Droghe e dipendenze da cannabis, nicotina e oppioidi: ecco le tracce

🌐 Dipendenze, cannabis, nicotina, oppioidi e cervello: una nuova ricerca pubblicata nell’ottobre 2026 ha individuato alterazioni della sostanza bianca cerebrale che differiscono in base alla sostanza coinvolta. Lo studio, condotto su 87 persone con disturbi da uso di sostanze e 53 controlli sani non fumatori, ha rilevato cambiamenti più estesi nei gruppi con dipendenza da oppioidi e cannabis e differenze più circoscritte in quello con dipendenza da nicotina. I risultati aiutano a comprendere meglio la complessità delle dipendenze, ma non dimostrano che ogni sostanza produca una firma cerebrale esclusiva né consentono di stabilire, da soli, un rapporto diretto di causa ed effetto.

La dipendenza non lascia la stessa impronta nel cervello

Le dipendenze vengono spesso raccontate come se fossero un unico fenomeno: cambia la sostanza, ma il meccanismo sarebbe sempre identico. La realtà è più complessa. Cannabis, nicotina e oppioidi agiscono attraverso sistemi biologici differenti e possono associarsi a profili diversi di alterazione cerebrale, comportamento e difficoltà nel controllo dell’assunzione.

A fare luce su queste differenze è uno studio pubblicato il 9 ottobre 2026 sulla rivista scientifica Translational Psychiatry. I ricercatori hanno confrontato la microstruttura della sostanza bianca in persone con dipendenza da cannabis, oppioidi o nicotina, utilizzando tecniche avanzate di risonanza magnetica.

Il risultato più significativo è che le alterazioni osservate non sono uniformi. Nei partecipanti con dipendenza da oppioidi e cannabis, i cambiamenti apparivano più diffusi in diverse vie di comunicazione cerebrale. Nel gruppo con dipendenza da nicotina, invece, il quadro risultava più circoscritto, con differenze rilevate soprattutto in alcune regioni anteriori e nel corpo calloso.

Non si tratta di una prova che una sostanza sia sempre più dannosa di un’altra in ogni circostanza. Le dimensioni del campione, le caratteristiche dei partecipanti e il disegno dello studio impongono cautela. La ricerca offre piuttosto una fotografia comparativa delle differenze osservate tra gruppi e apre nuove domande sul modo in cui le dipendenze si associano al funzionamento del cervello.

Che cos’è la sostanza bianca e perché è importante

Per comprendere la scoperta, bisogna distinguere due componenti fondamentali del sistema nervoso: la sostanza grigia e la sostanza bianca.

La sostanza grigia comprende, tra le altre strutture, regioni ricche di corpi cellulari dei neuroni, coinvolte nell’elaborazione delle informazioni. La sostanza bianca è costituita in larga parte da fibre nervose che collegano diverse aree cerebrali e consentono loro di scambiarsi segnali.

Queste connessioni sono essenziali per molte funzioni: attenzione, memoria, regolazione delle emozioni, pianificazione, valutazione delle ricompense e controllo degli impulsi. Per questo, studiare la sostanza bianca permette di andare oltre l’osservazione delle singole aree cerebrali e di esaminare le reti che le mettono in comunicazione.

I ricercatori hanno impiegato tecniche di risonanza magnetica basate sulla diffusione dell’acqua nei tessuti. Le misure ottenute forniscono informazioni indirette sull’organizzazione delle fibre nervose e sulla loro microstruttura.

È importante sottolineare un punto: queste tecniche non fotografano direttamente i danni ai neuroni e non permettono di attribuire automaticamente ogni differenza osservata a un danno irreversibile. Le misure sono indicatori complessi, da interpretare insieme alle caratteristiche cliniche dei partecipanti e ad altri dati scientifici.

La loro utilità consiste nel mostrare se gruppi diversi presentano configurazioni differenti e nel suggerire quali circuiti meritino ulteriori approfondimenti.

Lo studio: 140 persone analizzate con tecniche avanzate

La ricerca ha coinvolto complessivamente 140 partecipanti: 48 persone con dipendenza da cannabis, 16 con dipendenza da oppioidi, 23 con dipendenza da nicotina e 53 controlli sani non fumatori.

