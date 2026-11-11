Torino, i minimarket ripartono da GS: via Borsi apre la strada

🌐 GS Express a Torino: Mastrolia annuncia per inizio dicembre la riapertura del negozio di via Borsi. Per gli altri minimarket chiusi il percorso resta condizionato alle singole situazioni, mentre NewPrinces riorganizza le grandi superfici.

Via Borsi è il primo indirizzo della ripartenza

Il primo indirizzo annunciato è via Borsi, nel quartiere Lucento. Qui un minimarket rimasto chiuso da alcuni mesi dovrebbe tornare ad accogliere i clienti all’inizio di dicembre 2026, con l’insegna GS Express al posto di Carrefour. A indicare tempi e nome è Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces, il gruppo che ha acquisito le attività italiane della catena francese. Per Torino è il primo passaggio annunciato nella riattivazione dei piccoli negozi rimasti con le serrande abbassate.

La scadenza va letta per ciò che è: un annuncio aziendale, non una riapertura già avvenuta. Mastrolia colloca l’avvio nei primi giorni del prossimo mese, senza indicare una data precisa per l’inaugurazione. Il punto vendita di Lucento viene presentato come la prima tappa, non come parte di una ripartenza simultanea di tutti i minimarket torinesi. Nelle dichiarazioni disponibili non compare un calendario completo delle successive aperture.

L’intervento riguarda negozi destinati alla spesa quotidiana e veloce. Il cambiamento annunciato non li trasforma dunque in grandi supermercati: resta centrale la dimensione di prossimità, con superfici contenute e una collocazione nei quartieri. La novità immediatamente riconoscibile per i clienti sarà il nome sull’ingresso, insieme al ritorno dell’attività nei locali oggi chiusi. Tempi e modalità della conversione, però, non risultano identici per ciascun indirizzo.

Per gli altri negozi la riapertura resta condizionata

Tra i punti vendita che potrebbero seguire figura quello di corso Regio Parco. In questo caso il passaggio è ancora prospettato come una possibilità, non accompagnata da una scadenza certa. Mastrolia lega il recupero dei negozi all’assenza di questioni pendenti: una condizione che impedisce di considerare automatica la riattivazione di tutte le sedi. Le dichiarazioni disponibili non precisano la natura delle eventuali pendenze, né quali esercizi ne siano interessati.

Occorre quindi distinguere due percorsi: la sostituzione delle insegne e la riapertura delle attività sospese. Il presidente annuncia una conversione progressiva al nome GS Express, ma questo non equivale a fissare una data unica per ogni negozio. Per via Borsi viene indicato un obiettivo temporale; per corso Regio Parco resta invece un’ipotesi di passaggio successivo. Non sono stati forniti, nelle informazioni locali disponibili, dettagli su orari, organici o assortimenti delle sedi torinesi.

Il passaggio da Carrefour a NewPrinces

La trasformazione nasce dall’acquisizione delle attività italiane di Carrefour. L’accordo vincolante per il 100% di Carrefour Italia era stato sottoscritto il 24 luglio 2025; il perfezionamento dell’operazione è stato annunciato il 1° dicembre dello stesso anno. Sono due momenti distinti: prima l’intesa tra le società, poi il completamento del trasferimento. La conversione commerciale dei punti vendita è un ulteriore processo, successivo al cambio di proprietà.

NewPrinces aveva descritto l’acquisizione come un passaggio verso un modello capace di unire produzione alimentare, distribuzione e rapporto diretto con il consumatore. La rete acquistata offriva al gruppo l’accesso ai negozi, oltre alla presenza industriale già sviluppata nel settore alimentare. Il rilancio torinese si colloca in questa trasformazione, ma l’annuncio di un’apertura non permette ancora di misurarne gli effetti sulle abitudini di acquisto o sui risultati dei singoli esercizi.

Negozi di quartiere e ipermercati seguono strade diverse

La priorità ai negozi più piccoli è esplicita nel programma societario: supermercati tra 1.000 e 5.000 metri quadrati e formato GS Express, con sviluppo della prossimità e ammodernamento della rete. È una direzione dichiarata dal gruppo, non la prova che tutti gli interventi siano già realizzati. Il piano distingue quindi il futuro dei supermercati e dei minimarket da quello di una parte delle grandi superfici.

Su quest’ultimo fronte, il 5 novembre 2026 GS ha annunciato un accordo con Nova Retail, controllata da Tosano, per l’affitto di 15 rami d’azienda. L’intesa prevede cinque anni iniziali e successive opzioni di acquisto; comprende inoltre un percorso relativo a 13 immobili. Non si tratta dunque di una vendita definitiva già completata in tutte le sue componenti.

Il comunicato non contiene l’elenco dei negozi coinvolti. Non consente perciò di attribuire con certezza il passaggio a uno specifico ipermercato torinese o piemontese. Le associazioni di insegne presenti sulle mappe digitali non sostituiscono una comunicazione ufficiale sul trasferimento delle attività.

A Milano il marchio è già tornato su strada

Un precedente concreto della nuova insegna è già visibile a Milano. Il 5 novembre 2026 ha aperto in via Lupetta un negozio in franchising GS Express. È un riscontro distinto dall’annuncio torinese: documenta l’avvio del marchio su un punto vendita, ma non certifica né anticipa le condizioni operative dei minimarket che dovranno riaprire a Torino.

Nel negozio milanese l’offerta affianca alla spesa quotidiana prodotti pensati per un pasto rapido, tra cui insalate, piatti pronti, frutta tagliata e sushi. All’interno sono presenti scaffali neri ed etichette elettroniche; nell’assortimento figurano anche panettoni e pandoro Gran Festa a marchio GS.

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