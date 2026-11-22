🌐 La COP31 di Antalya si chiude senza accordo politico generale. L’Unione europea respinge il testo che non menziona i combustibili fossili; restano divisioni anche sui finanziamenti ai Paesi vulnerabili.

Ad Antalya non passa l’accordo generale

Non è rimasta soltanto una minaccia di rottura. La COP31 si è conclusa il 22 novembre 2026 senza un accordo politico generale, dopo due settimane di trattative e due giorni supplementari di negoziato. Ad Antalya, in Turchia, le delegazioni non hanno trovato il consenso sul testo destinato a esprimere la risposta comune della conferenza alla crisi climatica. Il punto di frattura più evidente è stato il mancato riferimento ai combustibili fossili nella proposta conclusiva.

L’Unione europea ha respinto la bozza, insieme ad altre delegazioni contrarie a un documento che non nominava carbone, petrolio e gas. Il testo, presentato come Antalya Pact, non è stato adottato. L’esito aggiorna quindi il quadro delle ultime ore: non più soltanto una proposta contestata e un vertice in bilico, ma la chiusura della conferenza senza il suo principale accordo d’insieme.

Il no europeo: manca il riferimento ai fossili

A esporre l’opposizione europea è stato Darragh O’Brien, ministro irlandese competente per clima ed energia, intervenuto a nome dell’Ue. La posizione illustrata è netta: l’Unione e i suoi Stati membri non possono sostenere una decisione generale che non menzioni nemmeno i combustibili fossili. Per la delegazione europea, quella proposta non rispondeva alla gravità del momento e non offriva una base accettabile per chiudere i lavori.

Non si trattava di introdurre per la prima volta il tema nel mandato europeo. Il documento del Consiglio preparatorio alla conferenza riconosceva già la necessità di allontanarsi dai combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo. Collegava inoltre fonti rinnovabili, energia a basse emissioni ed efficienza alla sicurezza energetica, all’accessibilità dei prezzi e alla riduzione delle dipendenze strategiche. Il contrasto riguardava dunque anche la continuità degli impegni negoziali.

Come è cambiato il testo durante i negoziati

Il percorso delle bozze aiuta a capire perché l’assenza finale abbia assunto tanto peso. Nel documento ufficiale non revisionato del 16 novembre, i combustibili fossili comparivano esplicitamente. Due passaggi richiamavano l’accelerazione della transizione nei sistemi energetici e un’azione più rapida per il loro superamento. Quel testo era una base negoziale: non una decisione approvata, né la versione conclusiva sottoposta alle delegazioni.

Una successiva versione diffusa giovedì aveva eliminato quei riferimenti. Venerdì un gruppo di Paesi, tra cui Francia e Panama, aveva chiesto con una lettera che l’intesa contenesse un’indicazione chiara sulla transizione dai fossili. La proposta arrivata domenica non ha ricomposto la frattura. La sequenza documenta il cambiamento delle formulazioni, ma non autorizza ad attribuire a ogni delegazione motivazioni ulteriori rispetto alle posizioni pubblicamente espresse.

Cattura del carbonio e finanziamenti, gli altri nodi

Il confronto non si è esaurito nelle parole mancanti. Il progetto conclusivo conteneva un richiamo all’aumento delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, con un obiettivo su scala di gigatonnellate entro il 2035. È un passaggio distinto dalla riduzione dell’uso dei combustibili fossili: proprio il ruolo assegnato a queste tecnologie è diventato un ulteriore terreno di divisione nella discussione sul futuro dei sistemi energetici.

Anche i soldi hanno separato le delegazioni. Tra le contestazioni alla proposta figurava la mancanza di impegni finanziari concreti per il clima. Alcuni rappresentanti hanno insistito sul fatto che i responsabili del riscaldamento debbano contribuire a sostenerne i costi. La frattura ha quindi riguardato sia la trasformazione energetica sia il sostegno ai Paesi vulnerabili: due dossier presenti contemporaneamente nelle obiezioni al documento conclusivo.

Il precedente di Belém

La questione dei fossili era rimasta aperta già alla COP30, conclusa a Belém il 22 novembre 2025. Allora l’Ue e altre delegazioni avevano chiesto una decisione su una tabella di marcia per la transizione, bloccata da un gruppo composto soprattutto da Paesi produttori di petrolio e gas. Il Brasile aveva scelto di proseguire il lavoro attraverso un’iniziativa volontaria della presidenza, distinta da una decisione condivisa da tutte le parti.

Belém aveva inoltre adottato indicatori per l’adattamento e chiesto di triplicarne i finanziamenti entro il 2035, nel quadro dell’obiettivo collettivo di almeno 300 miliardi di dollari annui concordato alla COP29. Sono precedenti utili per leggere Antalya: la discussione non partiva da zero, ma riguardava anche come dare seguito a richieste e strumenti già entrati nel processo negoziale internazionale.

Che cosa resta delle due settimane di lavori

L’assenza del patto generale non equivale però all’assenza di qualsiasi risultato. Nel discorso conclusivo, il responsabile dell’UNFCCC Simon Stiell ha espresso delusione per il mancato accordo sulle decisioni guidate dalle presidenze, ma ha segnalato decisioni negoziali sulla transizione giusta. Ha anche richiamato la necessità di trasparenza, ascolto delle diverse posizioni e miglioramento del processo che riunisce 194 parti.

Stiell ha distinto i negoziati formali dall’Agenda d’azione, indicando progressi su agricoltura, sistemi alimentari, resilienza delle città e infrastrutture. Ha citato inoltre gli impegni nazionali sull’elettrificazione e il pacchetto dedicato presentato alla COP31. Nel suo intervento del 22 novembre, il segretario esecutivo ha indicato la COP32 come prossimo passaggio rilevante e richiamato il secondo bilancio globale degli impegni climatici.

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