Trieste, dottoranda pakistana: no alle nozze, minacce di morte

🌐 Dottoranda pakistana a Trieste, 29 anni, rifiuta un matrimonio deciso dalla famiglia e denuncia minacce di morte: il futuro marito sarebbe per lei uno sconosciuto. In Italia ha trovato la possibilità di studiare e vivere autonomamente, ma ora teme le conseguenze del suo rifiuto.

Il matrimonio deciso in Pakistan mentre lei studiava a Trieste

A migliaia di chilometri da Trieste, la sua famiglia aveva già iniziato a organizzare quello che avrebbe dovuto essere il giorno delle nozze. Una data da fissare, una location individuata, i parenti da avvertire. Mancava però la persona più importante: la sposa.

La protagonista della vicenda, una 29enne pakistana indicata con il nome di fantasia Ayesha, vive a Trieste da circa due anni e frequenta un dottorato di ricerca. La sua vita italiana, costruita attorno allo studio e alla ricerca, si è trasformata però in una situazione di forte tensione dopo aver saputo che i familiari volevano farla rientrare in Pakistan per sposare un uomo che non conosce.

Il dettaglio più emblematico della sua denuncia è proprio questo: non avrebbe mai incontrato il futuro marito e non ne conoscerebbe nemmeno il nome. Secondo il suo racconto, avrebbe potuto vederlo per la prima volta direttamente il giorno delle nozze.

Lei ha detto no. E, secondo quanto raccontato, quel rifiuto avrebbe fatto scattare minacce gravissime da parte degli zii, fino alla prospettiva di essere uccisa se non avesse accettato di tornare in patria.

La giovane ha scelto quindi di rimanere in Italia e di rendere pubblica la propria storia.

Dalle violenze familiari alla fuga in Italia

La vicenda non comincerebbe con il matrimonio annunciato a distanza. Nel racconto della 29enne c’è una storia familiare molto più lunga, fatta di controllo, pressioni e violenze.

La donna sostiene di essere stata sottoposta fin da giovane a forme di violenza fisica e psicologica da parte di alcuni parenti. In particolare, descrive un ambiente nel quale gli zii avrebbero avuto un forte controllo sulle decisioni della famiglia, compreso il percorso di studi delle donne.

Per una giovane intenzionata a costruirsi un futuro attraverso l’istruzione, quella pressione sarebbe diventata progressivamente insostenibile.

La svolta sarebbe arrivata grazie all’aiuto di un docente, che le avrebbe consentito di proseguire il proprio percorso accademico in Italia. Trieste è diventata così non soltanto la sede del suo dottorato, ma anche il luogo nel quale la donna ha sperimentato per la prima volta una maggiore autonomia personale.

Un’indipendenza che, secondo il suo racconto, i familiari non avrebbero accettato.

La situazione avrebbe coinvolto anche la madre della giovane, accusata di aver sostenuto la decisione della figlia di partire. La 29enne racconta episodi di violenza nei confronti della madre e del nonno, intervenuto per difenderla. Sono elementi che rendono il caso particolarmente delicato e che, soprattutto, mostrano come il conflitto non riguardi soltanto una scelta matrimoniale, ma il diritto della donna a decidere della propria vita.

“Se rifiuto mi uccidono”: la paura dietro il no alle nozze

Il passaggio più drammatico della testimonianza riguarda le conseguenze prospettate in caso di rifiuto.

La giovane sostiene di essere stata minacciata di morte e teme che un eventuale ritorno in Pakistan possa esporla a un rischio concreto. Nel suo racconto compaiono anche riferimenti a possibili forme di violenza estrema, dal soffocamento all’avvelenamento fino all’uccisione.

Sono parole che vanno lette innanzitutto come la denuncia personale di una donna che afferma di sentirsi minacciata dalla propria famiglia, senza trasformarle automaticamente in una sentenza sulle responsabilità individuali dei parenti citati.

La distinzione è importante, soprattutto in una vicenda nella quale non sono ancora da confondere il racconto della presunta vittima, gli eventuali accertamenti delle autorità e le responsabilità penali che possono essere stabilite soltanto nelle sedi competenti.

Ma c’è un elemento che non lascia spazio ad ambiguità: un matrimonio può essere valido soltanto se esiste una libera volontà della persona che lo contrae. Quando quella volontà viene sostituita da minacce, pressioni o violenza, il problema non è più quello di una semplice divergenza familiare.

In Italia il matrimonio forzato è un reato

Il caso della dottoranda riporta così al centro anche il tema della costrizione al matrimonio, una fattispecie prevista dal diritto italiano.

