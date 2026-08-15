Terremoto a Linguaglossa, scossa 3.9 sull’Etna: strada spaccata

🌐 Terremoto a Linguaglossa, una scossa di magnitudo 3.9 scuote il versante nord dell’Etna: il sisma, registrato alle 12.24 a circa un chilometro di profondità, è stato avvertito distintamente nell’area di Piano Provenzana. Segnalate spaccature e rialzamenti dell’asfalto lungo la faglia della Pernicana, mentre prosegue il monitoraggio della zona vulcanica.

Terremoto a Linguaglossa, l’Etna torna a tremare

Una scossa di magnitudo 3.9 ha fatto tremare il versante settentrionale dell’Etna nella tarda mattinata di Ferragosto. Il terremoto è stato registrato alle 12.24 del 15 agosto 2026 nel territorio di Linguaglossa, in provincia di Catania, a una profondità molto ridotta, nell’ordine di un chilometro.

È proprio la scarsa profondità dell’evento a spiegare perché il movimento sia stato percepito in maniera netta dalla popolazione delle località più vicine all’epicentro. La zona interessata si trova a circa sette chilometri a ovest di Linguaglossa, nell’area montana che comprende Piano Provenzana e la faglia della Pernicana.

Il sisma arriva in una giornata nella quale l’Etna è già al centro dell’attenzione per la propria attività vulcanica e per le conseguenze che questa ha avuto sul traffico aereo siciliano. La coincidenza tra attività del vulcano e terremoto rende quindi particolarmente delicato il monitoraggio del versante nord.

Le prime segnalazioni provenienti dall’area parlano di alterazioni della sede stradale, con spaccature e rialzamenti dell’asfalto. Le immagini circolate nelle ore successive alla scossa mostrano un tratto della viabilità interessato da evidenti deformazioni.

La faglia della Pernicana si muove

Il punto più osservato dopo la scossa è quello della faglia della Pernicana, una struttura tettonica conosciuta del versante nord-orientale dell’Etna.

Il terremoto si è verificato in prossimità di questa struttura e le prime immagini hanno evidenziato modificazioni della strada che attraversa l’area. In alcuni punti l’asfalto appare sollevato o inciso da fratture, segnali compatibili con un movimento del terreno che dovrà essere valutato attraverso sopralluoghi e rilevazioni tecniche.

La faglia della Pernicana è una delle strutture geologiche più importanti dell’area etnea. La sua attività è attentamente osservata proprio perché il versante nord-orientale del vulcano presenta una complessa combinazione di fenomeni vulcanici, deformazioni del suolo e attività sismica.

Questo non significa che ogni terremoto registrato sull’Etna debba essere interpretato automaticamente come il segnale di un’evoluzione eruttiva. Terremoto e attività vulcanica sono fenomeni distinti, anche se in un’area come quella etnea possono essere strettamente collegati dal punto di vista geodinamico.

Per questo, dopo una scossa superficiale, l’attenzione degli specialisti si concentra sull’evoluzione della sequenza e sui dati relativi alla deformazione del terreno, oltre che sull’andamento dell’attività vulcanica.

Una scossa breve ma molto avvertita

Il valore di magnitudo 3.9 non colloca l’evento tra i terremoti più forti che abbiano interessato l’area etnea, ma la profondità estremamente ridotta ne ha amplificato gli effetti percepiti nelle località vicine.

Un terremoto superficiale può infatti produrre una vibrazione molto evidente anche quando la magnitudo non raggiunge valori particolarmente elevati. La distanza dall’epicentro e le caratteristiche del terreno contribuiscono inoltre alla percezione del movimento.

Nelle ore immediatamente successive sono arrivate segnalazioni di più scosse, con residenti e frequentatori della zona che hanno riferito di aver avvertito distintamente il movimento tellurico.

Il terremoto più forte della sequenza è stato quello delle 12.24, registrato con magnitudo 3.9. Le eventuali repliche vengono tenute sotto osservazione per stabilire se l’episodio rimarrà isolato o se si svilupperà una sequenza sismica più articolata.

La situazione viene quindi valutata sulla base dei dati strumentali e non soltanto delle testimonianze raccolte sul territorio.

