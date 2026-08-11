Terremoto in Colombia, 169 morti e oltre 2.700 dispersi

🌐 Terremoto Colombia: la scossa di magnitudo 7.4 ha provocato almeno 169 morti e centinaia di feriti. Oltre 2.700 persone risultano non ancora rintracciate secondo le stime diffuse nelle ore successive al sisma. Corsa contro il tempo tra edifici crollati, macerie e nuove scosse.

Il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia continua ad aggravarsi. A poco più di 24 ore dalla violentissima scossa di magnitudo 7.4 che ha investito il nord-ovest del Paese, le autorità e le squadre di soccorso sono ancora impegnate nella ricerca dei sopravvissuti. Le informazioni più recenti parlano di almeno 169 vittime, mentre i feriti sono ormai diverse centinaia. Il numero delle persone non ancora rintracciate resta invece estremamente elevato e soggetto a continue revisioni: le stime diffuse nelle prime ore indicavano oltre 2.700 dispersi.

È una tragedia che ha assunto proporzioni nazionali e che ha costretto il nuovo governo colombiano a mobilitare tutte le risorse disponibili. Il sisma ha provocato crolli e danni in numerosi centri abitati, con Cali, Pereira, Manizales, Armenia e Quibdó tra le città maggiormente colpite.

Il terremoto è stato registrato alle 7:34 del mattino, ora locale, con epicentro nell’area di San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó. Il Servicio Geológico Colombiano indica una magnitudo di 7.4 e una profondità nell’ordine dei 96-103 chilometri, a seconda dell’aggiornamento della misurazione.

La scossa è stata avvertita in una vasta parte del territorio colombiano e anche nei Paesi vicini, tra cui Panama ed Ecuador.

Terremoto Colombia, il bilancio sale a 169 morti

La cifra delle vittime è cambiata rapidamente durante la giornata.

Dalle prime segnalazioni che parlavano di pochi morti e una decina di feriti, il bilancio è progressivamente salito mentre le squadre di emergenza riuscivano a raggiungere le aree più isolate e a intervenire sugli edifici collassati.

Le ultime informazioni disponibili indicano 169 morti, ma il numero potrebbe ancora aumentare perché diverse persone risultano intrappolate o non ancora localizzate. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta.

Il dato sui dispersi è particolarmente difficile da interpretare.

Nelle prime ore sono state diffuse stime di oltre 2.700 persone non rintracciate. Altri aggiornamenti hanno fornito numeri inferiori e più circoscritti, come quello relativo alle 188 persone dichiarate disperse nella sola Cali. Questo scarto riflette la difficoltà di raccogliere informazioni affidabili dopo un sisma che ha interrotto comunicazioni, danneggiato infrastrutture e separato famiglie.

Per questo il numero dei dispersi deve essere considerato provvisorio. Una persona segnalata come scomparsa non significa necessariamente che sia rimasta sotto le macerie: in una situazione di emergenza possono mancare i contatti telefonici, le persone possono essersi spostate verso rifugi o strutture sanitarie e i registri possono contenere segnalazioni duplicate.

La priorità resta comunque la stessa: trovare i sopravvissuti il più rapidamente possibile.

Crolli a Cali e Pereira, soccorritori tra le macerie

Le immagini arrivate dalle città più colpite mostrano edifici gravemente danneggiati, strade ricoperte di detriti e persone riversate all’esterno delle abitazioni.

A Cali, una delle aree urbane più importanti del Paese, i soccorritori stanno lavorando su diversi edifici collassati. Una delle operazioni più drammatiche ha portato al salvataggio di una madre e del suo bambino di sei mesi, estratti vivi dalle macerie di un edificio di cinque piani nel quartiere Ciudad Capri.

È proprio questo tipo di intervento a spiegare perché le squadre di emergenza continuino a lavorare anche dopo molte ore dal terremoto.

Ogni edificio crollato può ancora nascondere persone vive.

Per questo vengono utilizzati cani addestrati, droni, strumenti per individuare segnali vitali e squadre specializzate nella ricerca e nel soccorso in strutture collassate.

La situazione è particolarmente complessa in alcune aree del Chocó, dove la conformazione del territorio, la vegetazione e le difficoltà di collegamento rendono più complicato raggiungere rapidamente le comunità isolate.

Il Chocó è l’area dell’epicentro

Il dipartimento di Chocó è al centro dell’emergenza.

L’epicentro è stato individuato nei pressi di San José del Palmar, una zona situata nel nord-ovest della Colombia. Il Servicio Geológico Colombiano ha registrato la scossa alle 7:34:29 ora locale e inizialmente ha indicato una profondità di circa 96 chilometri.

Successivi aggiornamenti tecnici hanno riportato una profondità di circa 103 chilometri. Si tratta comunque di un sisma estremamente potente, capace di essere percepito a grande distanza.

La scossa ha raggiunto infatti anche città molto lontane dall’epicentro.

La sua forza ha generato panico in gran parte della Colombia, mentre le vibrazioni sono state percepite anche oltre i confini nazionali.

La Colombia dichiara il disastro nazionale

Di fronte all’entità dei danni, il governo ha dichiarato lo stato di disastro nazionale, una misura che permette di accelerare l’impiego delle risorse e coordinare più rapidamente le operazioni di soccorso.

Per il nuovo presidente colombiano Abelardo de la Espriella, entrato in carica soltanto pochi giorni prima del terremoto, si tratta della prima grande emergenza nazionale della sua presidenza.

Il capo dello Stato ha raggiunto le aree colpite e ha promesso che il governo resterà al fianco delle popolazioni devastate dal sisma.

La risposta delle autorità è concentrata soprattutto su tre priorità: salvare le persone ancora intrappolate, assistere i feriti e garantire un riparo a chi ha perso la propria abitazione.

