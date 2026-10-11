Un batterio alla bocca potrebbe portare a un invecchiamento più lento

🌐 Microbiota orale, Neisseria flavescens, invecchiamento biologico e salute: un nuovo studio individua un batterio della bocca associato a un’età biologica più favorevole e apre una nuova pista di ricerca sul rapporto tra microbioma e longevità.

Il batterio della bocca che ha attirato l’attenzione della ricerca

Potrebbe esserci una relazione sorprendente tra ciò che vive nella nostra bocca e il modo in cui il nostro organismo invecchia. È questa una delle ipotesi più interessanti emerse dalla ricerca sul microbioma orale, un ecosistema composto da centinaia di specie microbiche che non si limita a influenzare denti e gengive, ma sembra essere collegato anche a processi che coinvolgono l’intero organismo.

Al centro delle nuove ricerche è comparso un nome destinato a essere studiato ancora a lungo: Neisseria flavescens.

Uno studio pubblicato a settembre 2026 su Nature Aging l’ha identificata come una specie del microbiota orale associata a un invecchiamento più lento. I ricercatori hanno utilizzato dati multi-modali e modelli di intelligenza artificiale per individuare microrganismi potenzialmente collegati a un’età biologica più favorevole, per poi passare a esperimenti in organismi modello.

Il risultato è interessante perché sposta l’attenzione dal microbiota intestinale, molto studiato negli ultimi anni, a un altro ambiente microbico facilmente accessibile ma ancora relativamente poco esplorato.

La cautela, però, è fondamentale: non significa che avere più Neisseria flavescens nella bocca faccia vivere più a lungo. La ricerca suggerisce un’associazione e offre alcuni risultati sperimentali che meritano di essere approfonditi. Non ha dimostrato che il batterio possa essere utilizzato nell’uomo come trattamento contro l’invecchiamento.

Cos’è il microbiota orale e perché può essere importante

La bocca rappresenta uno degli ambienti biologici più ricchi di microrganismi del corpo umano.

Batteri, funghi e altri microrganismi colonizzano lingua, denti, gengive, mucose e saliva formando comunità estremamente complesse. La loro composizione non è identica in tutte le persone e può cambiare nel corso della vita in relazione a età, alimentazione, igiene orale, farmaci, malattie e stile di vita.

Per molto tempo il microbiota orale è stato considerato soprattutto dal punto di vista odontoiatrico. La ricerca contemporanea sta però mostrando un quadro più ampio.

Le alterazioni dell’ecosistema orale sono state associate a diverse condizioni sistemiche e gli scienziati stanno cercando di capire se alcune modificazioni siano semplicemente una conseguenza delle malattie oppure possano contribuire a determinati processi biologici.

Il nuovo studio su Neisseria flavescens si inserisce esattamente in questa domanda più grande: il microbioma della bocca potrebbe essere uno degli indicatori dello stato biologico dell’organismo?

Età anagrafica ed età biologica non sono la stessa cosa

Per comprendere la portata della scoperta bisogna distinguere tra età cronologica ed età biologica.

La prima è semplicemente il numero di anni trascorsi dalla nascita. La seconda cerca invece di descrivere quanto il nostro organismo appare “vecchio” dal punto di vista fisiologico e molecolare.

Due persone della stessa età possono presentare condizioni di salute molto differenti. Alcune caratteristiche biologiche possono indicare un processo di invecchiamento più rapido, altre un profilo relativamente più favorevole.

È proprio questa differenza che interessa alla ricerca sulla longevità.

Uno studio pubblicato nel 2026 su Nature Communications ha analizzato il microbioma orale di 4.675 persone provenienti da due coorti NHANES, validando poi il modello su un’ulteriore coorte internazionale di 1.293 individui. I ricercatori hanno identificato numerosi generi batterici associati all’età e hanno costruito un indice denominato Oral Microbiome Aging Acceleration, collegato a diversi indicatori di salute.

Il dato più interessante è che il microbioma orale non sembra soltanto cambiare con l’età: la sua composizione potrebbe contenere informazioni utili sullo stato biologico dell’organismo.

