Artrosi, la cartilagine può ricrescere. L’enzima 15-PGDH

🌐 Artrosi e cartilagine: una ricerca condotta da Stanford ha individuato un enzima legato all’invecchiamento che, se bloccato, ha favorito la rigenerazione della cartilagine articolare in topi anziani e in campioni di tessuto umano. Si tratta della 15-PGDH, definita dai ricercatori una “geroenzima”, cioè un enzima la cui attività aumenta con l’età e che può contribuire alla perdita della capacità rigenerativa dei tessuti. Il risultato apre una strada completamente nuova nella ricerca sull’artrosi, ma non è ancora una cura disponibile per i pazienti.

Artrosi, perché la cartilagine non ricresce facilmente

L’artrosi è una delle principali malattie degenerative delle articolazioni.

Colpisce soprattutto ginocchio, anca, spalla, mani e colonna vertebrale e nasce dall’interazione di numerosi fattori: età, predisposizione individuale, sovraccarico meccanico, precedenti traumi, obesità e alterazioni dell’intera articolazione.

Il problema più evidente riguarda la cartilagine articolare, quel tessuto liscio e resistente che riveste le estremità delle ossa e permette loro di scorrere una contro l’altra riducendo l’attrito.

Quando la cartilagine si deteriora, la superficie articolare perde progressivamente la propria struttura. Possono comparire dolore, rigidità, gonfiore e limitazione dei movimenti.

La difficoltà è che la cartilagine articolare adulta possiede una capacità di autoriparazione molto limitata.

Per questo, quando il danno diventa importante, la medicina dispone soprattutto di trattamenti destinati a controllare dolore e sintomi e, nelle forme avanzate, della chirurgia protesica. Le terapie capaci di modificare direttamente la progressione della malattia sono ancora oggetto di ricerca.

Ed è proprio qui che entra in gioco la nuova scoperta.

Il protagonista è un enzima chiamato 15-PGDH

I ricercatori della Stanford University hanno concentrato l’attenzione su una proteina chiamata 15-hydroxy prostaglandin dehydrogenase, abbreviata in 15-PGDH.

La ricerca, pubblicata su Science, ha mostrato che la quantità di questa proteina aumenta nella cartilagine articolare dei topi anziani e nei modelli di articolazione sottoposta a lesione.

Il gruppo di ricerca ha definito 15-PGDH una “gerozyme”, termine coniato per indicare una classe di enzimi associati ai processi di invecchiamento dei tessuti.

Il concetto è particolarmente interessante.

L’invecchiamento non significa soltanto che le cellule diventano più vecchie. Significa anche che alcuni meccanismi biologici che durante la giovinezza favoriscono la riparazione dei tessuti possono diventare meno efficienti.

Secondo lo studio, 15-PGDH sembra essere uno degli elementi coinvolti in questo passaggio.

Cosa succede quando l’enzima viene bloccato

La parte più sorprendente dell’esperimento è arrivata quando i ricercatori hanno utilizzato una piccola molecola capace di inibire l’attività della 15-PGDH.

Il trattamento è stato sperimentato in topi anziani attraverso due modalità: una somministrazione sistemica e una somministrazione direttamente nell’articolazione.

In entrambi i casi, i ricercatori hanno osservato un aumento della quantità e della qualità della cartilagine articolare.

Non si è trattato semplicemente della formazione di un tessuto cicatriziale qualsiasi.

Le analisi hanno indicato la presenza di cartilagine ialina, cioè il tipo di cartilagine che normalmente riveste le superfici articolari e che possiede caratteristiche funzionali molto più adatte rispetto a un tessuto fibrocartilagineo.

È questo uno degli aspetti che rendono la scoperta particolarmente interessante.

La cartilagine non è stata ricostruita grazie alle cellule staminali

C’è un altro elemento sorprendente.

I ricercatori si aspettavano che la rigenerazione potesse dipendere dall’attivazione di cellule staminali o progenitrici.

Ma non è quello che hanno osservato.

Secondo i dati dello studio, il trattamento con l’inibitore della 15-PGDH sembra modificare l’espressione genica dei condrociti già presenti nella cartilagine.