Gli studiosi hanno combinato due metodologie di analisi della risonanza magnetica per esaminare diversi aspetti della microstruttura della sostanza bianca. L’obiettivo era identificare sia le caratteristiche condivise dai gruppi con dipendenza sia le differenze associate alle singole sostanze.

La distinzione è importante. Se alcune alterazioni compaiono in persone con dipendenze diverse, potrebbero essere collegate a meccanismi comuni dei disturbi da uso di sostanze. Se altre si osservano soprattutto in un gruppo, potrebbero invece riflettere differenze nell’esposizione, nei processi biologici coinvolti o nelle caratteristiche delle persone studiate.

Il gruppo con dipendenza da oppioidi era tuttavia composto da appena 16 partecipanti. Anche per questo, i risultati vanno considerati evidenze iniziali da verificare con campioni più ampi e studi condotti nel tempo.

Oppioidi e cannabis: le alterazioni più diffuse

Tra i risultati principali emerge il quadro osservato nei partecipanti con dipendenza da oppioidi. In questo gruppo, le differenze rispetto ai controlli interessavano numerose vie della sostanza bianca, comprese connessioni frontali, temporali e parietali, oltre ad alcune strutture coinvolte nei circuiti limbici.

Il gruppo con dipendenza da cannabis mostrava un andamento in parte simile, sebbene meno esteso. Le differenze riguardavano diverse vie associative e alcune connessioni legate all’integrazione delle informazioni e ai processi cognitivi.

In entrambi i gruppi, i ricercatori hanno rilevato variazioni in misure che descrivono la diffusione dell’acqua e l’organizzazione delle fibre. Nel complesso, questi risultati indicano una sovrapposizione parziale delle alterazioni, accompagnata da caratteristiche che differiscono tra le due condizioni.

La ricerca non stabilisce, però, che le sostanze abbiano provocato da sole tutti i cambiamenti rilevati. Uno studio trasversale, che osserva i partecipanti in un determinato momento, non può ricostruire con certezza se le differenze cerebrali siano precedenti al consumo, conseguenti all’esposizione o legate anche ad altri fattori.

Per chiarire questi rapporti serviranno studi longitudinali, capaci di seguire le persone nel tempo, valutando l’evoluzione dei consumi e delle caratteristiche cerebrali.

Nicotina: un profilo più circoscritto, non privo di rischi

Nel gruppo con dipendenza da nicotina, le differenze rispetto ai controlli risultavano meno diffuse e si concentravano soprattutto in alcune regioni anteriori e callosali della sostanza bianca.

Il dato non significa che la nicotina sia innocua per il cervello o che la dipendenza da tabacco sia meno importante dal punto di vista clinico. L’estensione delle differenze rilevate in una specifica analisi di neuroimaging non equivale a una graduatoria complessiva dei rischi per la salute.

Le sostanze agiscono attraverso meccanismi diversi, e gli effetti dipendono anche dalla dose, dalla durata dell’esposizione, dall’età d’inizio, dalle condizioni individuali e dall’eventuale consumo contemporaneo di altre sostanze.

Nel caso della nicotina, inoltre, isolare gli effetti specifici può essere difficile quando le persone utilizzano anche cannabis o altre sostanze. Gli stessi autori segnalano che la presenza di consumi concomitanti rappresenta una complicazione nell’interpretazione dei risultati.

Il confronto va quindi letto come una descrizione delle differenze riscontrate in questo campione, non come la prova che una dipendenza sia sempre meno pericolosa delle altre.

Il fascicolo longitudinale medio: una connessione da osservare più da vicino

Un’attenzione particolare è stata dedicata al fascicolo longitudinale medio, una via di sostanza bianca che collega regioni temporali e parietali e partecipa a reti coinvolte nell’integrazione delle informazioni e nei processi cognitivi complessi.

Nei partecipanti con dipendenza da cannabis, una specifica misura della microstruttura di questo fascicolo era associata a una maggiore tendenza a preferire ricompense immediate rispetto a ricompense più consistenti ma disponibili in futuro.

In termini semplici, i ricercatori hanno osservato un’associazione con il cosiddetto discounting temporale: la tendenza a ridurre il valore attribuito a un beneficio quando per ottenerlo è necessario aspettare.

