Crepet, la domanda che può spegnere la passione: «Chi te lo fa fare?»

🌐 Crepet passione: Bastano quattro parole per raffreddare un entusiasmo: «Chi te lo fa fare?».

Il contesto

Bastano quattro parole per raffreddare un entusiasmo: «Chi te lo fa fare?». La domanda può sembrare premurosa, soprattutto quando viene pronunciata da chi teme un fallimento. Ma può trasformarsi in un giudizio preventivo, capace di spingere una persona a rinunciare ancora prima di cominciare. Il tema si inserisce nella riflessione pubblica dello psichiatra Paolo Crepet sull’educazione, sul rischio e sulla necessità di coltivare passioni autentiche. Non ogni dubbio è una forma di censura, ma un ambiente in cui ogni slancio deve giustificarsi tende a premiare la rinuncia.

La passione non coincide con l’euforia del primo giorno. Può riguardare un mestiere, uno studio, una disciplina artistica, un progetto imprenditoriale o una relazione con un interesse che si approfondisce nel tempo. Richiede fatica, pazienza e la disponibilità a ricevere critiche. Proprio per questo scoraggiare in modo automatico ogni tentativo non protegge necessariamente dalle delusioni. Può impedire di scoprire competenze e desideri che non emergono in un percorso costruito soltanto per evitare errori. Una vita senza rischi apparenti non è per definizione una vita più libera.

Le famiglie affrontano spesso questo dilemma. Un genitore può desiderare per un figlio un lavoro stabile, un percorso prevedibile e scelte facilmente spiegabili. Sono aspirazioni comprensibili, soprattutto in un’economia incerta. Ma la protezione diventa problematica quando elimina la possibilità di sperimentare, sbagliare e correggere la rotta. Educare alla responsabilità non significa dire sempre sì; significa discutere costi e conseguenze senza umiliare il desiderio. Le decisioni importanti richiedono informazioni concrete, non la ripetizione di formule che cancellano ogni alternativa.

I dettagli che contano

Anche nella scuola le passioni possono essere trattate come attività secondarie rispetto ai risultati misurabili. Musica, sport, teatro e ricerca personale rischiano di essere considerati perdite di tempo, benché contribuiscano a costruire disciplina, cooperazione e capacità di affrontare le difficoltà. Il problema non è trasformare ogni talento in una professione. È riconoscere che un interesse coltivato seriamente può dare significato alla vita anche quando non produce reddito immediato. La logica dell’utilità non dovrebbe diventare l’unica lingua con cui discutiamo il valore di una scelta.

Resta poi la questione del linguaggio con cui accompagniamo chi inizia qualcosa. Dire «non ce la farai» o «è inutile» può chiudere il dialogo; chiedere «di cosa hai bisogno?» permette di affrontare la stessa difficoltà senza cancellare il progetto. Il secondo approccio non nasconde gli ostacoli, ma li trasforma in problemi su cui lavorare. Anche chi coltiva una passione deve imparare a distinguere una critica argomentata da una svalutazione. Non ogni opposizione è ostilità, e non ogni incoraggiamento è sincero. La maturità consiste nel cercare interlocutori capaci di farci migliorare senza pretendere che le nostre scelte coincidano sempre con le loro. È una forma di libertà più impegnativa, ma anche più feconda.

Sul lavoro, la domanda «Chi te lo fa fare?» può mascherare una cultura organizzativa che preferisce l’inerzia. Proporre una soluzione nuova significa esporsi a critiche e possibili insuccessi; restare immobili spesso sembra più sicuro. Eppure nessuna innovazione nasce senza la possibilità di mettere in discussione procedure abituali. Le imprese che dichiarano di volere persone creative devono offrire spazi reali di proposta e confronto. Se ogni errore viene punito come prova di incapacità, i collaboratori impareranno presto a non tentare nulla.

Serve tuttavia evitare l’equivoco opposto: il coraggio non obbliga a inseguire qualsiasi progetto senza valutare le condizioni. Una passione può convivere con un budget, una formazione adeguata, tempi realistici e una verifica dei rischi. Chi incoraggia non deve promettere successo a ogni costo. Può aiutare a identificare i passi possibili, gli strumenti necessari e i segnali che suggeriscono di cambiare direzione. Il desiderio matura quando incontra la realtà, non quando viene protetto da ogni obiezione.

Cosa resta da capire

La cultura digitale ha aggiunto una pressione particolare. Nei social sembrano esistere soltanto grandi successi e fallimenti spettacolari, mentre il lavoro lento scompare dall’inquadratura. Una persona che prova a imparare uno strumento o a costruire un’impresa può sentirsi in ritardo rispetto a sconosciuti apparentemente perfetti. Reimparare la pazienza significa sottrarsi a questa competizione continua. I risultati importanti possono richiedere anni e non sono tutti misurabili in follower o fatturato. La tenacia, più dell’entusiasmo del momento, distingue ciò che resta.

Riletta in questo modo, la domanda cambia segno. «Chi te lo fa fare?» può diventare l’occasione per chiarire le proprie motivazioni invece di smettere di agire. Una risposta convincente non deve piacere a tutti, ma essere abbastanza solida da sostenere lo sforzo quotidiano. Il valore della riflessione associata a Crepet sta qui: educare al desiderio non significa celebrare l’impulsività, bensì riconoscere a ciascuno il diritto di provare a dare forma a una vita non interamente decisa dalla paura altrui.

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