Napoli, ragazza sequestrata e violentata: arrestato 26enne

🌐 Napoli, una ragazza di 22 anni avrebbe vissuto ore di terrore dopo essere stata attirata in una cantina di Castellammare di Stabia da un giovane conosciuto sui social: il 26enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

Una conoscenza nata online, poi trasformata in un incontro che secondo l’accusa sarebbe diventato un incubo durato diverse ore. È la ricostruzione al centro di un’indagine dei carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, che ha portato all’arresto di un 26enne ritenuto responsabile di una gravissima aggressione ai danni di una ragazza di 22 anni.

La vicenda risale alla notte tra il 2 e il 3 agosto, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane sarebbe stata attirata in una cantina condominiale dopo avere conosciuto il ragazzo attraverso i social network.

Una volta arrivata nel locale, la situazione sarebbe precipitata. L’indagato avrebbe impedito alla ragazza di uscire, sottraendole anche il telefono e bloccando l’unico accesso alla cantina. Da quel momento, secondo la denuncia e gli elementi raccolti dagli inquirenti, sarebbero iniziate le violenze.

Castellammare di Stabia, l’incontro nato sui social

La storia sarebbe iniziata su Instagram, per poi proseguire attraverso WhatsApp.

I due avrebbero cominciato a parlare e a raccontarsi aspetti personali delle rispettive vite. Il 26enne, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe raccontato alla giovane di avere vissuto una tragedia familiare, riferendo di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nel quale il fratello avrebbe perso la vita.

Un racconto che avrebbe contribuito a creare un rapporto di fiducia.

È in questo contesto che sarebbe maturato l’incontro. La ragazza avrebbe accettato di raggiungere il giovane in una cantina situata all’interno di un condominio di Castellammare di Stabia.

Secondo l’ipotesi accusatoria, però, quello che inizialmente avrebbe dovuto essere un incontro tra due persone conosciutesi online si sarebbe trasformato rapidamente in una situazione di prigionia.

La porta bloccata e il telefono sottratto

Una volta all’interno della cantina, l’uomo avrebbe chiuso ogni possibilità di fuga.

Gli investigatori contestano al 26enne di avere sbarrato la porta utilizzando un pesante termosifone e di avere sottratto alla ragazza il cellulare. Il locale, secondo la ricostruzione, sarebbe stato buio e isolato.

La giovane si sarebbe quindi trovata senza possibilità di chiedere aiuto e avrebbe cercato di convincere l’uomo a lasciarla andare.

Le richieste di essere liberata, tuttavia, sarebbero state ignorate.

È a questo punto che, secondo gli inquirenti, sarebbero cominciate le aggressioni fisiche e sessuali.

“Stasera ti uccido”: la minaccia raccontata dalla 22enne

Tra gli elementi più drammatici contenuti nella denuncia c’è anche la presunta minaccia di morte.

La ragazza ha raccontato agli investigatori che il 26enne, davanti alla situazione nella quale si trovava, le avrebbe rivolto una frase particolarmente grave: “Io stasera ti uccido”.

Una minaccia che, nella ricostruzione della vittima, sarebbe arrivata mentre l’uomo la sottoponeva alle violenze.

La giovane avrebbe riferito di essere stata picchiata, spogliata e immobilizzata, oltre a essere costretta a subire ripetuti atti sessuali contro la propria volontà.

Per ragioni di tutela della vittima, alcuni dettagli della presunta violenza non vengono riportati.

Il punto centrale dell’accusa è comunque chiaro: secondo la Procura, la ragazza avrebbe manifestato in maniera inequivocabile il proprio dissenso e avrebbe tentato di difendersi e di ottenere la liberazione, senza riuscire a sottrarsi alla situazione.

La denuncia ha fatto scattare le indagini

La svolta è arrivata dopo la denuncia della 22enne.

Gli investigatori hanno iniziato a ricostruire la sequenza degli avvenimenti partendo dai contatti avvenuti sui social e dalle comunicazioni intercorse tra i due.

In casi di questo tipo, la ricostruzione digitale può assumere un peso significativo: conversazioni, chiamate e altri elementi possono contribuire a stabilire come sia nato il rapporto e quali fossero i contatti immediatamente precedenti all’incontro.

La versione fornita dalla ragazza è stata quindi confrontata con gli altri elementi raccolti durante l’attività investigativa.

Secondo la Procura di Torre Annunziata, il racconto della giovane sarebbe risultato dettagliato e coerente e avrebbe trovato riscontri anche al di fuori delle sue dichiarazioni.