Piano Provenzana, la zona più vicina al sisma

Particolare attenzione è rivolta a Piano Provenzana, una delle principali aree turistiche del versante nord dell’Etna.

La località si trova a quota elevata ed è frequentata soprattutto durante l’estate da escursionisti, turisti e visitatori diretti verso le aree sommitali del vulcano. In pieno Ferragosto, la presenza di persone nell’area è quindi sensibilmente maggiore rispetto a quella di una normale giornata.

La scossa è stata avvertita distintamente nella zona e le prime immagini hanno documentato le anomalie presenti sulla strada.

Al momento della prima ricognizione non risultano segnalazioni di feriti o danni a edifici, mentre le criticità più evidenti riguardano la viabilità. È una distinzione importante perché consente di separare gli effetti localizzati sul terreno dalle conseguenze su persone e strutture.

Le verifiche sul posto sono comunque necessarie per stabilire l’effettiva estensione delle deformazioni e per valutare se il tratto stradale possa essere percorso senza limitazioni.

Strade deformate, cosa mostrano le prime immagini

Le immagini diffuse nelle ore successive alla scossa restituiscono il particolare più concreto dell’evento: l’asfalto presenta fratture e dislivelli.

Non si tratta della semplice presenza di crepe superficiali dovute all’usura della strada. I primi rilievi indicano rialzamenti e spaccature concentrate nell’area della faglia, dove il movimento del terreno può produrre deformazioni visibili direttamente sulla sede stradale.

La strada costituisce in questo caso una sorta di indicatore immediato del movimento del suolo. La deformazione del manto può infatti rendere visibile in superficie un movimento che avviene lungo una struttura geologica sottostante.

Per determinare l’entità dello spostamento occorrono però misurazioni tecniche. Una fotografia può documentare la presenza di una frattura, ma non stabilire da sola la dinamica geologica che l’ha prodotta.

È per questo che le prime immagini devono essere considerate una documentazione preliminare, in attesa delle verifiche sul terreno.

Nessun allarme per edifici e persone, secondo le prime verifiche

La situazione registrata dopo la scossa appare al momento circoscritta.

Le prime informazioni disponibili non riportano vittime né feriti e non indicano danni strutturali agli edifici. Le segnalazioni riguardano soprattutto la strada interessata dal movimento del terreno.

Il quadro potrebbe essere aggiornato nelle ore successive con l’esito dei sopralluoghi tecnici. In presenza di una scossa superficiale, infatti, i controlli vengono estesi alle infrastrutture e alle strutture più vicine all’area epicentrale.

L’assenza di segnalazioni di danni alle abitazioni non significa che il territorio non debba essere monitorato. La profondità ridotta dell’evento e la presenza della faglia rendono necessario osservare l’eventuale comparsa di ulteriori deformazioni.

Il terremoto nel giorno della riapertura dell’aeroporto

La scossa arriva in un momento particolarmente delicato per la Sicilia orientale.

Da giorni l’attività dell’Etna ha provocato forti ripercussioni sul traffico aereo di Catania, con la presenza di cenere vulcanica che ha imposto ripetute limitazioni allo scalo. Nelle ultime ore il livello di allerta per l’aviazione è stato ridotto da rosso ad arancione e lo scalo etneo si prepara a riprendere progressivamente l’operatività.

La coincidenza tra il ritorno dei voli e la nuova scossa sull’Etna aggiunge un ulteriore elemento di attenzione alla giornata.

Il terremoto di magnitudo 3.9, però, non equivale automaticamente a un peggioramento dell’attività eruttiva. Per valutare eventuali connessioni tra i fenomeni è necessario considerare l’intero quadro strumentale: sismicità, deformazione del suolo, attività delle bocche eruttive e caratteristiche delle emissioni.

L’area viene quindi seguita attraverso il sistema di monitoraggio permanente che accompagna l’attività dell’Etna.

Etna, terremoti e attività vulcanica: perché la zona è così sensibile

L’Etna è un ambiente geologico particolarmente complesso. Il vulcano non è soltanto un apparato eruttivo, ma un sistema nel quale movimenti del magma, fratture della crosta e spostamenti lungo le faglie possono produrre fenomeni differenti.

