Terremoto in Indonesia, 38 morti a Flores: case distrutte

🌐 Terremoto in Indonesia, il bilancio sale ad almeno 38 morti dopo la violenta scossa di magnitudo 7.7 che ha colpito l’isola di Flores: oltre 50 abitazioni risultano gravemente danneggiate, mentre continuano le verifiche dopo una serie di forti scosse di assestamento. L’allerta tsunami è stata revocata dopo i controlli sul livello del mare.

Terremoto in Indonesia, Flores colpita nella notte

È salito ad almeno 38 morti il bilancio del terremoto che ha colpito l’Indonesia orientale nella notte tra venerdì e sabato. La scossa principale, di magnitudo 7.7, ha interessato l’area dell’isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale, provocando vittime, feriti e ingenti danni agli edifici.

Il terremoto è stato registrato alle 5.58 ora locale, quando in Italia erano le 23.58 di venerdì. L’epicentro è stato localizzato a circa 68 chilometri dalla città di Ende, a una profondità di 10 chilometri.

Il bilancio è stato aggiornato nelle ore successive dalle autorità indonesiane, mentre le squadre di soccorso hanno continuato a raggiungere le aree più colpite. Sono stati segnalati anche due feriti gravi e 11 feriti lievi.

Il numero delle vittime potrebbe essere ulteriormente aggiornato con il completamento delle verifiche nei centri abitati e nelle zone più difficili da raggiungere. La sequenza sismica è infatti proseguita anche dopo la scossa principale, con numerose repliche, tra cui una di magnitudo 6.1.

Oltre 50 case gravemente danneggiate

La prima fotografia dei danni restituita dalle autorità è già pesante.

Sono 54 le abitazioni gravemente danneggiate in tre aree dell’isola di Flores. A queste si aggiungono nove abitazioni con danni classificati come moderati e altre 11 che hanno riportato conseguenze più lievi.

Il bilancio degli edifici colpiti comprende inoltre sei uffici governativi, cinque strutture sanitarie e una scuola.

I numeri descrivono un territorio nel quale il terremoto non ha colpito soltanto le abitazioni private, ma anche strutture fondamentali per la risposta all’emergenza. Il danneggiamento di presidi sanitari assume particolare rilievo in una fase nella quale gli ospedali devono contemporaneamente assistere i feriti e garantire continuità alle normali attività.

Le verifiche dovranno stabilire quali edifici siano ancora utilizzabili e quali debbano invece essere dichiarati temporaneamente inagibili.

Crepe nei muri e facciate crollate

Le prime testimonianze provenienti dall’isola raccontano di muri lesionati, facciate crollate e oggetti precipitati all’interno delle abitazioni.

Nella parte settentrionale di Flores, alcuni residenti si sono allontanati rapidamente dalle zone costiere dopo aver avvertito la scossa, nel timore che potesse arrivare un’onda di tsunami.

In alcuni edifici le lesioni sono state immediatamente visibili. Le immagini provenienti dalle aree colpite mostrano strutture danneggiate e porzioni di muri crollate, mentre le persone hanno trascorso parte delle ore successive all’aperto per paura di nuove scosse.

Il terremoto è stato avvertito anche a notevole distanza dall’epicentro, confermando la potenza di un evento che ha raggiunto magnitudo 7.7.

L’allerta tsunami viene revocata

Uno dei primi timori dopo la scossa era stato quello di un possibile tsunami.

Le autorità avevano emesso un’allerta e invitato gli abitanti delle zone costiere a raggiungere aree più elevate. La decisione era stata presa in via precauzionale, considerando la magnitudo del terremoto e la sua localizzazione.

Successivamente l’allerta è stata revocata.

Il monitoraggio dell’Agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica non ha infatti rilevato variazioni significative del livello del mare tali da rappresentare una minaccia per le comunità costiere.

La revoca dell’allerta ha consentito di ridurre il rischio di un’ulteriore emergenza, ma non ha interrotto le operazioni di soccorso. Il pericolo principale è rimasto quello legato alle repliche, alle strutture danneggiate e alle possibili frane.