Questa caratteristica viene studiata nella ricerca sulle dipendenze perché alcune decisioni legate al consumo possono essere influenzate dal peso attribuito al sollievo o alla gratificazione immediata rispetto alle conseguenze successive.

L’associazione rilevata nello studio era di entità moderata. Le analisi suggerivano inoltre che il rapporto fosse collegato alle modalità di consumo della cannabis e risultasse particolarmente evidente tra i consumatori quotidiani.

È essenziale non trasformare questo risultato in una conclusione più ampia di quella consentita dai dati. I ricercatori non hanno dimostrato che una determinata alterazione cerebrale provochi necessariamente impulsività o dipendenza. Hanno individuato una relazione statistica che merita di essere verificata e approfondita.

Nel gruppo con dipendenza da oppioidi, invece, non è emersa la stessa associazione significativa tra la microstruttura di questo fascicolo e la preferenza per ricompense immediate.

Cosa ci dice davvero questa scoperta sulle dipendenze

Il valore della ricerca non consiste nell’individuare una singola area cerebrale responsabile della dipendenza. Il risultato più importante è la conferma che i disturbi da uso di sostanze possono accompagnarsi a pattern cerebrali in parte condivisi e in parte differenti.

Le dipendenze sono condizioni complesse, influenzate dall’interazione tra fattori biologici, psicologici e ambientali. Possono coinvolgere il sistema della ricompensa, la regolazione delle emozioni, il controllo degli impulsi e la capacità di modificare un comportamento nonostante le conseguenze negative.

Non esiste, tuttavia, una scansione cerebrale che da sola permetta di diagnosticare una dipendenza, prevedere con certezza il decorso individuale o stabilire quale trattamento funzionerà meglio per una determinata persona.

La ricerca sulle firme cerebrali potrebbe contribuire, in futuro, a identificare sottogruppi di pazienti con caratteristiche differenti. Ma prima di arrivare ad applicazioni cliniche saranno necessari studi di conferma, campioni più ampi e verifiche che dimostrino l’effettiva utilità delle misure nella pratica medica.

Prevenzione e cure: perché non esiste una soluzione unica

Le differenze tra sostanze rafforzano l’importanza di valutare ogni situazione individualmente. La storia dei consumi, la frequenza, le condizioni di salute, gli eventuali disturbi concomitanti e le circostanze sociali possono influenzare il percorso di una persona.

Per questo, affrontare una dipendenza non significa semplicemente chiedere a qualcuno di esercitare maggiore volontà. Può essere necessario un percorso clinico strutturato, con sostegno psicologico, valutazione medica e interventi specifici per la sostanza coinvolta.

Nel caso degli oppioidi, l’interruzione improvvisa può comportare una sindrome di astinenza intensa e richiede particolare attenzione clinica. Per la dipendenza da nicotina sono disponibili percorsi di supporto e trattamenti che possono aumentare le probabilità di smettere. Anche per i problemi legati alla cannabis è possibile rivolgersi a professionisti e servizi specializzati.

La scelta del percorso deve essere affidata a personale qualificato, evitando soluzioni improvvisate o l’idea che tutti i disturbi da uso di sostanze possano essere affrontati nello stesso modo.

La prossima sfida della neuroscienza

Le immagini del cervello offrono oggi strumenti sempre più sofisticati per studiare i cambiamenti associati alle dipendenze. Ma la precisione delle tecnologie non elimina la necessità di interpretare correttamente i risultati.

Il prossimo passo sarà capire quanto le differenze osservate siano stabili nel tempo, come interagiscano con la durata e l’intensità del consumo e se possano aiutare a migliorare la prevenzione o il trattamento.

Per ora, il messaggio più solido è che cannabis, nicotina e oppioidi non possono essere considerati intercambiabili dal punto di vista neurobiologico. Le alterazioni riscontrate si sovrappongono in parte, ma mostrano anche distribuzioni differenti.

La ricerca aggiunge un tassello alla comprensione scientifica delle dipendenze, senza fornire una mappa definitiva del cervello né una spiegazione unica del comportamento umano. Ed è proprio questa distinzione a renderla importante: capire meglio le differenze può aiutare a sviluppare studi e interventi più mirati, purché i risultati preliminari non vengano scambiati per certezze cliniche.