Serena a Zanzibar: sposa un masai e cambia vita

🌐 Serena a Zanzibar ha trasformato una vacanza in una scelta di vita: l’incontro con un masai, il matrimonio, il trasferimento sull’isola e una nuova quotidianità lontana dall’Italia.

Ci sono viaggi che finiscono quando si prende l’aereo per tornare a casa. E poi ce ne sono altri che, proprio mentre sembrano arrivare alla fine, aprono una porta completamente diversa. Per Serena Picciano Zanzibar non è stata soltanto una destinazione esotica, ma il luogo in cui ha incontrato una persona capace di cambiare il significato stesso della parola casa.

Era partita nel 2025 con l’idea semplice di concedersi un’altra esperienza dopo un viaggio di gruppo alle Maldive. Non cercava un compagno, non aveva programmato un trasferimento e soprattutto non immaginava di lasciare l’Italia. A Zanzibar, però, durante il viaggio verso il nord dell’isola, ha conosciuto l’uomo che sarebbe diventato suo marito.

Da quel momento, la sua storia ha preso una direzione difficile da prevedere.

Serena a Zanzibar, dall’incontro casuale all’amore

Il primo incontro non ha avuto le caratteristiche della classica storia romantica. Nessun colpo di fulmine, nessuna certezza immediata. Serena, anzi, all’inizio non sembrava particolarmente interessata a quel ragazzo conosciuto grazie al coordinatore del viaggio.

È stato proprio lui a farle notare che il giovane masai aveva mostrato interesse nei suoi confronti.

Durante la vacanza, però, qualcosa ha cominciato a cambiare. E quando il viaggio è terminato, la distanza ha reso ancora più evidente ciò che stava nascendo.

Tornata in Italia, Serena ha continuato a parlare con lui attraverso le videochiamate. Anche la sua famiglia è entrata gradualmente nella storia. La madre, intuendo che dietro quelle conversazioni ci fosse qualcosa di più di una semplice infatuazione da vacanza, le ha suggerito di tornare a Zanzibar.

Serena ha seguito quel consiglio.

È partita nuovamente con un biglietto flessibile e un visto di tre mesi, decidendo di verificare sul campo se quella relazione potesse funzionare anche lontano dall’atmosfera speciale di una vacanza.

La risposta è arrivata vivendo insieme.

Il viaggio nella savana e l’incontro con la famiglia

La relazione ha comportato molto più di una permanenza sull’isola. Serena ha conosciuto la famiglia del compagno e ha affrontato anche un lungo viaggio attraverso la savana per raggiungere il suo villaggio.

Era un passaggio importante. Una relazione nata in una destinazione turistica poteva ancora sembrare una parentesi, ma entrare nella quotidianità e nella famiglia dell’altra persona significava fare un passo completamente diverso.

L’accoglienza, racconta Serena, è stata calorosa. Ha iniziato anche ad avvicinarsi alle lingue e alle abitudini del posto: prima imparando qualche parola di swahili, poi alcune espressioni della lingua masai per riuscire a comunicare con la madre del futuro marito.

È in questo contesto che la relazione si è trasformata definitivamente in un progetto di vita.

Non soltanto una coppia, dunque, ma due mondi che hanno iniziato a incontrarsi.

Il matrimonio masai: la festa, le benedizioni e il latte

Il matrimonio rappresenta uno degli aspetti più sorprendenti della storia di Serena.

La cerimonia è stata organizzata secondo il rito masai, con una celebrazione semplice e lontana dai matrimoni occidentali più tradizionali. Serena ha indossato gli abiti della tradizione locale e ha ricevuto numerosi gioielli.

Ad accompagnarla sono state le donne della famiglia del marito.

La cerimonia ha avuto una forte dimensione simbolica. Serena e il compagno si sono seduti su una pelle di mucca, mentre gli uomini pronunciavano benedizioni rivolte alla nuova coppia: salute, figli, protezione e prosperità per la famiglia.

Uno dei momenti centrali è stato quello della benedizione con il latte, elemento che ha assunto un significato particolare all’interno del rito.

Anche le fedi hanno lasciato spazio a simboli differenti da quelli abituali in Italia. Al posto degli anelli, la coppia ha ricevuto oggetti legati alla tradizione.

Ma c’è una precisazione importante: il rito masai non ha valore legale. Per questo, quando la madre di Serena è arrivata a Zanzibar, la coppia ha celebrato anche un matrimonio civile ufficiale. È stato questo secondo passaggio a permettere a Serena di regolarizzare la propria permanenza sull’isola.

Il regalo di nozze? Una mucca, due pecore e due capre

È probabilmente il dettaglio che più di tutti ha attirato l’attenzione sulla storia, ma dietro la curiosità c’è una differenza culturale molto profonda.

La famiglia del marito era preoccupata di non avere abbastanza bestiame da destinare al matrimonio. Alla fine, Serena ha ricevuto come regalo di nozze una mucca, due pecore e due capre.