I condrociti sono le cellule specializzate che producono e mantengono la matrice extracellulare della cartilagine.

In altre parole, invece di portare nuove cellule dall’esterno, il trattamento sembra spingere quelle già presenti nell’articolazione verso un comportamento più simile a quello di un tessuto giovane.

È un meccanismo molto diverso da quello immaginato per una tradizionale terapia rigenerativa basata sulle cellule staminali.

Ed è probabilmente uno degli aspetti scientificamente più interessanti della ricerca.

L’effetto sembra riportare i condrociti verso uno stato più giovane

Le analisi effettuate attraverso il sequenziamento dell’RNA delle singole cellule hanno permesso ai ricercatori di distinguere diverse popolazioni di condrociti.

Con l’età aumentavano alcune popolazioni associate a degradazione della cartilagine e trasformazioni patologiche, mentre diminuivano quelle maggiormente coinvolte nella produzione e nel mantenimento della matrice cartilaginea.

Dopo l’inibizione della 15-PGDH, questo equilibrio è cambiato.

È aumentata la popolazione di condrociti associata alla produzione della matrice extracellulare e alla formazione della cartilagine ialina.

Il risultato può essere descritto, con una certa prudenza, come una sorta di “ringiovanimento funzionale” delle cellule cartilaginee.

Non significa che l’articolazione torni biologicamente giovane in ogni suo componente.

Significa che alcune cellule della cartilagine sembrano recuperare un programma genetico più favorevole alla produzione e al mantenimento del tessuto.

Il ruolo della prostaglandina E2

Per comprendere perché il blocco della 15-PGDH possa funzionare bisogna fare un passo ulteriore.

L’enzima 15-PGDH degrada alcune prostaglandine, tra cui la prostaglandina E2, indicata come PGE2.

Bloccando l’enzima, i livelli di queste molecole possono aumentare.

Il gruppo di Stanford aveva già studiato questo meccanismo in altri tessuti, dove l’inibizione della 15-PGDH era stata associata a una maggiore capacità rigenerativa. La nuova ricerca ha verificato che un meccanismo analogo può avere un ruolo anche nella cartilagine articolare.

È un risultato interessante anche perché la PGE2 è spesso associata ai processi infiammatori.

Lo studio suggerisce però che quantità fisiologiche e contesti biologici differenti possono produrre effetti molto diversi e che, in questo specifico modello, un aumento controllato della PGE2 può favorire la rigenerazione.

Questo non significa che assumere sostanze capaci di aumentare genericamente le prostaglandine possa curare l’artrosi.

Il meccanismo deve essere controllato farmacologicamente e studiato nel contesto corretto.

E nell’uomo? Qui arriva la parte più importante

La ricerca non si è fermata ai topi.

Gli scienziati hanno utilizzato campioni di cartilagine umana ottenuti durante interventi di sostituzione articolare e hanno osservato che il trattamento con l’inibitore della 15-PGDH favoriva anch’esso la produzione di nuova cartilagine funzionale nei campioni studiati.

Questo risultato è importante perché rappresenta un primo ponte tra l’esperimento animale e la possibile applicazione nell’uomo.

Ma quel ponte non è ancora una strada percorribile dal paziente.

Un tessuto umano studiato in laboratorio non equivale a una terapia somministrata a una persona.

Servono studi clinici per capire se il trattamento è sicuro, quale dose sia necessaria, come raggiunga l’articolazione, quanto duri l’effetto e soprattutto se la nuova cartilagine riesca a mantenere nel tempo le proprie caratteristiche in un’articolazione sottoposta a carico.

Ginocchio, anca e spalla: la scoperta vale per tutte?

Il titolo può far pensare immediatamente a una soluzione per qualsiasi articolazione.

La ricerca, però, ha studiato principalmente la cartilagine articolare del ginocchio e modelli sperimentali di artrosi.

Questo non permette ancora di affermare che un eventuale farmaco anti-15-PGDH possa far ricrescere allo stesso modo la cartilagine consumata di ginocchio, anca e spalla nell’essere umano.

Le articolazioni condividono molti meccanismi biologici, ma non sono identiche.

