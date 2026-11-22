🌐 Il livello del Mediterraneo continua a crescere, ma la velocità dell’innalzamento cambia da una regione all’altra. Le nuove analisi oceanografiche evidenziano differenze significative tra il bacino occidentale e quello orientale, con oscillazioni legate a temperatura, salinità e circolazione marina. Per le coste italiane aumenta l’importanza di pianificare gli interventi di difesa considerando anche i movimenti del terreno e le caratteristiche dei singoli litorali.

Mediterraneo, il nuovo allarme arriva dalle misurazioni del mare

Il Mediterraneo sta cambiando altezza, temperatura e comportamento. Non è una trasformazione improvvisa, né un fenomeno distribuito uniformemente lungo le sue coste. Le misurazioni raccolte negli ultimi decenni raccontano una realtà molto più complessa: il livello del mare cresce con velocità differenti e le variazioni regionali possono modificarsi anche nell’arco di pochi decenni.

A richiamare l’attenzione su queste differenze è una recente analisi scientifica che ha esaminato l’evoluzione del bacino mediterraneo utilizzando osservazioni satellitari, misurazioni dirette e ricostruzioni oceanografiche. Il risultato evidenzia una caratteristica essenziale: non è sufficiente calcolare una media generale per comprendere ciò che accade davanti alle singole città costiere.

Due località affacciate sullo stesso mare possono infatti registrare evoluzioni differenti. A incidere sono la distribuzione del calore, la salinità dell’acqua, i cambiamenti nella circolazione e, quando si valutano gli effetti sulle coste, anche i movimenti verticali della superficie terrestre.

Est e Ovest, due Mediterranei con comportamenti diversi

La separazione geografica tra Mediterraneo occidentale e orientale non rappresenta soltanto una convenzione cartografica. I due grandi bacini presentano caratteristiche oceanografiche differenti, collegate alla circolazione dell’acqua, agli scambi attraverso gli stretti e ai processi di evaporazione.

Nel Mediterraneo occidentale l’influenza delle acque atlantiche e delle condizioni atmosferiche interagisce con quella dei bacini più profondi. Nel settore orientale, dove l’evaporazione è particolarmente importante, la salinità contribuisce in modo significativo a determinare la densità delle masse d’acqua.

Queste differenze aiutano a spiegare perché le tendenze del livello marino non coincidano necessariamente tra le due regioni. Le analisi pluridecennali mostrano inoltre che un aumento registrato in un determinato periodo può assumere un’intensità diversa nel decennio successivo.

Non significa che l’innalzamento globale sia scomparso o che le regioni con una crescita temporaneamente inferiore siano al riparo dalle conseguenze climatiche. Significa invece che il Mediterraneo reagisce alle trasformazioni ambientali attraverso processi fisici sovrapposti, che devono essere studiati separatamente.

Trent’anni di osservazioni tra satelliti e mareografi

L’inizio degli anni Novanta ha segnato una svolta fondamentale nel monitoraggio oceanografico. Le missioni satellitari dedicate all’altimetria hanno permesso di misurare sistematicamente l’altezza della superficie marina, offrendo una prospettiva impossibile da ottenere con le sole osservazioni costiere.

I mareografi, installati nei porti e lungo i litorali, forniscono invece misure locali di lunga durata. Il confronto tra strumenti spaziali e misurazioni sul territorio permette di distinguere fenomeni regionali e cambiamenti specifici delle coste.

La combinazione di queste informazioni è particolarmente importante perché i satelliti rilevano l’altezza della superficie marina rispetto a riferimenti geodetici, mentre i mareografi registrano il livello dell’acqua rispetto al terreno sul quale sono installati.

Se una città costiera subisce un abbassamento progressivo del suolo, il mare può apparire in crescita più rapidamente rispetto a quanto indicato dalla sola variazione oceanica. Al contrario, un territorio che si solleva può mostrare un aumento relativo più contenuto.

È questa distinzione a rendere indispensabile un monitoraggio capillare, soprattutto nelle zone dove subsidenza, erosione e urbanizzazione si sommano all’innalzamento marino.

La minaccia per le coste italiane non è uguale ovunque

L’Italia si trova in una posizione particolarmente delicata. La sua estensione costiera, la presenza di grandi insediamenti urbani vicino al mare e il valore economico delle infrastrutture portuali moltiplicano le conseguenze potenziali di un aumento del livello marino.

Le aree lagunari, i delta fluviali, le pianure costiere e i territori soggetti a subsidenza presentano vulnerabilità specifiche. Un incremento anche relativamente contenuto del livello medio può aumentare l’esposizione alle inondazioni durante mareggiate e alte maree, soprattutto dove le difese naturali sono state ridotte dall’erosione.

A Venezia, il rapporto tra altezza del mare e movimento del terreno è una componente fondamentale del rischio. In altre zone, come le pianure dell’Adriatico settentrionale, incidono anche le caratteristiche dei sedimenti e le trasformazioni del territorio.

Anche le località turistiche del Tirreno e dello Ionio devono confrontarsi con problematiche differenti. Spiagge in arretramento, opere marittime, edificazione ravvicinata alla linea di costa e perdita di sedimenti possono amplificare gli effetti delle variazioni del mare.

Il rischio non può essere ricondotto a una graduatoria semplicistica tra Mediterraneo orientale e occidentale. La vulnerabilità dipende dalla combinazione tra evoluzione del livello marino, caratteristiche geologiche e presenza di persone e infrastrutture.

Temperatura e salinità cambiano il volume del mare

Una parte dell’innalzamento marino deriva dall’espansione termica dell’acqua: quando la temperatura aumenta, l’acqua tende a occupare un volume maggiore. Nel Mediterraneo, però, la salinità introduce ulteriori fattori di complessità, modificando la densità delle masse d’acqua.

La circolazione interna redistribuisce inoltre calore e sale tra regioni e profondità diverse. Ne deriva un sistema nel quale le variazioni locali non dipendono esclusivamente dalla temperatura superficiale, ma dall’intera struttura dell’oceano.

A queste trasformazioni si aggiungono gli effetti dell’aumento globale della massa oceanica, collegato soprattutto alla perdita di ghiaccio continentale, e gli scambi d’acqua attraverso Gibilterra.

Le decisioni urbanistiche davanti ai nuovi dati climatici

La conoscenza delle differenze regionali rappresenta uno strumento operativo per amministrazioni, autorità portuali e organismi responsabili della difesa costiera.

La pianificazione deve considerare non soltanto le medie storiche, ma anche gli scenari di innalzamento, l’andamento delle mareggiate e i processi locali di subsidenza. Le strutture progettate per resistere agli eventi del passato possono incontrare condizioni progressivamente differenti nel corso della loro vita utile.

Il dato scientifico più importante è proprio la variabilità geografica e temporale del Mediterraneo: pianificare interventi identici lungo coste differenti rischia di trascurare le caratteristiche che determinano il pericolo effettivo.

Le nuove osservazioni consentono di affinare la valutazione del rischio, migliorando la definizione delle quote di sicurezza, delle aree esposte e delle strategie di adattamento nei territori più vulnerabili.

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