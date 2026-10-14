Vaccino antinfluenzale 2026: chi ha diritto alla dose gratis

🌐 Vaccino antinfluenzale gratis, chi può farlo senza pagare e quando iniziano le somministrazioni nelle diverse Regioni? La campagna per la stagione 2026-2027 è entrata nel vivo: il Servizio sanitario offre gratuitamente la vaccinazione alle categorie più esposte alle complicanze, dagli over 60 alle donne in gravidanza, dai bambini piccoli alle persone con malattie croniche. In alcune Regioni, però, la gratuità è stata estesa anche a tutta la popolazione. Ecco chi ne ha diritto, dove rivolgersi e le principali date da conoscere per proteggersi in vista dell’inverno.

Vaccino antinfluenzale gratis: chi può farlo

La campagna vaccinale punta a ridurre i casi più gravi di influenza, le complicanze e i ricoveri ospedalieri. Le indicazioni nazionali individuano una serie di gruppi ai quali il vaccino deve essere offerto attivamente e gratuitamente. Le Regioni possono inoltre prevedere un accesso più ampio, secondo le proprie disposizioni e la disponibilità delle dosi.

Le principali categorie che possono ricevere il vaccino gratuitamente sono:

Persone dai 60 anni in su , per le quali aumenta il rischio di complicanze legate all’influenza.

, per le quali aumenta il rischio di complicanze legate all’influenza. Bambini dai 6 mesi ai 6 anni , anche se non presentano patologie particolari.

, anche se non presentano patologie particolari. Donne in gravidanza e nel periodo successivo al parto , secondo le indicazioni sanitarie.

, secondo le indicazioni sanitarie. Persone con malattie croniche , come patologie cardiovascolari e respiratorie, diabete, insufficienza renale, alcune malattie del sangue e condizioni che compromettono le difese immunitarie.

, come patologie cardiovascolari e respiratorie, diabete, insufficienza renale, alcune malattie del sangue e condizioni che compromettono le difese immunitarie. Ospiti delle strutture di lungodegenza , per ridurre il rischio di focolai e conseguenze gravi.

, per ridurre il rischio di focolai e conseguenze gravi. Medici, infermieri e personale sanitario e sociosanitario , particolarmente esposti al contagio e a contatto con persone vulnerabili.

, particolarmente esposti al contagio e a contatto con persone vulnerabili. Alcune categorie professionali , tra cui forze dell’ordine, vigili del fuoco e lavoratori esposti a specifici rischi professionali.

, tra cui forze dell’ordine, vigili del fuoco e lavoratori esposti a specifici rischi professionali. Donatori di sangue e, nei casi previsti, familiari e contatti di persone ad alto rischio.

L’elenco completo dipende dalle condizioni stabilite dalle raccomandazioni nazionali e dalle disposizioni regionali. Chi pensa di rientrare in una categoria protetta può chiedere conferma al proprio medico di famiglia, al pediatra o alla Asl.

Over 60 e malati cronici: perché la vaccinazione è importante

Le persone anziane rappresentano uno dei gruppi più importanti della campagna. Con l’avanzare dell’età, infatti, la risposta immunitaria può diventare meno efficace e un’infezione influenzale può comportare conseguenze più serie rispetto a quelle osservate nei soggetti giovani e sani.

La stessa attenzione riguarda chi soffre di patologie croniche. L’influenza può aggravare una malattia già presente e aumentare il rischio di complicazioni, soprattutto quando sono coinvolti cuore, polmoni o sistema immunitario.

Per questi pazienti, la vaccinazione non è soltanto una misura per ridurre il rischio di ammalarsi, ma uno strumento di prevenzione delle forme più severe.

Anche le donne in gravidanza rientrano tra i destinatari prioritari: la protezione è importante per la salute materna e può contribuire a proteggere il neonato nei primi mesi di vita.

Per i bambini piccoli, invece, l’obiettivo è ridurre il rischio di influenza e delle possibili complicanze durante la stagione invernale. Per valutare la soluzione più appropriata in presenza di condizioni particolari, è sempre opportuno rivolgersi al pediatra o al medico curante.

Vaccino gratuito anche per chi non ha 60 anni?

La gratuità non riguarda esclusivamente gli anziani. Anche chi ha meno di 60 anni può ricevere il vaccino senza pagare se rientra nelle categorie previste, per esempio in presenza di una patologia cronica, durante la gravidanza o perché svolge una professione individuata dalle raccomandazioni.

Inoltre, alcune amministrazioni regionali hanno scelto di ampliare l’offerta. In Lombardia e in Emilia-Romagna, per esempio, la campagna è stata estesa gratuitamente a tutta la popolazione, secondo le modalità organizzative comunicate per la stagione 2026-2027.

Questo significa che non esiste una risposta identica per tutti i residenti in Italia: la possibilità di vaccinarsi gratuitamente dipende anche dalla Regione in cui si vive.

Chi non rientra nelle categorie prioritarie dovrebbe quindi verificare le regole locali prima di prenotare. In alcuni territori il vaccino può essere gratuito per tutti, mentre altrove chi non appartiene ai gruppi individuati potrebbe dover sostenere il costo della vaccinazione.

Calendario del vaccino antinfluenzale: le date nelle Regioni

La campagna 2026-2027 è partita con tempi differenti. Di seguito le principali date comunicate per l’avvio o l’estensione dell’offerta; le modalità pratiche possono variare tra aziende sanitarie, distretti e farmacie aderenti.