Neisseria flavescens: cosa ha scoperto il nuovo studio

La ricerca più recente ha utilizzato un approccio particolarmente ambizioso.

Gli autori hanno combinato informazioni provenienti da più livelli biologici e hanno sviluppato un sistema chiamato AURORA, utilizzato per cercare possibili interventi capaci di ridurre il divario tra età biologica e cronologica.

Tra i microrganismi individuati dal modello è emersa Neisseria flavescens, una specie normalmente presente nel microbiota orale.

L’analisi dei dati umani ha associato una maggiore presenza del batterio a caratteristiche compatibili con un invecchiamento più lento. Ma i ricercatori non si sono fermati alla semplice correlazione.

Sono state isolate due varianti del microrganismo ed è stata analizzata la loro capacità di produrre determinate vitamine e metaboliti considerati favorevoli. Successivamente, gli esperimenti sono passati a modelli animali.

È questo uno degli elementi che rendono la ricerca particolarmente interessante: non si limita a osservare che un batterio è più frequente nelle persone che mostrano determinati parametri, ma prova a capire se quel microrganismo possa avere un ruolo funzionale.

I risultati sui vermi e sui topi

Gli esperimenti hanno prodotto risultati che hanno attirato l’attenzione dei ricercatori.

Nel verme Caenorhabditis elegans, un organismo ampiamente utilizzato negli studi sull’invecchiamento, la presenza di Neisseria flavescens viva è stata associata a un aumento della durata della vita e della healthspan, cioè del periodo trascorso in condizioni funzionali migliori.

Il passaggio successivo è avvenuto nei topi anziani.

In questo caso è stata utilizzata una forma uccisa dal calore del batterio. I ricercatori hanno osservato modificazioni del metaboloma del sangue, dell’espressione genica del fegato e della composizione del microbiota intestinale, con alcuni parametri spostati verso caratteristiche osservate negli animali più giovani.

È un risultato importante dal punto di vista sperimentale, ma non va interpretato come una prova di efficacia nell’uomo.

Un verme non è un essere umano e un topo non è una persona.

I modelli animali servono a studiare meccanismi biologici e a capire se un’ipotesi merita ulteriori verifiche. Per arrivare a un eventuale trattamento destinato alle persone servirebbero studi clinici specifici, con valutazioni di sicurezza, dosaggio, efficacia e possibili effetti a lungo termine.

Il possibile collegamento con il metabolismo

Una delle domande più affascinanti riguarda il modo in cui un batterio presente nella bocca potrebbe essere collegato a processi che avvengono in organi molto lontani.

La risposta potrebbe trovarsi nei metaboliti prodotti dai microrganismi.

I batteri non sono semplici passeggeri dell’organismo. Attraverso il loro metabolismo possono trasformare sostanze presenti nell’ambiente circostante e produrre molecole che interagiscono con i tessuti dell’ospite.

Nel caso di Neisseria flavescens, i ricercatori hanno identificato la produzione di alcune vitamine e metaboliti ritenuti potenzialmente favorevoli. L’ipotesi è che questi prodotti possano contribuire, direttamente o indirettamente, a modificare determinati processi fisiologici.

È però ancora presto per stabilire una vera e propria catena causale nell’essere umano.

La domanda non è soltanto “quale batterio abbiamo?”, ma anche che cosa fa quel batterio, in quale quantità, in quale ambiente microbico e in quale persona.

La bocca potrebbe diventare una nuova finestra sull’invecchiamento

La scoperta di Neisseria flavescens si inserisce in un filone scientifico ancora più ampio.

Il microbioma orale potrebbe infatti diventare un biomarcatore non invasivo dell’età biologica.

L’idea è relativamente semplice: se la composizione dei microrganismi presenti nella bocca cambia in modo prevedibile con l’invecchiamento e se alcune configurazioni sono associate a condizioni di salute migliori o peggiori, un semplice campione orale potrebbe un giorno fornire informazioni aggiuntive sullo stato dell’organismo.

