Bimba morta al Buzzi, i genitori denunciano: cosa è successo

🌐 Bimba morta al Buzzi di Milano, i genitori presentano denuncia in Procura e chiedono di fare piena luce sulle ultime ore della figlia: dalla corsa al pronto soccorso di Rho al trasferimento d’urgenza, fino all’arresto cardiaco e al decesso della piccola di due anni.

La domanda che resta sospesa è una sola: che cosa è accaduto nelle ore precedenti alla morte di una bambina di appena due anni? È su questo interrogativo che si concentra ora l’attenzione della Procura di Milano, dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola deceduta mercoledì 9 settembre all’ospedale pediatrico Buzzi.

La famiglia ha deciso di rivolgersi alla magistratura per ricostruire con precisione il percorso sanitario seguito dalla bambina, arrivata inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Rho per forti dolori addominali e nausea e successivamente trasferita in condizioni gravissime a Milano.

Il caso era già stato segnalato alla magistratura dalla struttura ospedaliera. Ora, con la denuncia presentata dai familiari, entra nel fascicolo anche la ricostruzione della vicenda dal punto di vista della famiglia. L’obiettivo non è soltanto individuare una causa della morte, ma comprendere ogni passaggio clinico che ha preceduto il drammatico epilogo.

Bimba morta al Buzzi: la corsa dall’ospedale di Rho a Milano

La vicenda comincia nel tardo pomeriggio di martedì 8 settembre. La bambina, che secondo le informazioni disponibili non avrebbe avuto precedenti problemi di salute rilevanti, viene accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Rho a causa di dolori addominali particolarmente forti, associati a nausea e vomito.

La situazione, inizialmente affrontata come un problema addominale, peggiora però nel corso della serata.

La piccola viene presa in carico dal personale sanitario e sottoposta agli accertamenti e alle terapie ritenute necessarie. Ma con il passare delle ore le sue condizioni precipitano fino a un primo arresto cardiaco.

I medici riescono a stabilizzarla e viene disposto il trasferimento urgente al Buzzi di Milano, struttura pediatrica specializzata. Il trasferimento avviene nella tarda serata, quando la bambina è già in condizioni estremamente critiche.

Al Buzzi i sanitari tentano di salvarle la vita. Nonostante gli interventi e le manovre rianimatorie, però, la situazione non si risolve. La piccola muore nella notte tra l’8 e il 9 settembre.

È un epilogo che apre immediatamente interrogativi sulla natura del malore e sull’evoluzione rapidissima delle sue condizioni.

La denuncia dei genitori: una ricostruzione ora al vaglio della Procura

A distanza di pochi giorni dal decesso, i genitori hanno scelto di presentare una denuncia alla Procura di Milano.

Nell’atto vengono ricostruite le diverse fasi della vicenda, dall’arrivo della bambina al pronto soccorso di Rho fino al trasferimento al Buzzi e alla morte.

La denuncia rappresenta per la famiglia uno strumento per chiedere che ogni elemento venga verificato. In particolare, sarà necessario confrontare la ricostruzione dei familiari con la documentazione sanitaria, gli esami eseguiti, le terapie somministrate e le condizioni cliniche registrate durante la permanenza nei due ospedali.

Nel frattempo, la documentazione relativa al percorso sanitario della bambina è stata acquisita dagli investigatori. La cartella clinica costituisce uno degli elementi centrali per comprendere la sequenza degli eventi, insieme agli esiti degli accertamenti medico-legali.

La magistratura dovrà quindi stabilire se vi siano stati errori, ritardi o omissioni oppure se il peggioramento sia stato provocato da una condizione patologica improvvisa e non prevedibile.

È importante sottolineare che, allo stato attuale, non è possibile attribuire responsabilità ai sanitari. L’inchiesta dovrà accertare proprio questo aspetto.

L’ipotesi di omicidio colposo

Il procedimento è stato aperto con l’ipotesi di omicidio colposo, una qualificazione investigativa che consente agli inquirenti di approfondire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria del caso.

L’iscrizione di eventuali medici nel registro degli indagati avrebbe, in questa fase, anche una funzione di garanzia: permettere ai professionisti coinvolti di partecipare agli accertamenti irripetibili e nominare propri consulenti.

Il passaggio decisivo sarà quello medico-legale.

L’autopsia dovrà contribuire a chiarire la causa del decesso e il meccanismo che ha portato al rapido peggioramento della bambina, fornendo elementi indispensabili per confrontare quanto emerso dall’esame del corpo con la documentazione clinica.