Regione o Provincia autonoma Calendario indicativo Lombardia Campagna partita il 1° ottobre per i gruppi prioritari; dal 12 ottobre offerta estesa gratuitamente a tutti. Emilia-Romagna Avvio il 12 ottobre; vaccinazione gratuita per la popolazione residente o assistita dal servizio sanitario regionale, compatibilmente con le scorte. Liguria Avvio progressivo dal 28 settembre; apertura alla popolazione generale prevista dal 15 novembre. Piemonte Pediatri attivi dall’8 ottobre; medici di famiglia e farmacie aderenti dal 13 ottobre. Friuli-Venezia Giulia Avvio previsto dal 14 ottobre. Veneto Campagna avviata per le categorie prioritarie il 5 ottobre; ampliamento dei canali dal 19 ottobre. Toscana Vaccinazioni nelle Rsa dal 7 ottobre; dal 14 ottobre coinvolgimento di over 60 e bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Umbria Campagna avviata il 5 ottobre. Marche Avvio il 12 ottobre, con ambulatori e farmacie aderenti. Lazio Campagna partita il 1° ottobre; l’apertura alla popolazione generale è indicata dal 20 novembre. Sicilia Avvio il 12 ottobre; campagna prevista fino al 28 febbraio 2027. Trentino Avvio previsto dal 14 ottobre, con offerta gratuita alle categorie individuate. Alto Adige Avvio previsto dal 15 ottobre; offerta gratuita estesa a tutta la popolazione. Valle d’Aosta Avvio previsto dal 15 ottobre.

Per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, così come per altri territori con organizzazione locale specifica, è importante consultare gli aggiornamenti della Regione o della propria Asl. In Calabria, in particolare, l’offerta gratuita è stata estesa anche ai bambini sani fino a 14 anni.

Le date possono riferirsi all’avvio delle somministrazioni, all’apertura a una determinata categoria oppure all’estensione a nuovi canali di accesso. Non indicano necessariamente che ogni ambulatorio o farmacia sia operativo nello stesso giorno.

Dove fare il vaccino antinfluenzale senza pagare

Chi ha diritto alla gratuità può generalmente rivolgersi a uno o più dei seguenti servizi, in base all’organizzazione regionale:

Medico di medicina generale , per gli adulti assistiti.

, per gli adulti assistiti. Pediatra di libera scelta , per i bambini.

, per i bambini. Centri vaccinali e ambulatori della Asl , secondo le modalità di prenotazione locali.

, secondo le modalità di prenotazione locali. Farmacie aderenti , dove il servizio è stato attivato dalla Regione.

, dove il servizio è stato attivato dalla Regione. Servizi sanitari aziendali, per alcune categorie di lavoratori.

Il consiglio pratico è contattare prima il medico o consultare il portale sanitario regionale. In questo modo è possibile sapere se occorre una prenotazione, quali documenti portare e se la somministrazione è disponibile nella sede prescelta.

Chi soffre di una patologia cronica può chiedere al medico di verificare la propria eleggibilità. Per le donne in gravidanza e per i genitori di bambini piccoli, il riferimento può essere anche il servizio sanitario territoriale o il pediatra.

Quando conviene vaccinarsi e quanto bisogna aspettare

Le campagne vengono organizzate in autunno perché l’obiettivo è arrivare ai mesi di maggiore circolazione dei virus con una protezione già sviluppata.

Dopo la somministrazione, in genere sono necessarie circa due settimane perché si sviluppi una risposta immunitaria adeguata. Il momento migliore può comunque variare in base alla situazione epidemiologica e alle condizioni individuali.

La vaccinazione può essere effettuata anche più avanti nella stagione influenzale: chi non riesce a vaccinarsi nelle prime settimane non perde automaticamente la possibilità di farlo. Le autorità sanitarie raccomandano di rivolgersi ai servizi competenti per verificare la disponibilità e l’opportunità della somministrazione.

La formulazione viene aggiornata ogni anno per adattarsi ai virus influenzali attesi. Per la stagione 2026-2027 sono stati autorizzati diversi vaccini, con prodotti e formulazioni destinati a differenti fasce d’età e condizioni. La scelta del prodotto dipende dalle indicazioni sanitarie e dalle forniture disponibili.

Chi deve pagare il vaccino antinfluenzale?

Chi non rientra nelle categorie per cui è prevista la gratuità e vive in una Regione che non ha esteso l’offerta a tutti potrebbe dover pagare il vaccino e, in alcuni casi, la somministrazione.

Non è quindi corretto presumere che il vaccino sia sempre gratuito per ogni cittadino, né che sia sempre a pagamento per chi ha meno di 60 anni. La regola decisiva è verificare le condizioni applicate dalla propria Regione e dalla propria Asl.

La campagna resterà attiva durante la stagione influenzale secondo il calendario locale. Informarsi per tempo permette di individuare il canale più semplice e di evitare spostamenti inutili, soprattutto per anziani e persone fragili.

La vaccinazione rimane una delle principali misure di prevenzione contro l’influenza e le sue complicanze. Per sapere se si ha diritto alla dose gratuita, il percorso più diretto è rivolgersi al proprio medico di famiglia, al pediatra o ai servizi vaccinali territoriali.