Un dono che, agli occhi di chi arriva da una realtà europea, può apparire insolito. In un contesto pastorale, invece, il bestiame può avere un valore concreto e simbolico molto diverso da quello di un tradizionale regalo di nozze occidentale.

Ed è proprio questo uno degli elementi più interessanti della vicenda: Serena non racconta soltanto una storia d’amore, ma il tentativo quotidiano di costruire un equilibrio tra due culture, due famiglie e due idee differenti di vita.

Vivere a Zanzibar dopo il matrimonio: una scelta, non una vacanza

La parte più difficile di molte storie d’amore nate in viaggio arriva quando finisce la vacanza. Per Serena, però, la scelta è stata quella di restare.

Lei e il marito hanno trascorso gran parte dell’anno a Zanzibar. Il villaggio masai, pur essendo diventato una parte importante della sua esperienza familiare, non offriva grandi prospettive lavorative per la coppia. La loro vita si è quindi concentrata sull’isola.

Nel tempo hanno cambiato anche abitazione. Dalla prima casa, più semplice e vicina a uno stile locale, sono passati a una soluzione maggiormente ispirata agli standard europei, con più comodità e una cucina più grande.

È un dettaglio che racconta bene la natura della loro quotidianità: non una fuga romantica permanente, ma una vita reale, fatta di lavoro, spese, abitudini da condividere e compromessi.

Serena ha infatti iniziato a lavorare nel settore delle escursioni, entrando nella società insieme a un’altra ragazza. Il marito, invece, vende souvenir sulla spiaggia.

La coppia ha così costruito una propria routine economica e familiare.

Le differenze culturali non sono scomparse con il matrimonio

Sposarsi non ha cancellato le differenze. Al contrario, le ha rese ancora più evidenti.

Serena racconta di essersi confrontata con usanze lontane da quelle a cui era abituata. Anche la concezione dei ruoli all’interno della famiglia è differente: secondo la tradizione del marito, molte responsabilità domestiche ricadrebbero sulla donna.

Lei, però, ha stabilito fin dall’inizio i propri confini.

Il marito ha imparato a collaborare nelle faccende di casa e la coppia ha trovato una propria organizzazione, dimostrando come l’incontro tra culture non significhi necessariamente rinunciare alla propria identità.

Anche il rapporto con la famiglia d’origine del marito ha richiesto un adattamento. Lui continua a sostenere economicamente i propri familiari, una responsabilità che Serena ha scelto di comprendere e accettare.

È probabilmente questo il punto meno fiabesco e più autentico della storia: l’amore, una volta terminata la luna di miele, diventa anche capacità di confrontarsi con ciò che non si conosce.

Dalla paura dei giudizi alla nuova idea di casa

La scelta di Serena ha inevitabilmente attirato anche giudizi dall’esterno.

Sui social non sono mancati commenti negativi e persone convinte che la relazione fosse destinata a finire male. Il fatto che lei sia italiana e che il marito appartenga alla comunità masai ha alimentato domande e pregiudizi, compreso il sospetto che alla base della relazione potessero esserci motivazioni economiche.

Serena, però, ha scelto di non vivere la propria storia attraverso lo sguardo degli altri.

La sua risposta è soprattutto nei fatti: ha conosciuto la famiglia del marito, ha vissuto con lui, ha sposato civilmente il suo compagno e ha costruito un’attività lavorativa a Zanzibar.

Non sostiene che la nuova vita sia priva di difficoltà. Semplicemente, dice di sentirsi più serena rispetto al periodo precedente alla partenza.

Ed è qui che la storia cambia prospettiva.

Zanzibar, per Serena, non è diventata casa perché fosse necessariamente il luogo più bello che avesse mai visto. La sua stessa esperienza racconta qualcosa di diverso: un posto può diventare casa quando lì esistono relazioni che danno un senso alla quotidianità.

Una vacanza diventata una nuova identità

La parte più sorprendente della vicenda non è forse nemmeno il matrimonio con un masai o il regalo composto da animali.

È la distanza tra il progetto iniziale e quello che è realmente accaduto.

Serena era arrivata a Zanzibar per trascorrere una vacanza. È tornata in Italia con una relazione da capire. Poi è ripartita, ha conosciuto la famiglia del compagno, ha attraversato la savana, ha celebrato un matrimonio secondo una tradizione diversa dalla propria e infine ha costruito sull’isola la propria quotidianità.

Una vacanza è diventata una scelta di vita.

E oggi, quando Serena parla di casa, non indica semplicemente un indirizzo, una città o un Paese. Pensa alle persone che ha trovato dall’altra parte del mondo: suo marito, le sorelle, i nipoti e una famiglia entrata progressivamente nella sua.

È questo il vero significato della sua decisione di trasferirsi a Zanzibar: non aver scelto semplicemente l’Africa al posto dell’Italia, ma aver scelto una vita che sente più vicina a ciò che desidera essere.