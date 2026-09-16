Fumo passivo, donne 1,8 volte più esposte: i rischi per la salute

🌐 Fumo passivo: le donne risultano esposte fino a 1,8 volte più degli uomini in alcune aree del mondo. I nuovi dati riaccendono l’attenzione sui rischi cardiovascolari, respiratori e oncologici legati a un’esposizione che continua a coinvolgere miliardi di persone.

Il fumo passivo torna al centro dell’attenzione sanitaria internazionale con un dato che cambia prospettiva sul problema: nel mondo le donne rappresentano una quota particolarmente elevata delle persone esposte al fumo di tabacco prodotto da altri. In alcune aree, la prevalenza dell’esposizione femminile arriva a essere quasi 1,8 volte superiore rispetto a quella maschile.

Il dato emerge dalle più recenti stime del Global Burden of Disease 2023, che fotografano un fenomeno ancora estremamente esteso nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni nella lotta al tabagismo. Nel 2023 circa 2,7 miliardi di persone sono state esposte al fumo di seconda mano a livello globale, tra cui circa 1,49 miliardi di donne e 767 milioni di bambini sotto i 15 anni.

La questione non riguarda soltanto chi fuma. Il punto centrale è proprio questo: non essere fumatori non significa essere automaticamente protetti dalle conseguenze del tabacco.

Fumo passivo, perché le donne risultano più esposte

Il dato sulla maggiore esposizione femminile non significa che l’organismo delle donne sia necessariamente esposto a una quantità identica di sostanze tossiche ogni volta che si trova vicino a un fumatore. Il rapporto fotografa soprattutto una differenza nella probabilità e nella frequenza dell’esposizione, che può essere influenzata da condizioni familiari, sociali, lavorative e ambientali.

In molte realtà del mondo, infatti, il consumo di tabacco rimane nettamente più diffuso tra gli uomini. Questo squilibrio può trasformarsi in un paradosso: chi fuma meno può essere comunque esposto al fumo prodotto da chi fuma di più.

La casa rappresenta uno degli ambienti più delicati. Quando una persona fuma all’interno dell’abitazione, le sostanze generate dalla combustione del tabacco non rimangono confinate intorno al fumatore. Il fumo può diffondersi negli ambienti, depositarsi sulle superfici e aumentare l’esposizione delle altre persone presenti.

Anche l’automobile, gli ambienti di lavoro non adeguatamente protetti e altri spazi chiusi possono contribuire all’esposizione.

La dimensione del fenomeno resta impressionante: secondo le nuove stime, il 33,9% della popolazione mondiale era esposto al fumo passivo nel 2023. In alcune regioni dell’Asia il dato arriva a livelli ancora più elevati, fino al 48,4%.

I danni del fumo passivo non sono un rischio teorico

Uno degli equivoci più persistenti è considerare il fumo passivo un semplice fastidio, associato soprattutto all’odore o all’irritazione temporanea di occhi e gola.

La realtà è diversa. Non esiste un livello di esposizione al fumo passivo considerato completamente sicuro. Anche esposizioni brevi possono produrre effetti sull’organismo, mentre l’esposizione ripetuta e prolungata aumenta il rischio di sviluppare malattie importanti.

Tra le conseguenze più rilevanti negli adulti figurano malattie cardiovascolari, ictus e tumore del polmone. Il fumo di seconda mano contiene infatti numerose sostanze nocive e cancerogene che possono essere inalate anche da chi non accende mai una sigaretta.

Il sistema cardiovascolare può risentire dell’esposizione attraverso alterazioni della funzione dei vasi sanguigni, della coagulazione e di altri meccanismi coinvolti nella salute del cuore.

Non meno importante è l’impatto sull’apparato respiratorio. Tosse, difficoltà respiratorie e peggioramento di condizioni preesistenti possono essere associati all’esposizione. Alcune ricerche condotte su popolazioni non fumatrici hanno evidenziato associazioni tra esposizione domestica al fumo e sintomi respiratori, con segnali particolarmente rilevanti anche nella popolazione femminile.

Cuore, polmoni e tumori: cosa cambia per le donne

Il problema assume una dimensione ancora più delicata quando si considera la salute femminile.

L’esposizione al fumo passivo può sommarsi ad altri fattori di rischio e contribuire nel tempo al carico complessivo di malattia. Le conseguenze non si manifestano necessariamente nell’immediato: alcune patologie possono svilupparsi dopo anni di esposizione.

Anche il tumore del polmone rappresenta una delle principali preoccupazioni. Le analisi epidemiologiche hanno evidenziato un’associazione tra esposizione al fumo ambientale e incremento del rischio di tumore polmonare nei non fumatori.

Le più recenti analisi basate sui dati globali mostrano inoltre che il fumo passivo continua ad avere un peso significativo sul tumore della trachea, dei bronchi e dei polmoni nelle donne, nonostante il miglioramento registrato in diverse aree del mondo.

Quasi 2,7 miliardi di persone ancora esposte

Uno degli aspetti più sorprendenti delle nuove stime è il contrasto tra il miglioramento della situazione relativa e la persistenza del problema in termini assoluti.