La macchina dei soccorsi è stata rafforzata con l’arrivo di squadre provenienti da altre zone del Paese.

Ospedali sotto pressione e centinaia di feriti

Il terremoto ha messo a dura prova anche il sistema sanitario.

A Cali, dove si concentra una parte importante dei feriti, diverse strutture ospedaliere hanno dovuto affrontare una pressione eccezionale. Secondo le informazioni disponibili, almeno dieci ospedali hanno sospeso o limitato le proprie attività a causa dei danni e dell’emergenza.

Il numero dei feriti ha superato quota 570 negli aggiornamenti diffusi nella mattinata dell’11 agosto, ma anche questo dato è destinato a cambiare con il progressivo arrivo delle informazioni dalle zone più remote.

I medici devono affrontare traumi provocati dai crolli, fratture e ferite, mentre contemporaneamente le strutture sanitarie devono continuare a garantire assistenza alla popolazione.

La situazione è resa ancora più complessa dalla necessità di mantenere operative le strutture che hanno riportato danni.

La corsa contro il tempo per trovare i dispersi

Il dato che più preoccupa i soccorritori è quello delle persone ancora non rintracciate.

Le stime iniziali hanno superato 2.700 dispersi, una cifra enorme rispetto al bilancio ufficiale delle vittime.

Ma, come spiegano gli aggiornamenti provenienti dal territorio, il numero non può essere automaticamente interpretato come quello delle persone sicuramente intrappolate.

In una catastrofe di queste dimensioni, il sistema di registrazione delle persone scomparse è necessariamente provvisorio. Molti cittadini possono non essere riusciti a comunicare con i familiari. Altri potrebbero trovarsi negli ospedali o nei centri di accoglienza senza essere stati immediatamente identificati.

Per i soccorritori, però, ogni segnalazione deve essere verificata.

Ecco perché le prossime ore saranno decisive.

Il tempo resta il fattore più importante nelle operazioni di ricerca sotto le macerie.

Le repliche fanno paura alla popolazione

Dopo il terremoto principale sono state registrate numerose repliche.

La popolazione è stata invitata alla prudenza perché gli edifici già danneggiati possono diventare particolarmente vulnerabili a ulteriori scosse.

La paura è evidente soprattutto nelle città dove migliaia di persone hanno trascorso la notte fuori dalle proprie abitazioni.

Il problema non riguarda soltanto il rischio di nuovi crolli.

Le autorità devono infatti gestire contemporaneamente acqua, energia elettrica, comunicazioni, viabilità, assistenza sanitaria e alloggi temporanei.

In alcune aree le strade danneggiate rendono più difficile il trasporto di soccorritori e materiali.

Un terremoto senza precedenti nel XXI secolo colombiano

La magnitudo 7.4 rende il sisma uno degli eventi più potenti registrati nella storia recente del Paese.

Secondo le ricostruzioni disponibili, si tratta del terremoto più forte registrato in Colombia nel XXI secolo, un evento che ha superato per intensità molti dei terremoti che negli ultimi decenni hanno colpito il territorio nazionale.

La Colombia è particolarmente esposta al rischio sismico perché si trova in una regione caratterizzata dall’interazione di diverse strutture tettoniche.

Il Paese si trova inoltre lungo il cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico, una vasta fascia caratterizzata da intensa attività sismica e vulcanica.

Questo non significa che ogni terremoto debba necessariamente provocare una catastrofe.

Molto dipende dalla profondità dell’evento, dalla distanza dai centri abitati, dalla qualità delle costruzioni e dalla conformazione del territorio.

In questo caso, la combinazione tra potenza del sisma e vulnerabilità di alcune strutture ha prodotto conseguenze devastanti.

Aiuti internazionali in arrivo

Di fronte alle dimensioni della tragedia sono arrivate offerte di assistenza da diversi Paesi.

Gli Stati Uniti hanno annunciato un contributo economico per sostenere la risposta all’emergenza, mentre altri governi hanno messo a disposizione squadre e risorse.

Anche l’Unione europea ha attivato strumenti di supporto satellitare per contribuire alla valutazione dei danni e alle operazioni di emergenza.

In situazioni come questa, le immagini satellitari possono essere fondamentali per individuare rapidamente le aree nelle quali strade, ponti o edifici risultano danneggiati.

Per il governo colombiano la priorità resta tuttavia il soccorso immediato.

Il bilancio potrebbe ancora cambiare

La cifra di 169 morti rappresenta l’ultimo bilancio disponibile, ma non necessariamente quello definitivo.

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e diverse zone devono essere raggiunte o valutate con maggiore precisione.

Anche il dato sui feriti e quello relativo alle persone disperse sono in continua evoluzione.

La situazione più delicata resta quella degli edifici crollati, dove le squadre specializzate continuano a cercare eventuali superstiti.

Il ritrovamento della madre e del bambino a Cali dimostra che, anche dopo molte ore, le possibilità di salvare vite non sono esaurite.

Per questo le autorità hanno chiesto di non ostacolare il lavoro dei soccorritori e di seguire le indicazioni relative agli edifici danneggiati.

La Colombia affronta ora una delle emergenze più gravi della sua storia recente.

Il bilancio provvisorio parla di almeno 169 morti, oltre 570 feriti e migliaia di persone ancora da rintracciare, con oltre 2.700 segnalazioni di dispersi diffuse nelle prime fasi dell’emergenza.

Ma dietro quei numeri ci sono famiglie ancora in attesa di notizie, persone che cercano i propri cari e squadre di soccorso che continuano a scavare.

La vera sfida, nelle prossime ore, sarà trasformare ogni minuto in una possibilità di salvezza.