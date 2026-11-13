Ucraina, l’Europa verso il tavolo: la pace resta senza accordo

🌐 Nei negoziati sull’Ucraina si apre uno spazio per la partecipazione europea. Dopo Abu Dhabi, resta un’intesa di principio sui prigionieri, mentre territori e garanzie di sicurezza dividono le parti.

Nuovi colloqui annunciati dopo il passaggio a Mosca

Un altro incontro negoziale, questa volta con gli europei coinvolti: è lo sviluppo annunciato dall’inviato americano Steve Witkoff il 12 novembre, dopo il confronto a Mosca con Vladimir Putin. La ripresa della diplomazia sull’Ucraina prosegue dunque oltre la due giorni di Abu Dhabi, ma non coincide con un accordo per fermare la guerra. Le divergenze sui punti decisivi restano aperte.

Witkoff e Jared Kushner hanno portato al Cremlino il seguito dei colloqui tra delegazioni russe, ucraine e statunitensi del 10 e 11 novembre. All’uscita, Witkoff ha parlato di progressi e di una nuova riunione concordata, aggiungendo che vi prenderanno parte rappresentanti europei. È un annuncio sul proseguimento del processo: non certifica concessioni territoriali, una tregua o garanzie già accettate dalle parti.

La distinzione è sostanziale. Ad Abu Dhabi i negoziatori erano tornati a discutere direttamente dopo nove mesi, con gli Stati Uniti nel ruolo di mediatori. Il risultato concreto reso pubblico riguarda soprattutto i prigionieri; sulle condizioni generali per chiudere il conflitto non è stata annunciata una svolta. Il nuovo appuntamento mantiene aperto il canale diplomatico, senza risolverne gli ostacoli.

Prigionieri, un’intesa ancora da tradurre in numeri

Il punto di convergenza emerso negli Emirati è un accordo di principio per un ampio scambio di prigionieri di guerra. Il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky e quello della delegazione ucraina Rustem Umerov ne hanno confermato la prospettiva. La precisazione «di principio» resta importante: l’annuncio non equivale alla liberazione già avvenuta delle persone coinvolte.

Kushner ha presentato lo scambio come potenzialmente il più grande, ma senza fornire una cifra definitiva. Non è quindi possibile trasformare quella valutazione in un primato accertato, né indicare quanti militari torneranno a casa. La portata effettiva dell’intesa dipenderà dai numeri concordati e dalla sua attuazione, elementi distinti dal giudizio positivo espresso dai mediatori.

Il posto dell’Europa e la richiesta di Kyiv

La partecipazione europea è uno dei temi centrali di questa fase. Già prima dell’apertura del tavolo, Volodymyr Zelensky aveva spiegato che i partner europei sarebbero stati negli Emirati per incontri in formati separati. Essere presenti ad Abu Dhabi, però, non significava partecipare al confronto trilaterale: il perimetro della trattativa diretta rimaneva quello tra Ucraina, Russia e Stati Uniti.

Nella serata del 12 novembre, incontrando Emmanuel Macron, il presidente ucraino ha ribadito che l’Europa non deve essere soltanto informata, ma coinvolta quanto più possibile nei negoziati. I due leader hanno discusso gli esiti dell’incontro multilaterale di Dublino e coordinato le posizioni in vista della riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino. La richiesta ucraina riguarda dunque una partecipazione sostanziale, non un semplice aggiornamento a posteriori.

A Dublino Zelensky ha inoltre riunito i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania, Francia e Italia, insieme ai rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio europeo. Il confronto ha riguardato gli incontri recenti a Bruxelles e Abu Dhabi e il coordinamento con Washington. Nel comunicato ucraino, il coinvolgimento dell’Europa accompagna la richiesta di soluzioni realistiche e pragmatiche.

Territori e sicurezza, le distanze che restano

L’annuncio di un nuovo round non elimina il contrasto sui territori. Kyiv ha respinto la richiesta russa di rinunciare all’intero Donbas in cambio della pace. Nei resoconti del negoziato continuano a emergere divergenze sulle condizioni territoriali: non risulta un compromesso condiviso che consenta di presentare il confine come una questione ormai risolta.

Sul versante della sicurezza, Putin ha ribadito agli inviati americani la propria opposizione allo schieramento di truppe europee in Ucraina dopo un eventuale cessate il fuoco. Le ha definite una minaccia e possibili obiettivi militari. È la posizione espressa dal presidente russo, non una regola concordata per il dopoguerra, e investe direttamente una delle opzioni discusse per proteggere l’Ucraina da nuovi attacchi.

La posizione ucraina, esposta da Zelensky prima dei colloqui, lega invece la pace a garanzie di sicurezza e risorse effettive per la ricostruzione. Il presidente aveva annunciato proposte per ridurre l’escalation e chiesto di chiarire come organizzare un incontro trilaterale al livello dei leader. Si tratta degli obiettivi dichiarati da Kyiv, non di risultati già ottenuti nel negoziato.

Gli Emirati ospitano il dialogo, l’emergenza continua

Gli Emirati Arabi Uniti mantengono il ruolo di Paese ospitante. Il presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha ricevuto la delegazione statunitense impegnata nei colloqui, comprendente Witkoff e Kushner. La comunicazione ufficiale emiratina presenta l’iniziativa come un sostegno al dialogo e alla ricerca di una soluzione politica: l’ospitalità diplomatica non costituisce, da sola, un’intesa tra i belligeranti.

Parallelamente, nel colloquio con Macron Zelensky ha richiamato le conseguenze degli attacchi russi sulle città e sulla rete elettrica. Secondo i dati da lui riferiti, dall’inizio di novembre sono stati compiuti oltre 310 attacchi contro impianti energetici ucraini e quasi 700 mila famiglie risultano senza elettricità. Il presidente ha chiesto ai partner un sostegno urgente per il ripristino delle forniture.

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