L’episodio dimostra anche quanto rapidamente debbano essere attivate le procedure di protezione civile dopo un grande terremoto in una regione insulare: prima si protegge la popolazione dal rischio tsunami, poi il monitoraggio consente di stabilire se l’allarme può essere ritirato.

Le scosse di assestamento fanno tremare ancora Flores

Il terremoto principale è stato seguito da una sequenza di scosse. Tra quelle registrate nelle ore successive spicca un evento di magnitudo 6.1, sufficientemente forte da essere avvertito dalla popolazione e da alimentare la paura di ulteriori crolli.

Dopo un terremoto di grande intensità, le repliche rappresentano un elemento particolarmente delicato perché possono colpire edifici che hanno già subito danni durante la prima scossa.

Per questo le autorità devono procedere con cautela nell’accesso alle strutture lesionate. Una casa apparentemente ancora in piedi può infatti avere subito danni alla struttura portante non immediatamente riconoscibili.

La popolazione è stata invitata a mantenere alta l’attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali, soprattutto nelle aree dove sono state segnalate lesioni agli edifici.

“Sembrava di essere su un trampolino”

Le testimonianze raccolte nelle ore successive restituiscono la violenza con cui il terremoto è stato percepito.

Un responsabile ospedaliero ha raccontato che anche i pazienti sono fuggiti dall’ospedale durante la scossa e che i muri della struttura hanno riportato crepe.

Una donna residente a Ruteng, località situata a circa 158 chilometri a ovest dell’epicentro, ha descritto il terremoto come un movimento estremamente violento, paragonandolo alla sensazione di trovarsi su un trampolino.

La donna ha raccontato di essere uscita rapidamente dalla propria abitazione mentre mobili e oggetti cadevano all’interno della casa. Televisori, trofei, stoviglie e valigie sono precipitati dagli scaffali e dagli armadi.

La scena descritta è quella di una popolazione colta di sorpresa nel cuore della notte, costretta a uscire rapidamente dalle abitazioni per il timore di nuovi crolli.

L’ospedale evacuato durante la scossa

Tra gli elementi più delicati dell’emergenza c’è il coinvolgimento delle strutture sanitarie.

Un responsabile ospedaliero ha riferito che il terremoto ha provocato crepe nei muri e spinto i pazienti a lasciare temporaneamente la struttura. Quando un sisma colpisce un ospedale, il problema non riguarda soltanto i danni materiali.

Una struttura sanitaria deve infatti continuare a funzionare proprio nel momento in cui il numero delle persone che necessitano di cure può aumentare rapidamente.

Il danneggiamento di cinque strutture sanitarie segnalato dalle autorità rende quindi necessario valutare la sicurezza degli edifici e, dove necessario, organizzare forme alternative di assistenza.

Le operazioni di soccorso devono procedere contemporaneamente alla verifica dell’agibilità delle strutture.

Flores, un territorio esposto ai terremoti

L’Indonesia è uno dei Paesi al mondo maggiormente esposti a terremoti ed eruzioni vulcaniche.

L’arcipelago si trova lungo la Cintura di fuoco del Pacifico, una vasta fascia caratterizzata da intensa attività sismica e vulcanica che interessa diversi Paesi affacciati sull’Oceano Pacifico e sulle aree circostanti.

Flores si trova all’interno di questo complesso sistema geologico. La presenza di numerose strutture tettoniche rende frequenti gli eventi sismici, anche se la magnitudo e gli effetti variano considerevolmente da un terremoto all’altro.

Il sisma del 15 agosto si distingue per la sua magnitudo 7.7, che lo colloca tra gli eventi capaci di produrre danni significativi a grande distanza dall’epicentro.

La profondità di 10 chilometri ha inoltre contribuito alla forte percezione del movimento e agli effetti sulle costruzioni più vulnerabili.

Soccorsi, verifiche e rischio di nuovi crolli

La priorità nelle ore successive al terremoto è stata la ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate e la valutazione delle condizioni delle strutture.