La percentuale globale di persone esposte al fumo passivo è diminuita significativamente rispetto al 1990. Tuttavia, il numero complessivo delle persone esposte è rimasto sostanzialmente stabile, anche a causa della crescita della popolazione mondiale e dell’aumento dell’esposizione registrato in alcune aree.

È un fenomeno che aiuta a capire perché la battaglia contro il fumo passivo non possa essere considerata conclusa.

La riduzione del numero di fumatori, infatti, rappresenta soltanto una parte della strategia. Servono anche ambienti realmente liberi dal fumo, soprattutto nei luoghi dove le persone trascorrono molte ore.

La situazione resta particolarmente critica nei Paesi e nelle comunità in cui le norme sul divieto di fumo sono meno diffuse o vengono applicate con difficoltà.

Fumo passivo e bambini: la seconda emergenza

Se le donne rappresentano una delle categorie maggiormente coinvolte dall’esposizione, i bambini costituiscono un altro gruppo estremamente vulnerabile.

Le nuove stime attribuiscono al fumo passivo una quota rilevante del carico globale di malattia infantile. Nei più piccoli, le infezioni delle basse vie respiratorie rappresentano una delle principali conseguenze associate all’esposizione.

Il problema comincia ancora prima della nascita quando una donna in gravidanza è esposta al fumo di altre persone. La protezione dal tabacco durante la gravidanza assume quindi un valore che va oltre la salute individuale della madre: significa ridurre l’esposizione del feto a sostanze potenzialmente dannose.

Anche dopo la nascita, vivere in un ambiente in cui si fuma può aumentare il rischio di problemi respiratori, infezioni e riacutizzazioni dell’asma.

Per questo motivo, una casa realmente smoke-free rimane una delle misure di prevenzione più semplici e concrete.

Il paradosso italiano: meno fumatori, ma il problema resta

Anche l’Italia non è estranea al fenomeno. I dati disponibili mostrano come il tabagismo continui a rappresentare un importante fattore di rischio per la salute della popolazione.

Nel 2024, le analisi sulla popolazione italiana hanno evidenziato una prevalenza del fumo attivo più elevata tra gli uomini rispetto alle donne. Ma proprio questa differenza aiuta a comprendere perché la questione del fumo passivo femminile meriti particolare attenzione: una minore prevalenza del consumo diretto non equivale automaticamente a una minore esposizione complessiva al tabacco.

La protezione deve quindi riguardare anche chi non fuma.

In Italia esiste da anni un quadro normativo che tutela i non fumatori negli spazi chiusi, ma la prevenzione non può fermarsi al rispetto dei divieti nei locali pubblici. Casa e automobile rimangono ambienti nei quali la protezione dipende soprattutto dalle scelte individuali e familiari.

Perché il dato sulle donne cambia il modo di parlare del fumo

Il nuovo scenario suggerisce anche una riflessione più ampia sulla comunicazione sanitaria.

Per decenni il tabagismo è stato raccontato soprattutto attraverso la figura del fumatore. Ma il fumo passivo obbliga a spostare lo sguardo anche su chi subisce l’esposizione senza aver scelto di fumare.

Il dato sulle donne rende ancora più evidente questo problema. Se in alcune popolazioni la probabilità di esposizione femminile è quasi doppia rispetto a quella maschile, la prevenzione deve tenere conto anche delle differenze sociali e ambientali che determinano dove, quando e con chi una persona vive.

Non è quindi soltanto una questione di sigarette consumate. È una questione di ambienti, relazioni, abitudini e protezione della salute pubblica.

La prevenzione parte dagli ambienti senza fumo

La soluzione più efficace resta quella di ridurre l’esposizione alla fonte.

Non fumare in casa, non fumare in automobile e impedire che il fumo raggiunga bambini, donne in gravidanza e persone con patologie respiratorie sono comportamenti essenziali.

Aprire una finestra o utilizzare un sistema di ventilazione può ridurre la concentrazione di alcune sostanze nell’aria, ma non trasforma un ambiente in uno spazio completamente privo di rischio.

La vera protezione consiste nell’eliminare il fumo dall’ambiente.

È questo il messaggio che arriva dai dati più recenti: il fumo passivo non è un problema del passato e non riguarda soltanto chi vive in Paesi dove il tabagismo è particolarmente diffuso. Nel 2023 ha continuato a coinvolgere miliardi di persone e a contribuire a un carico rilevante di morti premature e disabilità. Le stime globali attribuiscono all’esposizione al fumo di seconda mano circa 1,66 milioni di decessi e 44,8 milioni di anni di vita persi per disabilità o morte prematura.

Il dato sulle donne aggiunge una prospettiva decisiva: la lotta al tabacco non può essere misurata soltanto contando chi fuma. Bisogna anche chiedersi chi respira quel fumo, per quanto tempo e in quali condizioni.

Ed è proprio qui che il problema del fumo passivo diventa una questione di salute pubblica ancora attuale: proteggere chi non fuma significa impedire che una scelta individuale diventi un rischio sanitario per milioni di altre persone.