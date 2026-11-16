Bundeswehr, il silenzio sulle molestie e il dato del 72%

🌐 Il 72% delle soldatesse intervistate riferisce molestie verbali durante il servizio nella Bundeswehr. Lo studio distingue le esperienze raccontate dalle segnalazioni ufficiali. Presentato un piano di 34 misure.

Il dato che porta alla luce le molestie

Non è il numero delle denunce presentate alla giustizia, ma quello delle esperienze raccontate in un’indagine: il 72% delle soldatesse intervistate nella Bundeswehr riferisce di avere subito almeno una molestia verbale durante il servizio. Per gli uomini la quota è del 31%. I risultati, presentati l’11 novembre 2026, descrivono un fenomeno molto più esteso di quanto emerga dalle segnalazioni ufficiali delle forze armate tedesche.

Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha definito inaccettabili i risultati e ribadito la linea della «tolleranza zero». Alla pubblicazione della ricerca è stato affiancato un piano di 34 interventi. Le misure riguardano prevenzione, assistenza, indagini e sanzioni: sono la risposta annunciata dal ministero, non la dimostrazione che i problemi individuati siano già stati risolti.

Che cosa misura davvero la ricerca

La ricerca è stata realizzata dal Centro per la storia militare e le scienze sociali della Bundeswehr, lo ZMSBw. Sono stati contattati circa 45.000 militari di tutti i gruppi di grado; i questionari completi analizzati sono oltre 8.100, con una partecipazione intorno al 18%. Il lavoro comprende anche più di 60 interviste individuali e di gruppo, utilizzate per approfondire esperienze e funzionamento dei meccanismi interni.

Il ministero definisce i dati rappresentativi rispetto alle caratteristiche sociodemografiche del personale. Rispondere al questionario non equivale però a sporgere denuncia: lo studio ricostruisce condotte percepite e riferite dai partecipanti, comprese quelle mai comunicate ai superiori. Non è un registro di condanne né permette di attribuire responsabilità penali individuali. La distinzione è essenziale per leggere correttamente le percentuali pubblicate.

Un’altra distinzione riguarda il tempo. Il 72% si riferisce alle molestie verbali nell’intera durata del servizio delle rispondenti, non soltanto all’ultimo anno. La ricerca separa inoltre quattro categorie: condotte verbali, visive, fisiche e violenza sessualizzata. Non sono definizioni intercambiabili e le loro percentuali non vanno sommate come se descrivessero necessariamente persone diverse.

I dodici mesi precedenti e i gruppi più esposti

Restringendo l’osservazione ai dodici mesi precedenti la rilevazione, il 38% delle donne e il 16% degli uomini riferisce molestie verbali. Per le condotte visive, come mostrare o inviare immagini a contenuto sessuale indesiderate, le quote sono rispettivamente del 7% e del 5%. Il dato annuale consente quindi una lettura diversa da quello che abbraccia tutta la carriera militare.

Nello stesso periodo, il 9% delle soldatesse e il 3% dei soldati dichiara condotte fisiche indesiderate. La categoria della violenza sessualizzata viene riferita dal 2% di entrambi i gruppi. Anche queste cifre descrivono le risposte all’indagine: non corrispondono automaticamente al numero di procedimenti aperti o di reati accertati.

Le differenze attraversano anche età, grado e contesto di servizio. Risultano particolarmente esposte le donne più giovani nei gradi inferiori e, tra gli uomini, quelli non eterosessuali. Il ministero segnala inoltre una frequenza superiore alla media nelle unità imbarcate, mentre nei reparti con una presenza femminile più elevata le soldatesse risultano meno frequentemente coinvolte. Sono associazioni osservate dalla ricerca, non spiegazioni causali definitive.

Perché tanti episodi non vengono segnalati

Il divario tra esperienze riferite e comunicazioni ufficiali è uno dei risultati centrali. Secondo la ricerca, l’area degli episodi non segnalati è, a seconda della condotta, da tre a sei volte più ampia delle segnalazioni registrate. Non significa che ogni vicenda abbia la stessa gravità: la propensione a rivolgersi ai canali previsti cambia anche in rapporto al tipo di episodio.

Tra i motivi del silenzio emerge soprattutto il desiderio di non suscitare clamore nell’ambiente personale e militare. Seguono la sfiducia nei canali di segnalazione, nelle strutture e nel contesto di servizio. Le interviste descrivono anche procedure vissute come faticose e poco efficaci. Il problema individuato, dunque, non riguarda soltanto l’esistenza di un canale, ma la fiducia di chi dovrebbe utilizzarlo.

La conoscenza degli strumenti disponibili è a sua volta incompleta: soltanto il 49% dei partecipanti conosce i servizi di consulenza esistenti. Il ministero indica perciò tra le priorità una comunicazione più chiara dei percorsi di aiuto e la protezione da svantaggi, pressioni ed esclusione per chi riferisce episodi o fornisce informazioni. Sono obiettivi esplicitamente collegati alle criticità emerse dall’indagine.

Le misure annunciate e il nuovo servizio HELP

Il piano di intervento distribuisce le 34 misure fra protezione e sostegno, prevenzione, accertamenti e sanzioni. Prevede accompagnamento psicosociale durante le indagini, formazione continuativa e maggiore specializzazione del personale incaricato dei procedimenti disciplinari. Il comportamento dei superiori nella gestione delle molestie dovrà contare anche nella selezione e nella valutazione dei responsabili, secondo gli interventi programmati.

La prevenzione dovrà cominciare dall’inizio della vita militare e proseguire nei diversi livelli della formazione. Per le indagini sono previsti strumenti operativi e un gruppo di professionisti specializzati in materia disciplinare, in grado di offrire supporto anche sul posto. Il programma comprende inoltre il rafforzamento dei diritti di informazione delle persone coinvolte attraverso una modifica dell’ordinamento disciplinare militare.

Dal 1° novembre 2026 è stato istituito anche HELP, il servizio di prima consulenza presso il Centro per la leadership interna della Bundeswehr. È collocato fuori dalla gerarchia di comando dei reparti e offre sostegno alle persone interessate e ai familiari, orientandoli verso le strutture competenti. L’estensione del servizio a un funzionamento continuativo, ventiquattr’ore su ventiquattro, è prevista ma non va confusa con una copertura già pienamente realizzata.

L’attuazione del piano compete al ministero, ai vertici delle componenti militari e ai responsabili delle aree organizzative. Il programma stabilisce che riferiscano al ministro ogni sei mesi sui progressi delle misure e sui punti che richiedono ulteriori miglioramenti.

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