Il bilancio di 38 morti rappresenta già una tragedia grave, ma la presenza di edifici danneggiati e di repliche rende necessario mantenere attive le operazioni di verifica.

Le squadre di emergenza devono controllare soprattutto gli edifici gravemente lesionati, le strutture sanitarie, gli uffici pubblici e le scuole.

La presenza di 54 abitazioni gravemente danneggiate significa inoltre che numerose famiglie potrebbero non essere in grado di rientrare immediatamente nelle proprie case.

A questa emergenza si aggiunge la necessità di controllare strade e collegamenti. Frane e detriti possono infatti isolare rapidamente i villaggi nelle aree montuose, rallentando l’arrivo dei soccorritori e il trasporto dei feriti.

La paura nelle comunità costiere

Il rischio tsunami ha rappresentato uno dei momenti più drammatici immediatamente successivi alla scossa.

Quando la terra ha iniziato a tremare, numerosi abitanti delle aree costiere si sono mossi rapidamente verso zone più elevate. La memoria dei precedenti terremoti e tsunami che hanno colpito l’Indonesia rende particolarmente forte la reazione della popolazione davanti a un evento di questa magnitudo.

L’allerta è stata successivamente revocata, ma le prime ore sono state caratterizzate da incertezza e paura.

Il fatto che il livello del mare non abbia mostrato variazioni significative ha escluso, nelle verifiche effettuate, la minaccia di una grande onda diretta verso le comunità costiere.

Restano però le conseguenze dirette del terremoto, che sono già pesanti.

Un’emergenza che coinvolge tre regioni di Flores

Il dato relativo alle abitazioni gravemente danneggiate è particolarmente significativo perché non riguarda un unico centro abitato.

Le 54 case gravemente danneggiate sono distribuite in tre regioni dell’isola, insieme ad altri edifici pubblici e strutture essenziali.

Questo elemento rende più complessa la risposta. Un’emergenza concentrata in una sola località può essere affrontata concentrando uomini, mezzi e materiali in un’area ristretta. Quando i danni sono distribuiti su un territorio più ampio, invece, la macchina dei soccorsi deve suddividere le risorse e raggiungere più comunità contemporaneamente.

La priorità resta l’individuazione delle persone in pericolo e la messa in sicurezza degli edifici maggiormente compromessi.

Cosa raccontano i primi numeri del terremoto

Il quadro disponibile nella giornata di Ferragosto è già sufficientemente chiaro per misurare la gravità dell’evento.

38 morti, 13 feriti, 54 abitazioni gravemente danneggiate, nove con danni moderati e 11 con danni lievi. Sono inoltre sei gli uffici governativi, cinque le strutture sanitarie e una la scuola che hanno riportato danni.

A questi numeri si aggiungono le persone evacuate temporaneamente dalle zone costiere durante l’allerta tsunami e quelle che non possono rientrare nelle abitazioni più compromesse.

Il bilancio resta comunque aperto alle verifiche. Le autorità stanno ancora controllando le aree interessate e le conseguenze delle scosse di assestamento.

L’ultima fase dell’emergenza

A diverse ore dalla scossa principale, l’allerta tsunami è rientrata ma Flores continua a fare i conti con le conseguenze del terremoto.

Il rischio immediato legato a un’onda anomala è stato escluso dai monitoraggi effettuati, mentre resta quello connesso alle repliche e agli edifici danneggiati.

Le squadre di emergenza proseguono i sopralluoghi nelle tre regioni colpite e verificano le condizioni delle abitazioni, delle strutture sanitarie e degli edifici pubblici. La scossa di magnitudo 6.1 registrata dopo l’evento principale mantiene elevata l’attenzione sul territorio.

Il terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito Flores alle 5.58 ora locale, a 68 chilometri da Ende e a 10 chilometri di profondità. Il bilancio aggiornato è di 38 morti e 13 feriti, mentre sono almeno 74 le abitazioni danneggiate con diversa gravità. L’allerta tsunami è stata revocata dopo il monitoraggio del livello del mare.