La sismicità è una componente frequente dell’attività etnea. In determinate fasi può aumentare in relazione ai processi interni del vulcano; in altri casi può essere associata soprattutto al movimento delle strutture tettoniche che attraversano i suoi versanti.

La faglia della Pernicana appartiene proprio a questo sistema.

La sua posizione sul fianco del vulcano fa sì che ogni evento sismico venga analizzato con particolare attenzione. La profondità dell’evento, la sua localizzazione precisa, la distribuzione delle repliche e le eventuali deformazioni registrate dalle stazioni di monitoraggio sono elementi fondamentali per interpretare la sequenza.

Nel caso del terremoto del 15 agosto, il dato più significativo è la combinazione fra magnitudo 3.9, profondità di circa un chilometro e deformazioni osservate lungo la strada.

Ferragosto sull’Etna, attenzione anche alla viabilità

Il terremoto si è verificato nel pieno di una delle giornate più affollate dell’estate.

Il versante nord dell’Etna è una delle destinazioni più frequentate della Sicilia durante il periodo estivo. Piano Provenzana rappresenta un punto di accesso privilegiato alle escursioni e ai percorsi montani, con un flusso significativo di automobili e visitatori.

Una deformazione della sede stradale può quindi avere conseguenze pratiche immediate anche in assenza di danni agli edifici.

La priorità diventa verificare la stabilità del fondo stradale, delimitare eventualmente le porzioni più compromesse e garantire che il passaggio dei veicoli non produca ulteriori rischi.

Il problema della viabilità assume inoltre un rilievo particolare in un’area vulcanica dove le strade costituiscono anche parte della rete utilizzata per raggiungere le zone di interesse e per gestire eventuali emergenze.

Cosa cambia dopo la scossa di magnitudo 3.9

La notizia principale non è soltanto il valore della magnitudo, ma ciò che il terremoto ha prodotto sul territorio.

Una strada si è deformata in corrispondenza della faglia della Pernicana, il movimento è stato chiaramente avvertito nella zona di Piano Provenzana e la scossa ha riportato l’attenzione sulla sismicità del versante nord dell’Etna.

Al tempo stesso, il quadro delle conseguenze resta per ora limitato. Non risultano vittime o feriti e non sono emersi, nelle prime verifiche, danni agli edifici.

Questo rende decisivi i sopralluoghi successivi. Le verifiche dovranno stabilire la lunghezza delle fratture, l’entità dei rialzamenti, l’eventuale coinvolgimento della sede stradale in più punti e le condizioni delle infrastrutture vicine.

La situazione viene seguita mentre prosegue il monitoraggio dell’Etna e mentre la Sicilia orientale affronta una giornata già segnata dalla forte attività del vulcano.

Le prossime ore sotto osservazione

Per le autorità e per i tecnici il dato più importante sarà l’evoluzione della sismicità nelle ore successive.

Una singola scossa di magnitudo 3.9 non consente di stabilire da sola come evolverà l’attività della faglia. Sono necessari i dati della rete sismica e delle altre strumentazioni che permettono di seguire in tempo reale i movimenti del vulcano e del territorio circostante.

Particolare attenzione sarà rivolta a eventuali repliche, alla loro profondità e alla loro distribuzione geografica. Altrettanto importante sarà verificare se le deformazioni osservate sulla strada rimarranno circoscritte al tratto già segnalato o se emergeranno nuove anomalie.

Il terremoto di Linguaglossa aggiunge dunque un nuovo elemento alla complessa giornata dell’Etna: dopo giorni di attività eruttiva e di disagi nei trasporti, il versante settentrionale del vulcano ha registrato una scossa superficiale chiaramente avvertita dalla popolazione.

Alle 12.24, il terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato l’area a ovest di Linguaglossa, a circa un chilometro di profondità. A Piano Provenzana sono state segnalate spaccature e rialzamenti della strada in corrispondenza della faglia della Pernicana, mentre le prime verifiche non hanno evidenziato vittime, feriti o danni agli edifici.