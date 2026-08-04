Terremoto oggi Calabria, scossa di magnitudo 3.5 tra Cosenza e Celico

🌐 Terremoto oggi in Calabria: una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata con epicentro vicino a Celico, in provincia di Cosenza. Il sisma è stato avvertito in un’ampia parte della regione, da Cosenza a Catanzaro fino a Crotone, senza che al momento risultino danni a persone o edifici.

Scossa di terremoto oggi in Calabria: paura tra Cosenza e Catanzaro

Un nuovo terremoto in Calabria ha riportato l’attenzione sulla costante attività sismica che interessa il territorio regionale. Nel pomeriggio di martedì 4 agosto una scossa di magnitudo 3.5 è stata distintamente avvertita da migliaia di persone, provocando momenti di apprensione soprattutto nell’area della provincia di Cosenza, dove è stato localizzato l’epicentro.

L’evento sismico, registrato alle 15:05, è stato percepito anche in numerosi altri centri calabresi, raggiungendo le province di Catanzaro e Crotone. In pochi minuti i social network sono stati invasi da testimonianze di cittadini che hanno raccontato di aver avvertito il movimento tellurico, spesso accompagnato da un boato e da un breve ma netto tremolio di porte, finestre e suppellettili.

Fortunatamente, le prime verifiche effettuate dopo il sisma non hanno evidenziato danni a persone o strutture, anche se la scossa ha inevitabilmente riacceso la preoccupazione in una regione storicamente esposta al rischio sismico.

Epicentro vicino a Celico: i dati del terremoto

Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.5.

L’epicentro è stato individuato a circa 9 chilometri da Celico, nel territorio della provincia di Cosenza, in una zona compresa tra l’area urbana di Cosenza e quella di Rende. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 16 chilometri, una quota che ha favorito la percezione della scossa su un’area relativamente ampia della Calabria.

Un terremoto di questa intensità non è generalmente in grado di provocare danni significativi agli edifici costruiti secondo le normative antisismiche, ma può essere chiaramente avvertito dalla popolazione, soprattutto ai piani alti degli edifici e nelle zone più vicine all’epicentro.

Le aree dove il sisma è stato avvertito

La scossa è stata percepita con particolare intensità nella provincia di Cosenza, dove numerosi residenti hanno raccontato di aver sentito vibrare pavimenti e pareti.

Tra i comuni in cui il terremoto è stato avvertito in maniera più evidente figurano:

Celico , il centro più vicino all’epicentro;

, il centro più vicino all’epicentro; Cosenza ;

; Rende ;

; San Pietro in Guarano ;

; Rovito ;

; Spezzano della Sila ;

; Spezzano Piccolo ;

; Lappano.

Le segnalazioni sono però arrivate anche da aree più lontane. Molti cittadini hanno riferito di aver percepito il movimento anche nella provincia di Catanzaro, compreso il capoluogo regionale, oltre che nella provincia di Crotone.

A Lamezia Terme il sisma è stato avvertito in modo più lieve, ma sufficiente a richiamare l’attenzione di numerosi residenti.

La diffusione delle testimonianze dimostra come, nonostante la magnitudo contenuta, la propagazione delle onde sismiche abbia interessato una parte significativa della regione.

Attimi di paura, ma nessun danno segnalato

Come accade spesso dopo eventi sismici percepibili dalla popolazione, la prima reazione è stata quella della prudenza.

Molti cittadini sono usciti temporaneamente dalle proprie abitazioni o hanno interrotto le attività lavorative per verificare quanto fosse accaduto. In diversi uffici e negozi si sono vissuti pochi istanti di apprensione, mentre le centrali operative hanno ricevuto richieste di informazioni da parte dei residenti.

Le verifiche svolte nelle ore successive non hanno tuttavia evidenziato criticità rilevanti.

Al momento non risultano feriti né danni a edifici pubblici o privati, una circostanza che conferma come si sia trattato di un evento di moderata intensità, pur chiaramente percepito dalla popolazione.

Perché la Calabria è una delle aree più sismiche d’Italia

La Calabria occupa una posizione geologica particolarmente complessa, situata lungo un settore dell’Appennino meridionale caratterizzato dall’interazione tra la placca africana e quella eurasiatica.

Questa dinamica tettonica genera una costante attività sismica che rende la regione una delle più monitorate d’Italia.

Nel corso dei secoli il territorio calabrese è stato interessato da terremoti anche molto violenti, alcuni dei quali hanno profondamente modificato il paesaggio urbano e la storia delle comunità locali. Per questo motivo ogni nuova scossa, anche quando di magnitudo moderata, richiama inevitabilmente l’attenzione dei cittadini e delle autorità.

L’attuale rete di monitoraggio consente oggi di individuare rapidamente epicentro, profondità e magnitudo di ogni evento, offrendo informazioni tempestive utili sia alla Protezione Civile sia alla popolazione.

Come vengono classificati terremoti di magnitudo 3.5

Una magnitudo 3.5 rientra nella categoria dei terremoti lievi o moderati.

Eventi di questo tipo possono essere avvertiti distintamente dalle persone, soprattutto in prossimità dell’epicentro, ma nella maggior parte dei casi non provocano conseguenze rilevanti per edifici progettati secondo le normative vigenti.

L’intensità percepita può comunque variare sensibilmente in base a diversi fattori, tra cui:

la profondità dell’ipocentro ;

; la distanza dall’epicentro ;

; le caratteristiche geologiche del terreno ;

; il piano dell’edificio in cui ci si trova.

Per questo motivo una stessa scossa può essere avvertita in maniera molto diversa da località anche relativamente vicine tra loro.

Il ruolo del monitoraggio sismico

Ogni terremoto registrato contribuisce ad arricchire il patrimonio di dati utilizzato dagli studiosi per comprendere meglio il comportamento delle faglie attive presenti sul territorio italiano.

L’analisi degli eventi sismici permette infatti di osservare l’evoluzione delle sequenze, individuare eventuali variazioni nell’attività delle aree più sensibili e migliorare i modelli di valutazione del rischio.

Il costante monitoraggio rappresenta uno strumento essenziale non soltanto per la ricerca scientifica, ma anche per la pianificazione della protezione civile e per la diffusione di informazioni corrette alla popolazione nei minuti immediatamente successivi a ogni evento.

Cosa fare dopo una scossa di terremoto

Anche quando un terremoto non provoca danni, è importante adottare comportamenti prudenti. Gli esperti ricordano di verificare lo stato dell’edificio in cui ci si trova, evitare l’uso degli ascensori in presenza di possibili criticità e seguire esclusivamente le comunicazioni diffuse dagli enti ufficiali.

È inoltre consigliabile non diffondere informazioni non verificate sui social network, per evitare allarmismi e favorire una corretta circolazione delle notizie.

La scossa registrata tra Celico e Cosenza si è conclusa senza conseguenze per la popolazione, ma rappresenta un ulteriore promemoria della necessità di mantenere alta l’attenzione in un territorio dove il rischio sismico costituisce una componente strutturale della vita quotidiana.