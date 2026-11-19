🌐 Secondo la Società italiana di andrologia, due uomini su tre credono alle bufale sul sesso. L’allarme riguarda rimedi senza fondamento, contraccezione e sintomi trascurati: ecco cosa distingue i falsi miti dalle informazioni cliniche verificate.

L’allarme sulle convinzioni che diventano rischi

Pillole che promettono centimetri in più, alcol scambiato per un alleato delle prestazioni, sintomi liquidati come conseguenze dell’astinenza. Le bufale sul sesso possono condizionare decisioni che riguardano la salute. La Società italiana di andrologia, nel richiamo diffuso il 10 novembre 2026 durante il mese della prevenzione andrologica, afferma che in Italia due uomini su tre credono a informazioni false sulla sessualità maschile e passa in rassegna dieci convinzioni sbagliate.

La cifra richiede però una precisazione: nel testo consultato non sono indicati campione, domande o metodo di rilevazione. Va quindi letta come un dato attribuito alla SIA, non come una misurazione verificabile nei suoi dettagli. Il presidente Alessandro Palmieri richiama soprattutto il rischio di rimandare le visite o affidarsi a rimedi fai da te per vergogna e pregiudizi.

Promesse commerciali e falsa sicurezza contraccettiva

Una delle credenze contestate riguarda pillole e creme vendute con la promessa di allungare il pene: gli andrologi ne smentiscono l’efficacia. Non vanno confuse con i dispositivi di trazione impiegati in condizioni cliniche specifiche, come alcune fibrosi o deformazioni. Un trattamento per una patologia non dimostra la validità di una promessa commerciale rivolta a tutti.

Un altro equivoco riguarda il coito interrotto. Ritirare il pene prima dell’eiaculazione non offre una protezione contraccettiva affidabile: non dovrebbe essere presentato come una garanzia contro una gravidanza. Inoltre, prevenire il concepimento e prevenire le infezioni sessualmente trasmesse sono due obiettivi diversi. Per queste ultime, il preservativo resta uno strumento di protezione, mentre il coito interrotto non costituisce una barriera.

La distinzione è concreta: una pratica che sembra semplice o controllabile non diventa, per questo, sicura. Anche i metodi basati sul riconoscimento dei giorni fertili richiedono apprendimento e applicazione corretta e non proteggono dalle infezioni. Confonderli con il semplice ritiro prima dell’eiaculazione significa accostare pratiche differenti, con indicazioni e limiti che devono essere spiegati prima di scegliere.

Erezione: non dipende soltanto dall’età

La disfunzione erettile non è una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento e può comparire anche prima dell’età avanzata. Le possibili cause comprendono diabete, problemi vascolari, alterazioni ormonali, danni neurologici e alcuni medicinali. Ansia, depressione e stress possono contribuire o aggravare il disturbo. Attribuire ogni difficoltà alla testa, oppure soltanto agli anni, può nascondere una causa da valutare.

Nemmeno l’alcol è una scorciatoia terapeutica: il consumo eccessivo può favorire problemi di erezione, così come fumo, scarsa attività fisica e uso di droghe. Quando il disturbo si ripete, la valutazione serve a ricostruire condizioni di salute, farmaci assunti e fattori psicologici. L’elenco delle cause possibili non consente di riconoscere da soli quella personale, né di scegliere automaticamente un prodotto.

C’è anche un legame da non banalizzare con la salute cardiovascolare. La disfunzione erettile può essere un indicatore di rischio e condivide con le malattie cardiovascolari fattori come ipertensione, diabete, obesità e fumo. Questo non significa che ogni difficoltà sessuale annunci una cardiopatia: significa che il sintomo può offrire al medico un’occasione per valutare anche il quadro generale.

HPV e fertilità, due equivoci da separare

Il papillomavirus non riguarda soltanto le donne. Le patologie correlate all’HPV colpiscono entrambi i sessi e comprendono lesioni benigne e alcune forme tumorali. L’Istituto superiore di sanità ricorda il ruolo della vaccinazione nella prevenzione. Parlare dell’infezione esclusivamente in relazione al collo dell’utero lascia quindi fuori una parte importante del problema e può far percepire agli uomini un rischio che non li riguarderebbe.

Anche qui servono distinzioni: un’infezione da HPV non equivale automaticamente a un tumore, e gli strumenti di controllo non sono identici per uomini e donne. Non esiste per gli uomini uno screening altrettanto valido di quello cervicale. Lesioni o formazioni sospette sui genitali esterni o nella regione anale richiedono un accertamento medico, anziché interpretazioni ricavate da fotografie trovate online.

Sul versante della fertilità, la masturbazione frequente non risulta normalmente avere un impatto rilevante sulla capacità riproduttiva maschile. I parametri del liquido seminale possono variare con la frequenza delle eiaculazioni, ma una variazione non coincide con una diagnosi di infertilità. Negli uomini con qualità spermatica normale, alcune ricerche rilevano concentrazione e motilità normali anche con eiaculazioni quotidiane.

Quando il sintomo merita attenzione

L’eiaculazione precoce non è necessariamente soltanto psicologica e non è, per definizione, incurabile. Possono concorrere ansia, stress e difficoltà relazionali, ma anche problemi prostatici o tiroidei. Esistono trattamenti, da scegliere dopo una valutazione. Un episodio occasionale è comune; un problema persistente, che provoca disagio, merita invece un confronto clinico senza trasformarlo in una colpa personale o di coppia.

Il dolore testicolare richiede particolare prudenza: non va autodiagnosticato né liquidato con spiegazioni rassicuranti. Può dipendere, fra le altre cause, da infezioni, traumi, ernie o varicocele; noduli, gonfiore e cambiamenti di forma richiedono attenzione medica. Un dolore improvviso e intenso impone una valutazione urgente in pronto soccorso: una possibile causa è la torsione del testicolo, che può comprometterne l’afflusso di sangue e provocarne la perdita se non viene trattata rapidamente.

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in collaborazione con consumerismo.it