I referti medici e gli altri riscontri

Un elemento importante dell’inchiesta riguarda infatti la documentazione sanitaria.

Dopo la presunta aggressione, la 22enne si sarebbe recata in ospedale. I referti medici avrebbero documentato lesioni compatibili con la ricostruzione fornita agli investigatori.

A questi elementi si aggiungono i rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e le testimonianze di persone alle quali la ragazza si sarebbe rivolta nell’immediatezza dei fatti.

La convergenza di questi elementi avrebbe contribuito a rafforzare il quadro investigativo.

Non si tratta, tuttavia, di una sentenza definitiva. Il 26enne è indagato e sottoposto a custodia cautelare, mentre le accuse dovranno essere valutate nel corso del procedimento giudiziario.

L’arresto del 26enne e le accuse della Procura

Dopo più di un mese di attività investigativa, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

Le contestazioni sono particolarmente pesanti: violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati.

Nella valutazione che ha portato alla misura cautelare, il giudice avrebbe sottolineato la gravità dei fatti contestati, insieme alla presunta pericolosità sociale dell’indagato e al rischio che potesse ripetere condotte dello stesso tipo.

La custodia in carcere rappresenta quindi, allo stato attuale, una misura cautelare e non una dichiarazione di colpevolezza definitiva.

Sarà il processo, con tutte le garanzie previste dall’ordinamento, a stabilire le eventuali responsabilità penali.

Una vicenda che riaccende l’allarme sulle conoscenze online

Al di là degli aspetti giudiziari, la vicenda riporta l’attenzione su un fenomeno sempre più frequente: gli incontri nati attraverso i social network.

Conoscere una persona online non significa necessariamente sapere chi sia realmente. Le conversazioni digitali possono creare rapidamente una sensazione di familiarità e fiducia, anche quando il rapporto è ancora molto recente.

Questo non significa attribuire alla vittima alcuna responsabilità per quanto accaduto. Al contrario, è importante ribadire un principio fondamentale: la responsabilità di una violenza appartiene esclusivamente a chi la commette.

L’elemento che emerge dalla ricostruzione investigativa non è quindi il fatto che la ragazza avesse conosciuto il 26enne sui social, ma l’uso che l’uomo avrebbe fatto di quella relazione per ottenere un incontro in un luogo isolato.

Perché la cantina è diventata un elemento centrale dell’inchiesta

La descrizione del luogo ha un ruolo significativo nella ricostruzione.

Una cantina chiusa, isolata e priva di un’uscita facilmente accessibile avrebbe creato, secondo l’accusa, le condizioni per impedire alla ragazza di allontanarsi.

Il presunto utilizzo di un termosifone per bloccare la porta è uno degli elementi sui quali si concentra l’attenzione degli investigatori.

Anche questo dettaglio dovrà essere verificato attraverso gli accertamenti investigativi e processuali, ma contribuisce a spiegare perché la Procura contesti il sequestro di persona aggravato oltre alle altre accuse.

La contestazione non riguarda quindi soltanto ciò che sarebbe avvenuto durante le violenze sessuali, ma anche la presunta privazione della libertà personale protratta per diverse ore.

La prossima fase: gli accertamenti e il procedimento giudiziario

Con l’arresto del 26enne si chiude una prima fase dell’indagine, ma non la vicenda giudiziaria.

Il quadro accusatorio dovrà essere sottoposto al vaglio degli organi giudiziari e la difesa dell’indagato avrà la possibilità di contestare la ricostruzione della Procura e presentare i propri elementi.

Nel frattempo, gli investigatori continueranno a utilizzare i riscontri raccolti per ricostruire nel dettaglio la notte tra il 2 e il 3 agosto.

Per la ragazza, invece, il percorso più importante è quello successivo alla denuncia: uscire dal silenzio, essere tutelata e poter affrontare le conseguenze di una presunta violenza senza trasformare la sua storia in un processo mediatico.

La vicenda di Castellammare di Stabia resta così al centro di un’inchiesta che dovrà stabilire, passo dopo passo, cosa sia realmente accaduto all’interno di quella cantina.

Per ora, il dato giudiziario è l’arresto del 26enne, raggiunto da una misura cautelare per accuse estremamente gravi. La verità processuale dovrà arrivare attraverso gli accertamenti e il giudizio, mentre la testimonianza della giovane e i riscontri raccolti dagli investigatori costituiscono il punto di partenza dell’indagine.