L’anca, per esempio, è sottoposta a sollecitazioni biomeccaniche diverse dal ginocchio. La spalla presenta un’architettura articolare differente e può essere coinvolta da condizioni degenerative con caratteristiche specifiche.

Perciò la scoperta apre una possibile piattaforma terapeutica, non una terapia già dimostrata per ogni articolazione.

Potrebbe evitare le protesi?

È una delle prospettive più affascinanti, ma anche quella sulla quale bisogna essere più prudenti.

La stessa Stanford ha indicato la possibilità futura di utilizzare un trattamento locale o sistemico per rigenerare la cartilagine danneggiata dall’invecchiamento o dall’artrosi, con l’obiettivo di arrivare un giorno a ridurre la necessità di interventi protesici.

Ma oggi non è possibile dire che una protesi di ginocchio o di anca possa essere sostituita da questo trattamento.

La ricerca è ancora nella fase preclinica.

Prima di arrivare alla pratica clinica occorre dimostrare che il farmaco sia sicuro nell’uomo e che la rigenerazione ottenuta sia sufficientemente stabile e funzionale.

È un passaggio decisivo.

La cartilagine non deve soltanto “ricrescere”: deve essere capace di sopportare per anni peso, attrito, movimento e sollecitazioni meccaniche.

Perché questa scoperta è diversa dalle terapie tradizionali

La maggior parte delle strategie oggi utilizzate contro l’artrosi punta soprattutto a ridurre il dolore, migliorare la mobilità e mantenere la funzione articolare.

La ricerca sulla 15-PGDH prova invece a intervenire su uno dei meccanismi biologici alla base della perdita della cartilagine.

È la differenza tra una terapia sintomatica e una possibile terapia modificante la malattia.

Anche altre strategie rigenerative sono in fase di studio: cellule staminali, biomateriali, idrogel, microRNA e farmaci capaci di modulare la senescenza cellulare. La ricerca del 2026 conferma quanto sia intenso questo settore, ma nessuna di queste strategie deve essere confusa con una cura già consolidata per l’artrosi.

La vera novità: forse la cartilagine non è “condannata” a invecchiare

Il messaggio più interessante dello studio non è semplicemente che “la cartilagine può ricrescere”.

È qualcosa di più profondo.

I ricercatori hanno trovato un modo per intervenire su un meccanismo associato all’invecchiamento e modificare il comportamento delle cellule cartilaginee già presenti.

La cartilagine adulta è stata a lungo considerata un tessuto con capacità rigenerative estremamente limitate.

La ricerca sulla 15-PGDH suggerisce invece che una parte di questa perdita di capacità potrebbe essere biologicamente reversibile, almeno in determinate condizioni sperimentali.

È una differenza enorme.

Perché se i prossimi studi confermeranno la sicurezza e l’efficacia nell’uomo, l’obiettivo della medicina dell’artrosi potrebbe cambiare: non limitarsi più a gestire il dolore quando la cartilagine è già consumata, ma intervenire sui meccanismi dell’invecchiamento articolare per favorire la riparazione del tessuto.

Una speranza concreta, ma non ancora una cura

La scoperta della 15-PGDH rappresenta dunque un risultato scientifico importante.

Nei topi anziani, il suo blocco ha favorito la rigenerazione della cartilagine articolare e ha ridotto i segni e il dolore associati all’artrosi. Nei campioni di cartilagine umana analizzati in laboratorio sono emersi risultati compatibili con una risposta rigenerativa.

Ma la parola decisiva, per ora, rimane ricerca.

Non esiste ancora un farmaco approvato per l’uomo che blocchi la 15-PGDH con l’obiettivo di far ricrescere la cartilagine consumata dall’artrosi.

Il prossimo passaggio sarà capire se ciò che funziona nei topi e nei campioni umani può funzionare anche in una persona con un’articolazione realmente malata, sottoposta quotidianamente a carichi e movimenti.

Se gli studi clinici confermeranno queste premesse, però, la prospettiva sarebbe straordinaria: non sostituire semplicemente una cartilagine consumata, ma provare a insegnare alle cellule rimaste come ricostruirla.

E in questo senso l’enzima 15-PGDH potrebbe diventare uno dei bersagli più interessanti della nuova medicina rigenerativa dell’artrosi.