Dal 2019 l’articolo 558-bis del Codice penale punisce chi, attraverso violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La stessa norma contempla anche i casi nei quali qualcuno approfitti di condizioni di vulnerabilità o necessità e utilizzi abusivamente relazioni familiari o di autorità per indurre una persona a sposarsi. La pena ordinaria prevista è la reclusione da uno a cinque anni, con aggravamenti quando la vittima è minorenne. La norma prevede inoltre specifiche condizioni di applicabilità anche quando i fatti avvengono all’estero in determinate circostanze.

Questo aspetto assume un peso particolare nella storia della 29enne perché il matrimonio sarebbe stato organizzato in Pakistan, mentre lei si trova in Italia.

Non significa che ogni matrimonio combinato sia automaticamente un matrimonio forzato. Sono due concetti differenti. Un’unione può essere proposta dalle famiglie e accettata liberamente dagli interessati. La discriminante è la libertà del consenso.

Quando invece il “sì” viene imposto attraverso paura, ricatto o violenza, il quadro cambia radicalmente.

La scelta di restare a Trieste e guardare avanti

Nonostante la paura, la giovane racconta di sentirsi oggi più libera a Trieste. È una delle contraddizioni più forti della sua storia: la città che avrebbe dovuto essere soltanto una tappa del suo percorso accademico è diventata il luogo nel quale difendere la propria scelta personale.

La 29enne ha spiegato di fidarsi delle leggi italiane e di stare valutando la possibilità di chiedere protezione internazionale. Non sarebbe però questo l’unico progetto per il futuro.

Il suo obiettivo immediato resta il dottorato. Al tempo stesso, secondo quanto riferito, avrebbe ricevuto anche opportunità per proseguire la propria carriera accademica all’estero, tra Canada e Stati Uniti.

È un particolare che restituisce alla vicenda una dimensione diversa dalla sola cronaca giudiziaria. Dietro la donna che denuncia le minacce c’è infatti una ricercatrice che sta costruendo una carriera scientifica, una persona che ha lasciato il proprio Paese per studiare e che ora rivendica il diritto di decidere autonomamente dove vivere, lavorare e se sposarsi.

La stessa giovane ha raccontato di stare seguendo un percorso psicologico per affrontare i traumi vissuti. E sul futuro non avrebbe rinunciato ai propri desideri: immagina un giorno di sposarsi e avere dei figli, ma soltanto quando sarà una scelta sua.

Una storia che va oltre il singolo caso

La vicenda della dottoranda pakistana a Trieste riporta inevitabilmente l’attenzione su un fenomeno che spesso rimane nascosto all’interno delle famiglie.

Il matrimonio forzato può essere difficile da intercettare perché le pressioni non arrivano necessariamente sotto forma di una singola minaccia. Possono manifestarsi attraverso isolamento, ricatti emotivi, controllo economico, sottrazione dei documenti, pressioni sui viaggi, violenza fisica o minacce rivolte ai familiari.

Per chi vive una situazione simile, denunciare può essere particolarmente difficile proprio perché le persone da cui dovrebbe arrivare protezione possono coincidere con quelle percepite come una minaccia.

Nel caso di Trieste, però, emerge anche un altro elemento: l’importanza delle reti di sostegno. Un docente che aiuta una studentessa a continuare gli studi, un ambiente universitario nel quale costruire una nuova vita, le istituzioni alle quali rivolgersi quando una situazione diventa pericolosa possono fare la differenza.

L’Università di Trieste rappresenta in questa storia soprattutto il luogo simbolico nel quale la giovane ha potuto costruire la propria autonomia attraverso la formazione e la ricerca. Il campus dell’Ateneo si trova nel cuore del percorso accademico cittadino e ospita attività didattiche e di ricerca di numerosi settori.

Il punto decisivo resta il consenso

Al di là delle differenze culturali, delle tradizioni familiari e delle distanze geografiche, il punto centrale della storia è semplice: una persona adulta deve poter scegliere se sposarsi e con chi farlo.

La provenienza, la religione o le consuetudini familiari non cancellano questo principio.

La 29enne oggi dice di voler continuare a studiare, lavorare e decidere autonomamente del proprio futuro. Il suo “no” al matrimonio non viene presentato come un rifiuto della famiglia o delle proprie origini, ma come la richiesta di poter esercitare una libertà che considera fondamentale.

E proprio per questo la sua denuncia non riguarda soltanto un matrimonio mai celebrato. Racconta il momento in cui una giovane donna ha deciso che la propria vita non poteva essere programmata da altri.

A Trieste, dove era arrivata per un dottorato, quella scelta oggi assume un significato ancora più profondo: non tornare indietro, proteggere la propria libertà e continuare a costruire un futuro nel quale un eventuale matrimonio, un lavoro, una famiglia o un trasferimento siano decisioni prese da lei. Non da chi, fino a oggi, aveva deciso al suo posto.