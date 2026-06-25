Terremoto devastante in Venezuela: Caracas ferita, migliaia dispersi

🌐 Terremoto devastante in Venezuela: due violente scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Paese causando vittime, crolli a Caracas, migliaia di dispersi, sfollati e danni gravissimi alle infrastrutture. Lo stato di emergenza è stato dichiarato mentre i soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca dei dispersi.

Il Venezuela affronta una delle peggiori catastrofi naturali della sua storia recente. Due potenti terremoti, registrati a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro, hanno sconvolto il Paese sudamericano provocando distruzione diffusa, vittime e una vasta emergenza umanitaria. Le scosse, rispettivamente di magnitudo 7.2 e 7.5, sono state avvertite in gran parte del territorio nazionale e hanno colpito duramente l’area centrale del Paese, con effetti devastanti soprattutto nella capitale Caracas e nello stato costiero di La Guaira.

Le autorità hanno confermato un primo bilancio di centinaia di morti e migliaia di feriti e dispersi, numeri destinati con ogni probabilità ad aumentare con il proseguire delle operazioni di soccorso. Migliaia di persone hanno trascorso la notte all’aperto per paura di nuove scosse, mentre numerosi edifici risultano gravemente danneggiati o completamente crollati.

Due scosse devastanti a pochi secondi di distanza

Secondo i dati diffusi dai servizi geologici internazionali, il primo terremoto ha raggiunto una magnitudo di 7.2, seguito appena 40 secondi dopo da una seconda e più potente scossa di magnitudo 7.5. Gli epicentri sono stati localizzati nell’area occidentale rispetto a Caracas, a una profondità relativamente ridotta che ha amplificato gli effetti distruttivi del sisma.

Gli esperti sottolineano che la combinazione tra elevata magnitudo e profondità superficiale ha generato onde sismiche particolarmente intense, capaci di provocare crolli strutturali anche a centinaia di chilometri di distanza dall’epicentro.

Dopo le due scosse principali, sono state registrate numerose repliche che hanno continuato a far tremare il terreno, alimentando il panico tra la popolazione e complicando le operazioni di emergenza.

Caracas sotto shock: edifici crollati e soccorsi in corsa contro il tempo

La capitale venezuelana è tra le aree più colpite. Interi quartieri hanno subito gravi danni strutturali e diversi edifici residenziali sono crollati, intrappolando numerose persone sotto le macerie. Le immagini provenienti dalla città mostrano strade invase da detriti, facciate distrutte e migliaia di cittadini radunati nelle piazze e negli spazi aperti.

Le squadre di emergenza stanno lavorando senza sosta per individuare superstiti. Vigili del fuoco, protezione civile e volontari sono impegnati nelle operazioni di ricerca in condizioni estremamente difficili a causa dell’instabilità degli edifici e del rischio di ulteriori crolli.

Particolarmente critica appare la situazione nei comuni dell’area metropolitana, dove diversi palazzi multipiano hanno riportato danni strutturali significativi. Le comunicazioni telefoniche hanno subito interruzioni in varie zone della capitale, rendendo più complesso il coordinamento dei soccorsi.

La Guaira tra le zone più devastate

Se Caracas rappresenta il simbolo dell’emergenza nazionale, lo stato di La Guaira è considerato dalle autorità l’epicentro della tragedia umana. Qui il sisma avrebbe provocato il collasso di numerose strutture residenziali e commerciali, con danni estesi lungo la fascia costiera.

Le prime ricostruzioni parlano di edifici completamente crollati e intere famiglie rimaste senza abitazione. In alcune aree i soccorritori stanno ancora cercando di raggiungere località isolate a causa dei danni alla rete stradale e alle infrastrutture di collegamento.

Le autorità locali hanno definito la situazione estremamente grave e hanno chiesto l’intervento immediato di risorse nazionali e internazionali per sostenere le operazioni di emergenza.

Stato di emergenza nazionale

Di fronte all’entità del disastro, il governo venezuelano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. La misura consente la mobilitazione straordinaria delle forze armate, dei servizi sanitari e delle strutture di protezione civile per affrontare la crisi.

Le scuole sono state chiuse in numerose regioni del Paese e molte attività pubbliche sono state sospese. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire esclusivamente le indicazioni ufficiali.

L’obiettivo prioritario resta il salvataggio delle persone intrappolate sotto le macerie e l’assistenza agli sfollati, che già si contano a migliaia.

Aeroporto danneggiato e trasporti in difficoltà

Tra le infrastrutture maggiormente colpite figura l’aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, principale scalo aereo del Venezuela. Diversi settori della struttura hanno riportato danni significativi, con controsoffitti crollati e aree temporaneamente evacuate.

I voli hanno subito sospensioni e ritardi mentre i tecnici effettuano verifiche sulla sicurezza degli edifici aeroportuali. Le immagini diffuse nelle ore successive al terremoto mostrano passeggeri in fuga dai terminal durante le scosse e scene di forte tensione.

Anche la rete stradale ha registrato problemi in numerose aree del Paese, con frane, crepe nell’asfalto e difficoltà nei collegamenti verso alcune località colpite

Allarme tsunami rientrato dopo ore di preoccupazione

Subito dopo il sisma era stata emessa un’allerta tsunami per diverse aree dei Caraibi, comprese Porto Rico e le Isole Vergini. La possibilità di onde anomale aveva spinto le autorità a invitare residenti e turisti ad allontanarsi dalle coste in via precauzionale.

Nelle ore successive, tuttavia, i centri di monitoraggio hanno comunicato il progressivo rientro dell’emergenza, escludendo ulteriori rischi significativi per le coste interessate.

La revoca dell’allerta ha consentito di concentrare tutte le risorse disponibili sulle operazioni di soccorso nelle aree terremotate.

Mobilitazione internazionale e aiuti umanitari

Numerosi governi e organizzazioni internazionali hanno espresso solidarietà al Venezuela e si sono detti pronti a fornire assistenza. Diverse nazioni hanno avviato contatti diplomatici per coordinare eventuali interventi umanitari e l’invio di materiali di emergenza.

Anche le principali organizzazioni umanitarie stanno valutando i bisogni più urgenti della popolazione colpita. Le priorità riguardano l’assistenza medica, la distribuzione di acqua potabile, la sistemazione degli sfollati e il supporto alle famiglie che hanno perso tutto.

Particolare attenzione viene riservata ai bambini e alle categorie più vulnerabili, spesso maggiormente esposte ai rischi nelle fasi successive a una catastrofe naturale.

Il terremoto più forte degli ultimi decenni

Secondo le prime valutazioni degli esperti, il sisma potrebbe rappresentare il più potente registrato nell’area venezuelana da oltre un secolo. La combinazione di due forti scosse consecutive ha generato un livello di distruzione eccezionale, mettendo sotto pressione un sistema infrastrutturale già fragile in molte zone del Paese.

Gli studiosi continueranno ad analizzare i dati sismici nelle prossime settimane per comprendere meglio la dinamica dell’evento e le sue conseguenze geologiche.

Nel frattempo, il Venezuela resta concentrato sulla fase più difficile: salvare vite umane, assistere i feriti e avviare una lunga e complessa ricostruzione. Mentre le ruspe scavano tra le macerie e le famiglie attendono notizie dei propri cari, il Paese si trova davanti a una delle sfide più drammatiche della sua storia recente.