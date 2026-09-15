Ilary Blasi e Bastian Müller, il secondo sì a Ravello

Il matrimonio a Ravello e le prime parole di Ilary

Ilary Blasi ha scelto di raccontare solo dopo il sì le emozioni di un matrimonio arrivato in una fase completamente diversa della sua vita. Domenica 13 settembre, a Ravello, la conduttrice ha sposato Bastian Müller in una cerimonia riservata, lontana dall’esposizione mediatica che per anni ha accompagnato la sua storia personale.

Per lei si tratta del secondo matrimonio, ma è proprio questa esperienza già vissuta a rendere diverso, nelle sue parole, il significato della nuova unione.

«L’ho fatto con grande serenità», spiega. E poi aggiunge il concetto che riassume il suo stato d’animo: «La seconda volta sei più cosciente».

Niente ansia, niente paura di ripetere un’esperienza già affrontata in passato. Al contrario, Ilary descrive una scelta maturata con maggiore consapevolezza e con un approccio più adulto al matrimonio.

«Non è una vendetta o una rivincita»

La parte più significativa del racconto riguarda però il confronto inevitabile con il passato.

Il nuovo matrimonio arriva dopo la fine della lunga relazione e delle nozze con Francesco Totti, una separazione che ha occupato per anni le cronache italiane e che ha trasformato ogni nuova tappa della vita di Ilary in un possibile terreno di confronto.

La conduttrice, però, prende nettamente le distanze da questa lettura.

«Non è una questione di vendetta o rivincita», chiarisce parlando della sua nuova felicità. Il matrimonio con Bastian Müller non viene quindi raccontato come una risposta a ciò che è stato, né come il tentativo di dimostrare qualcosa a qualcuno.

Il senso della scelta, secondo Ilary, è molto più semplice: lei e Bastian avevano voglia di diventare marito e moglie.

Una precisazione che sembra voler mettere un punto alle interpretazioni che, inevitabilmente, hanno accompagnato il nuovo capitolo sentimentale della conduttrice.

Ilary Blasi: «Mi piace l’idea di questa unione»

Nel racconto della conduttrice c’è una parola che torna più volte: serenità.

Il matrimonio non viene descritto come una necessità o come una formalità, ma come un progetto condiviso. «Mi piace l’idea di sposarmi, l’idea di questa unione che è un progetto, è qualcosa in più», spiega.

È probabilmente qui che si trova la differenza più evidente rispetto alla narrazione pubblica degli ultimi anni.

Dopo una separazione molto esposta mediaticamente, Ilary Blasi sembra rivendicare il diritto di vivere una nuova fase senza doverla necessariamente leggere attraverso ciò che è accaduto prima.

La felicità, nelle sue parole, non è una risposta al passato. È semplicemente una possibilità che arriva nel presente.

Le seconde nozze con una consapevolezza diversa

«Se lo fai la seconda volta, vuol dire che sei anche più cosciente, hai un’età diversa».

La frase di Ilary racchiude un concetto che va oltre la cronaca rosa. Un secondo matrimonio porta inevitabilmente con sé un’esperienza precedente, con tutto ciò che comporta: aspettative, delusioni, consapevolezze e cambiamenti.

Per la conduttrice, però, questa esperienza non sembra tradursi in paura.

Al contrario, la maggiore consapevolezza diventa un elemento positivo. Conoscere meglio se stessi e sapere cosa significa costruire un matrimonio non impedisce di credere ancora nell’unione.

È un passaggio importante, soprattutto perché Ilary non rinnega l’idea stessa del matrimonio dopo la fine della sua precedente relazione.

La sua posizione è chiara: se due persone desiderano condividere la propria vita e sentono di voler diventare marito e moglie, non c’è motivo per cui non debbano farlo.

Il matrimonio blindato a Villa Cimbrone

La nuova unione con Bastian Müller è stata celebrata a Ravello, in Costiera Amalfitana, con i festeggiamenti organizzati nella cornice di Villa Cimbrone.

Una scelta suggestiva, ma anche coerente con il desiderio della coppia di mantenere la giornata lontana da una dimensione eccessivamente mondana.

Le nozze sono state infatti organizzate con grande attenzione alla riservatezza. Per settimane si è parlato di una cerimonia blindata, con un numero limitato di invitati e dettagli tenuti lontani dai riflettori.

Il risultato è stato un matrimonio che, almeno nelle intenzioni della coppia, ha privilegiato la dimensione privata rispetto all’evento spettacolare.

Dopo il divorzio, un nuovo capitolo

Il sì con Bastian Müller arriva dopo la conclusione formale del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Per anni la loro storia è stata una delle relazioni più seguite d’Italia. Il matrimonio, celebrato nel 2005, aveva unito due figure simbolo della televisione e del calcio italiano e dalla loro relazione sono nati tre figli.

La fine dell’unione, però, ha aperto una fase completamente nuova.

Dopo la separazione e la definizione del divorzio, Ilary ha iniziato a vivere pubblicamente la relazione con l’imprenditore tedesco, conosciuto dopo la rottura con Totti. La coppia ha quindi deciso di trasformare quella relazione in un progetto ancora più importante: il matrimonio.

Un percorso che la stessa conduttrice sembra oggi raccontare senza contrapposizioni.

La vita, semplicemente, va avanti.

«Ci sono momenti in cui sei più triste e altri più felice»

Nel suo racconto, Ilary affronta anche il tema dei cambiamenti personali.

La felicità non è uno stato permanente, così come non lo è il dolore. Ci sono momenti più complicati e altri nei quali si ritrova una maggiore serenità.

È una visione che sembra riflettere il percorso degli ultimi anni: la fine di un matrimonio, le difficoltà di una separazione, il cambiamento della vita familiare e poi l’inizio di una nuova relazione.

Ilary Blasi, però, insiste su un punto: non si tratta di diventare un’altra persona.

La conduttrice racconta di sentirsi sempre la stessa, con il carattere e il modo di affrontare la vita che l’hanno accompagnata fin da giovane. Sono gli eventi, semmai, a far emergere risorse e consapevolezze che prima non erano state necessarie.

Le relazioni come un viaggio

C’è infine un’altra immagine utilizzata da Ilary per descrivere il suo modo di vivere l’amore.

Le relazioni, secondo la conduttrice, sono come un viaggio in treno: si sale senza poter sapere con certezza dove si scenderà e se il percorso arriverà fino al capolinea.

Un pensiero che assume un significato particolare proprio dopo un matrimonio finito e un altro appena iniziato.

Il punto, però, non è cercare di prevedere ogni possibile conseguenza. Una relazione parte dalla fiducia, dalla scelta di condividere la vita con un’altra persona senza trasformare il rapporto in un controllo continuo.

Ed è forse questo il messaggio più interessante che emerge dalle sue prime parole da donna sposata.

Dopo avere attraversato una delle separazioni più raccontate e commentate degli ultimi anni, Ilary Blasi sceglie di non costruire il nuovo matrimonio come una sfida al passato.

Il sì con Bastian Müller rappresenta invece una scelta presente, maturata in una fase diversa della sua vita e affrontata, come dice lei stessa, con una consapevolezza maggiore.

La seconda volta, dunque, non significa necessariamente ricominciare da zero.

Per Ilary significa ripartire sapendo qualcosa in più di se stessa. E soprattutto scegliere di farlo senza paura, senza rivincite e senza trasformare la felicità in una risposta a qualcuno.