Solo attraverso questa ricostruzione sarà possibile capire se il decesso sia riconducibile esclusivamente alla patologia che aveva colpito la piccola oppure se esistano elementi che richiedano ulteriori valutazioni sulle cure ricevute.

Dolori alla pancia, poi l’arresto cardiaco: il nodo delle poche ore

Uno degli aspetti più delicati dell’inchiesta riguarda la rapidità con cui il quadro clinico è precipitato.

All’inizio, secondo le ricostruzioni disponibili, il sintomo principale era rappresentato da un forte dolore addominale, accompagnato da nausea e vomito. Un quadro che può avere origini molto diverse e che, soprattutto nei bambini molto piccoli, richiede particolare attenzione perché le condizioni possono modificarsi rapidamente.

Nel caso della bambina, però, nel giro di poche ore si è arrivati all’arresto cardiaco e alla necessità di un trasferimento in emergenza.

Questo passaggio sarà inevitabilmente al centro delle verifiche: quali sintomi presentava la piccola al momento dell’arrivo a Rho? Quali esami sono stati effettuati? Quale diagnosi era stata formulata? Quali terapie erano state somministrate? E soprattutto, quando sono comparsi i segnali del peggioramento?

Sono domande alle quali dovranno rispondere i documenti clinici e gli esperti incaricati dalla magistratura.

Le verifiche della sanità lombarda

La vicenda non è rimasta soltanto sul piano giudiziario.

Dopo la morte della bambina, è stata avviata anche una verifica sul percorso sanitario seguito dalla piccola. L’obiettivo è analizzare le procedure adottate e verificare se siano state rispettate correttamente tutte le fasi previste nella gestione dell’emergenza.

Si tratta di un accertamento distinto dall’indagine penale, ma destinato a fornire ulteriori elementi sulla sequenza assistenziale.

La Regione Lombardia ha espresso vicinanza alla famiglia e ha chiesto che il caso venga approfondito in ogni suo aspetto. Anche l’autorità sanitaria territoriale è stata coinvolta nella verifica del protocollo seguito.

In casi così delicati, infatti, la ricostruzione non può fermarsi al momento del decesso. È necessario ricostruire l’intero percorso della paziente, dal primo contatto con il sistema sanitario fino al trasferimento nella struttura pediatrica.

La cartella clinica può diventare decisiva

Uno degli elementi più importanti dell’indagine sarà rappresentato dalla documentazione sanitaria.

Cartelle cliniche, referti, esami diagnostici, tempi delle visite, terapie e annotazioni effettuate dal personale possono consentire agli investigatori di ricostruire con precisione cosa è stato fatto e in quale momento.

In un caso caratterizzato da un deterioramento molto rapido, anche la cronologia assume un peso particolare.

La differenza tra l’arrivo al pronto soccorso, la comparsa dell’arresto cardiaco, la stabilizzazione e il trasferimento al Buzzi dovrà essere ricostruita minuto per minuto. Sarà poi compito dei consulenti stabilire se quella sequenza sia compatibile con l’evoluzione naturale della patologia che ha colpito la bambina.

La documentazione, inoltre, dovrà essere confrontata con gli esiti dell’esame autoptico.

È proprio dall’incrocio tra dati clinici e risultati medico-legali che potrebbe arrivare la risposta più importante per la famiglia.

Una tragedia che ora attende risposte

La morte di una bambina di due anni ha lasciato una famiglia davanti a un dolore difficile da descrivere. La denuncia presentata dai genitori nasce dalla necessità di ottenere risposte su una sequenza di eventi che, nel giro di poche ore, ha trasformato un malessere apparentemente riconducibile a un problema addominale in una tragedia.

La Procura dovrà ora lavorare su due piani: stabilire la causa della morte e verificare se il percorso assistenziale sia stato corretto.

Non sono ancora disponibili conclusioni definitive e qualsiasi valutazione sulle eventuali responsabilità sarebbe prematura. Saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura, insieme alla documentazione clinica e agli esami medico-legali, a stabilire cosa sia realmente accaduto.

Per i genitori, però, il punto di partenza resta quello di una domanda semplice e drammatica: come può una bambina di appena due anni arrivare in ospedale per un forte dolore alla pancia e morire poche ore dopo?

È a questa domanda che ora dovranno rispondere le indagini. E proprio per questo, nelle prossime settimane, l’attenzione sarà concentrata sugli esami autoptici, sulla cartella clinica e sulla ricostruzione completa delle ore trascorse tra il pronto soccorso di Rho e l’ospedale Buzzi di Milano.