celebre per l’invenzione linguistica, l’intreccio fra dialetti e registri espressivi, la capacità di trasformare il caos della realtà in materia narrativa.
Il 14 novembre è anche il compleanno di Vincenzo Nibali, nato a Messina nel 1984.
Nel 2026 compie 42 anni il ciclista vincitore di Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta a España.
Fra gli altri nati del giorno figura lo stilista Stefano Gabbana, nato nel 1962.
Eventi e curiosità: il ciclismo italiano e le grandi corse
Nibali appartiene al ristretto gruppo di corridori capaci di vincere tutti e tre i grandi giri del ciclismo.
Un risultato che richiede resistenza, abilità tecnica e capacità di adattarsi a percorsi profondamente differenti.
Il soprannome Squalo dello Stretto richiama le sue origini messinesi e il carattere combattivo dimostrato sulle salite più difficili.
Segno più fortunato del 14 novembre 2026: Sagittario
Il Sagittario succede ai Pesci.
Giove in Leone, pianeta tradizionalmente associato al Sagittario, offre lo spunto per una lettura simbolica di entusiasmo e curiosità.
Amore, soldi e salute: le aspettative del Sagittario
Amore: prevalgono spontaneità e voglia di condividere esperienze.
Soldi: attenzione alle spese impulsive, soprattutto per svago e acquisti non programmati.
Salute: movimento e recupero delle energie rappresentano i temi generali della giornata.
MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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