La ricerca del 2026 sul microbioma orale ha già mostrato la possibilità di costruire modelli capaci di predire l’età cronologica utilizzando i batteri presenti nella bocca. L’indice sviluppato dagli autori è risultato inoltre associato a mortalità per tutte le cause, fragilità e alcuni indicatori di salute renale e cardiovascolare.

Questo non significa che un tampone della bocca possa oggi stabilire con certezza quanto una persona sia destinata a vivere.

Significa invece che il microbiota orale contiene segnali biologici che la ricerca sta iniziando a decifrare.

Attenzione alla parola “anti-aging”

È probabilmente questo il punto sul quale occorre maggiore prudenza.

Quando una ricerca collega un batterio a un invecchiamento più lento, il rischio è trasformare immediatamente il risultato in una promessa commerciale: probiotici, integratori, collutori o prodotti capaci di “ringiovanire” il microbioma.

Oggi non ci sono basi sufficienti per fare questo salto.

Lo studio su Neisseria flavescens è una ricerca di identificazione e validazione preclinica. I risultati nell’uomo mostrano un’associazione, mentre gli esperimenti funzionali più significativi sono stati condotti su vermi e topi.

Di conseguenza, non è possibile consigliare di assumere prodotti contenenti questo batterio per rallentare l’invecchiamento.

Non è nemmeno corretto pensare che maggiore biodiversità microbica significhi automaticamente maggiore salute. Il microbioma è un sistema complesso nel quale equilibrio, funzione e contesto contano più della semplice presenza o assenza di una singola specie.

Cosa può fare davvero una persona per il microbiota orale

Mentre la ricerca continua a studiare i singoli microrganismi, le indicazioni di buon senso per la salute della bocca rimangono molto più semplici.

Una corretta igiene orale quotidiana, la pulizia degli spazi interdentali, controlli odontoiatrici regolari, una dieta equilibrata e l’attenzione al consumo di zuccheri rappresentano strumenti molto più solidi rispetto alla ricerca di un singolo “batterio della longevità”.

Questo è particolarmente importante perché modificare artificialmente il microbioma non equivale necessariamente a migliorarlo.

Il microbiota orale è un ecosistema. Intervenire su una specie senza conoscere le relazioni con tutte le altre potrebbe produrre effetti inattesi.

La ricerca sta quindi procedendo nella direzione opposta rispetto alle scorciatoie commerciali: prima di modificare il microbioma bisogna capire quali comunità microbiche siano associate a un organismo sano e quali meccanismi spieghino queste associazioni.

La nuova frontiera della longevità potrebbe passare anche dalla bocca

Il vero interesse della scoperta non è dunque la possibilità di trovare domani una pillola a base di Neisseria flavescens.

È la possibilità che il microbioma orale diventi uno dei tasselli per comprendere perché alcune persone invecchiano biologicamente più velocemente di altre.

L’idea di fondo è affascinante: una comunità di microrganismi che vive a pochi centimetri dal cervello e dall’apparato respiratorio potrebbe essere collegata a processi metabolici e infiammatori che coinvolgono l’intero organismo.

Il nuovo studio aggiunge un tassello importante a questa ipotesi, identificando Neisseria flavescens come un candidato particolarmente interessante e mostrando nei modelli sperimentali effetti compatibili con un possibile ruolo protettivo.

Ma la strada verso una vera applicazione clinica è ancora lunga.

Il batterio non è stato dimostrato come una terapia anti-invecchiamento nell’uomo. È, per ora, un segnale biologico e un possibile punto di partenza per nuove ricerche.

Ed è proprio questo a rendere la scoperta interessante: non promette ancora di fermare il tempo, ma suggerisce che per capire davvero l’invecchiamento potrebbe essere necessario guardare anche in un luogo che spesso consideriamo soltanto l’inizio dell’apparato digerente.

La bocca, invece, potrebbe essere molto di più: una finestra sullo stato biologico dell’intero organismo e, forse, uno dei nuovi territori della ricerca sulla longevità.