🌐 Femminicidio, maranza e fake news ai primi posti delle consultazioni su Treccani. La graduatoria diffusa il 18 agosto fotografa le ricerche dall’inizio del 2026, non il bilancio definitivo dell’anno.

Le dieci parole e la data da tenere presente

Una parola della cronaca apre la lista, un gesto quotidiano dello smartphone la chiude. Tra femminicidio e selfie, le dieci voci più consultate sul portale Treccani nel 2026 attraversano violenza di genere, linguaggi giovanili, informazione, turismo e lavoro. In testa c’è femminicidio, seguito da maranza e fake news: termini molto diversi, accomunati dalla presenza nel dibattito pubblico e dalla richiesta di comprenderne il significato.

La precisazione decisiva riguarda il calendario: la graduatoria è stata diffusa il 18 agosto 2026 e si riferisce alle consultazioni dall’inizio dell’anno. Non va quindi presentata come un bilancio definitivo dei dodici mesi. L’ordine riportato è questo: primo femminicidio, secondo maranza, terzo fake news, quarto overtourism, quinto influencer, sesto smart working, settimo follower, ottavo rider, nono meme e decimo selfie.

Anche il perimetro conta: si parla degli utenti del portale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, non di tutte le ricerche effettuate dagli italiani su internet. Nelle informazioni esaminate non compaiono conteggi delle singole voci o percentuali con cui misurare il distacco tra le posizioni. La lista documenta dunque un ordine di consultazione, non il peso statistico di ciascun tema nella popolazione.

Femminicidio, una definizione al centro del dibattito

Il primo posto riporta l’attenzione sulla precisione delle parole. Nella spiegazione associata alla graduatoria, femminicidio indica l’uccisione di una donna collegata a una cultura di oppressione e violenza fondata sul genere. Il significato non coincide semplicemente con qualsiasi omicidio di una persona di sesso femminile: mette a fuoco la dimensione discriminatoria della violenza. È questa distinzione a rendere il vocabolo specifico nel racconto del fenomeno.

Non è, però, una parola nata nel 2026. La linguista Valeria Della Valle, coordinatrice scientifica di diversi dizionari Treccani, ha ricordato che la registrazione risale al 2008. L’Istituto l’aveva inoltre scelta come parola dell’anno 2023. Sono due elementi diversi dalla posizione nelle ricerche: una scelta editoriale riconosce la rilevanza di un termine, mentre una graduatoria di consultazioni registra l’interesse degli utenti.

Maranza, una parola con una storia precedente ai social

Al secondo posto compare maranza. La voce ufficiale Treccani descrive oggi giovani appartenenti a comitive o gruppi di strada rumorosi, con atteggiamenti spavaldi e sguaiati, abbigliamento appariscente e linguaggio volgare. La stessa scheda conserva anche il significato degli anni Ottanta e Novanta: una persona rozza, vistosa, desiderosa di mettersi in mostra, non necessariamente giovane. Il cambiamento riguarda quindi il significato, non soltanto la diffusione.)

La documentazione linguistica invita alla cautela anche sulle origini: l’etimologia è indicata come incerta e vengono discusse più ipotesi. Non c’è dunque una derivazione unica da presentare come assodata. Inoltre, una definizione lessicale descrive l’uso di un’etichetta: non consente di trasformare abiti, gusti o appartenenza a un gruppo in prove di comportamenti illeciti, né di applicare automaticamente quella parola a singole persone.)

Fake news e overtourism: informazione e città affollate

Il terzo posto appartiene a fake news, espressione inglese usata per indicare notizie false diffuse intenzionalmente, soprattutto online, dove possono circolare rapidamente. Il punto distintivo è la falsità deliberatamente messa in circolazione. Nella spiegazione della graduatoria il termine riguarda dunque un meccanismo della comunicazione, non una semplice formula con cui liquidare qualsiasi informazione sgradita o contestata.

Subito dopo arriva overtourism: il sovraffollamento turistico concentrato in determinati luoghi e periodi, capace di provocare disagi ai residenti e danni al patrimonio o all’ambiente. Un approfondimento ufficiale Treccani ricorda che il termine era stato introdotto sul portale da un articolo nel 2018 ed era entrato tra i neologismi del Vocabolario nel 2023. Esiste anche l’alternativa italiana iperturismo, meno fortunata dell’anglicismo.

Influencer, follower e due modi di parlare del lavoro

Influencer, quinto, e follower, settimo, sono due parole collegate ma non intercambiabili. La prima indica una persona popolare sui social capace di orientare comportamenti, scelte e acquisti di un pubblico; la seconda identifica chi segue un profilo. Nella stessa lista trovano spazio, così, sia chi esercita un’influenza nella comunicazione digitale sia gli utenti che ne ricevono e seguono i contenuti.

Fra queste due voci si inserisce smart working, al sesto posto, associato al lavoro agile e alla flessibilità organizzativa utile a conciliare attività professionale ed esigenze personali. All’ottavo posto c’è invece rider, il lavoratore delle consegne a domicilio, soprattutto di pasti, spesso effettuate in bicicletta. Per quest’ultima attività la spiegazione Treccani richiama anche il corrispondente italiano ciclofattorino, meno affermato nell’uso rispetto alla parola inglese.

Meme e selfie chiudono la graduatoria

Meme è nono, ma la sua storia precede i social: Richard Dawkins coniò il termine nel 1976 per descrivere un elemento culturale trasmesso per imitazione. Nell’uso digitale indica contenuti, come immagini o video, che passano da una persona all’altra e possono diventare virali. Al decimo posto figura selfie: un autoscatto realizzato generalmente con la fotocamera di uno smartphone o una webcam, spesso condiviso sui social network.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.