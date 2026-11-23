🌐 Una rete fantasma di circa quattro tonnellate, con pesci già in decomposizione, è stata recuperata davanti a Termini Imerese. Il ritrovamento, comunicato ad agosto, ha costretto la missione scientifica MEDIAS 2026 a interrompere i campionamenti e raggiungere Palermo.

La trappola incontrata durante la ricerca

Doveva raccogliere campioni per studiare le risorse ittiche del Tirreno meridionale. Ha invece intercettato una trappola che continuava a catturare pesci senza più nessuno a governarla: una rete derivante di circa quattro tonnellate, recuperata nelle acque davanti a Termini Imerese, nel Palermitano. A incontrarla è stata la motonave G. Dallaporta, impegnata nella campagna scientifica MEDIAS 2026 con i ricercatori del Cnr-Irbim di Capo Granitola.

Non si tratta di un ritrovamento annunciato oggi. Il Consiglio nazionale delle ricerche ne ha dato notizia il 21 agosto 2026. All’interno della rete erano già presenti diversi esemplari di pesci in avanzato stato di decomposizione: un riscontro concreto delle catture avvenute dopo l’abbandono dell’attrezzo. La quantità indicata descrive il peso approssimativo della rete recuperata, non quello degli animali rimasti intrappolati.

Due reti da separare e la missione da fermare

L’incontro è avvenuto accidentalmente durante il campionamento biologico. La rete pelagica utilizzata per le attività scientifiche ha raccolto quella dispersa, trasformando una normale operazione di ricerca in un recupero impegnativo. Il personale di bordo e i ricercatori hanno dovuto separare i due attrezzi e portarli sulla nave: una fase che il resoconto descrive come particolarmente faticosa. Non una ricerca programmata di rifiuti, dunque, ma un ostacolo incontrato durante il lavoro in mare.

Una volta issata, la rete occupava gran parte dell’area di poppa destinata ai campionamenti. Angelo Bonanno, ricercatore presente a bordo, ha spiegato che le dimensioni del materiale rendevano necessario interrompere temporaneamente l’indagine scientifica e procedere allo sbarco. Palermo è stato individuato come il porto più vicino attrezzato per la gestione di quel rifiuto speciale: l’ingombro aveva sottratto alla missione uno spazio operativo essenziale.

La decisione è stata concordata con Finship, proprietaria della motonave. Prima di raggiungere lo scalo, sono state contattate le autorità competenti per ricevere indicazioni sulle procedure. Nel porto di Palermo il materiale è stato trasferito su un mezzo idoneo per la successiva fase di smaltimento. Il trasferimento a terra è documentato; il completamento dello smaltimento non è specificato nel resoconto disponibile.

Che cosa rende una rete “fantasma”

Il nome non indica un particolare modello di attrezzatura. Descrive la condizione di reti e altri strumenti da pesca che, persi o abbandonati, restano nell’ambiente e continuano a intrappolare organismi. È il fenomeno chiamato pesca fantasma: l’assenza del pescatore non interrompe necessariamente la capacità di cattura. Nel caso di Termini Imerese, i pesci trovati nella rete mostrano che l’attrezzo non era diventato un semplice ingombro inerte.

Gian Marco Luna, direttore del Cnr-Irbim, ha illustrato anche un possibile meccanismo di catture successive: gli animali morti possono attirarne altri, che rischiano a loro volta di restare bloccati. È una spiegazione generale del fenomeno, non il conteggio di quanto accaduto nella rete siciliana. Analogamente, la vulnerabilità di tartarughe, cetacei e squali non significa che queste specie siano state rinvenute durante questo recupero.

Il danno non riguarda soltanto i pesci

Quando gli attrezzi dispersi entrano in contatto con il fondale, il problema può coinvolgere interi habitat. ISPRA descrive danni alle praterie di Posidonia oceanica causati dall’ombreggiamento e dall’abrasione meccanica, oltre agli effetti dell’accumulo di sedimenti sugli organismi. Le reti aderenti alle rocce possono inoltre ostruire i rifugi dei pesci. Sono conseguenze note delle attrezzature abbandonate, non danni al fondale accertati davanti a Termini Imerese.

C’è poi la persistenza dei materiali: le fibre sintetiche impiegate nelle reti possono restare nell’ambiente per tempi molto lunghi e contribuire all’inquinamento da microplastiche. Per rimuovere attrezzi incagliati, ISPRA indica interventi pianificati, con subacquei specializzati e, dove necessario, robot sottomarini. La difficoltà è togliere il rifiuto limitando ulteriori danni alle comunità animali e vegetali presenti nel sito.

Perché la Dallaporta si trovava in quelle acque

La missione MEDIAS, acronimo di Mediterranean International Acoustic Survey, combina acquisizioni acustiche e campionamenti biologici con rete volante. Il suo obiettivo è stimare biomassa e distribuzione dei piccoli pesci pelagici di interesse commerciale, in particolare acciughe e sardine. L’attività interrotta dal recupero serviva quindi a misurare le risorse del mare, attraverso osservazioni e campioni raccolti durante la navigazione.

Questo lavoro si inserisce nel programma nazionale di raccolta dei dati sulla pesca. Il quadro descritto dall’Irbim comprende acquisizione, controllo, elaborazione e trasmissione delle informazioni alle amministrazioni competenti. Non riguarda soltanto ciò che viene pescato: include anche acquacoltura e trasformazione dei prodotti ittici. I dati vengono verificati e preparati per le banche dati comunitarie, con l’obiettivo di sostenere le decisioni sulla gestione delle risorse.

Gli altri recuperi misurano la dimensione del problema

Un distinto bilancio pubblicato da ISPRA il 2 ottobre 2026 offre un riferimento sul lavoro necessario per liberare il mare dagli attrezzi dispersi. Il progetto Strong SEA LIFE ha registrato più di 180 segnalazioni, 24 azioni di recupero e 156 attrezzi rimossi, per oltre 22 tonnellate. Questi risultati appartengono al progetto e non costituiscono un aggiornamento del peso della rete trovata dalla Dallaporta.

Gli interventi hanno interessato reti da posta, reti a strascico, nasse e palangari individuati fra 8 e 40 metri di profondità. Le analisi scientifiche sul materiale recuperato nell’ambito di Strong SEA LIFE hanno identificato 89 specie appartenenti a 50 gruppi di organismi, con una predominanza di crostacei, pari al 30%, seguiti da alghe e organismi incrostanti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.