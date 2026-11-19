🌐 La mappa dello smog a Roma ricostruisce dodici anni di inquinamento: concentrazioni in diminuzione, ma aree più esposte ancora nel centro e nel settore orientale. I risultati cambiano secondo l’inquinante e non descrivono l’aria di oggi.

Centro ed Est: la geografia dell’aria più carica

Lo smog a Roma diminuisce, ma i suoi punti più critici non scompaiono dalla mappa. Il centro e il settore orientale continuano a distinguersi nelle ricostruzioni delle concentrazioni più elevate, con differenze importanti tra biossido di azoto e polveri sottili. Tiburtina e Cinecittà sono riferimenti centrali nell’analisi, ma non esiste un unico quartiere che risulti il peggiore per tutti gli inquinanti. È il risultato di una ricerca che confronta dodici anni di rilevazioni e ricostruisce come l’inquinamento si distribuisce nel territorio comunale.

La prima precisazione riguarda il calendario: lo studio è stato pubblicato il 7 agosto 2026, ma utilizza dati dal 2011 al 2022. La novità è dunque nell’elaborazione scientifica, non in una fotografia delle condizioni atmosferiche del novembre 2026. Presentare quelle mappe come una classifica in tempo reale delle zone dove si respira peggio sarebbe scorretto: descrivono differenze territoriali e tendenze di lungo periodo, ricostruite attraverso un modello statistico.

Biossido di azoto, il peso delle strade trafficate

Per il biossido di azoto, o NO2, la ricerca evidenzia concentrazioni più elevate nel centro cittadino, vicino alle sorgenti del traffico. Nel confronto tra le mappe del 2011 e del 2022 emerge anche il settore orientale: le serie delle stazioni di Cinecittà, Preneste e Tiburtina contribuiscono a delineare questa distribuzione. Il calo nel tempo è riconoscibile, ma non cancella le differenze tra le aree maggiormente esposte e quelle con valori inferiori.

Il perimetro esterno del Comune mostra generalmente livelli più bassi, soprattutto nella periferia occidentale. Anche questo risultato richiede cautela: la rete selezionata per l’analisi è concentrata nelle zone centrali e copre meno bene alcune aree periferiche, in particolare a nord e a sud. Una zona meno monitorata non può essere automaticamente considerata meno inquinata: gli autori segnalano che l’incertezza delle stime cresce dove mancano punti di misura vicini.

Polveri sottili, Tiburtina e Cinecittà sotto osservazione

La distribuzione del PM10 appare più omogenea rispetto a quella del biossido di azoto. Il modello individua livelli relativamente elevati nella fascia attorno al centro e un picco locale nel settore orientale, in corrispondenza della stazione da traffico Tiburtina. A ovest, invece, le concentrazioni previste sono inferiori su un’area più estesa. È una geografia diversa da quella dell’NO2, pur con alcuni punti di sovrapposizione.

Per il PM2,5, la componente più fine del particolato considerata nello studio, l’analisi della struttura spaziale segnala concentrazioni maggiori a est del centro, influenzate in particolare dalla stazione di Cinecittà. La periferia occidentale e il settore centrale vicino alla Città del Vaticano presentano valori inferiori nella medesima elaborazione. Gli autori avvertono però che queste superfici sono meno capaci di distinguere le variazioni locali: i punti disponibili per il PM2,5 erano soltanto otto.

Il riferimento a Tiburtina o Cinecittà non autorizza quindi a estendere il risultato a ogni strada dei quartieri circostanti. Le mappe lavorano su celle di un chilometro per un chilometro, non sui singoli marciapiedi né sui confini amministrativi. Servono a riconoscere aree e persistenze, mentre una graduatoria dettagliata tra isolati richiederebbe informazioni che questa ricerca non mette a disposizione.

Come nasce la nuova ricostruzione

La ricerca è firmata da Edoardo Rosci, Jorge Castillo-Mateo, Massimo Stafoggia, Paola Michelozzi e Giovanna Jona Lasinio, con affiliazioni alla Sapienza, al Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio e all’Università di Saragozza. La base comprende le misure di ARPA Lazio, aggregate in medie giornaliere: dopo la selezione delle serie sufficientemente complete, sono state utilizzate 13 stazioni per l’NO2, 12 per il PM10 e otto per il PM2,5.

Il metodo non si limita a ricostruire il livello medio dell’inquinamento. Si concentra anche sulla parte alta della distribuzione delle concentrazioni giornaliere, integrando informazioni meteorologiche, andamento stagionale e caratteristiche territoriali. Le mappe annuali riassumono queste stime giornaliere: non sono conteggi dei giorni fuori legge e non devono essere lette come misure dirette effettuate in ogni punto rappresentato.

Concentrazioni in calo, ma con limiti da non nascondere

Il confronto tra il 2011 e il 2022 mostra una diminuzione per tutti e tre gli inquinanti. Nelle analisi risultano inoltre concentrazioni inferiori durante fine settimana e festività. La persistenza delle aree relativamente più esposte accompagna dunque un miglioramento generale: calo complessivo e differenze territoriali possono coesistere, senza che uno dei due risultati annulli l’altro.

La verifica del modello ha però evidenziato difficoltà nel prevedere gli estremi locali dell’NO2 nelle stazioni da traffico. Per il particolato, soprattutto il PM2,5, le superfici risultano invece più uniformate e meno discriminanti. Gli stessi ricercatori indicano nella scarsità e nella distribuzione disomogenea delle centraline un vincolo all’accuratezza spaziale: la mappa è uno strumento di analisi, non una certificazione puntuale dell’esposizione individuale.

Che cosa aggiungono i dati ufficiali più recenti

Per distinguere la ricostruzione storica dal quadro successivo, un riferimento è la valutazione ufficiale della qualità dell’aria relativa al 2025. Nell’Agglomerato di Roma, ARPA Lazio non rileva significative criticità rispetto agli standard normativi considerati. Questo giudizio riguarda il rispetto dei parametri di legge e non contraddice l’esistenza di differenze di concentrazione tra le stazioni.

La Regione Lazio ha preso atto della valutazione annuale 2025 con la determinazione del 28 aprile 2026. Il documento combina gli strumenti di valutazione previsti dalla normativa, anziché affidarsi soltanto a una graduatoria delle centraline.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.