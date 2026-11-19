🌐 Sono 3,4 miliardi le persone senza servizi igienici sicuri. Alla vigilia della Giornata mondiale del 19 novembre, l’ONU richiama l’attenzione sulle conseguenze per donne e ragazze, dalla salute alla possibilità di studiare e lavorare.

L’allarme ONU alla vigilia del 19 novembre

Un bagno sicuro resta fuori dalla portata di 3,4 miliardi di persone, circa quattro abitanti del pianeta su dieci. È il dato al centro della Giornata mondiale dei servizi igienici del 19 novembre 2026, che quest’anno mette a fuoco il legame tra accesso ai servizi e parità di genere. Per donne e ragazze, avverte l’ONU, la carenza non riguarda soltanto la salute: investe sicurezza, dignità e possibilità di partecipare alla vita sociale.

La campagna, coordinata da UN-Water, porta il messaggio «Safe toilets. Equal futures.», bagni sicuri e pari prospettive per il futuro. Alla vigilia della ricorrenza, il richiamo è a considerare insieme infrastrutture e diritti. Nelle scuole, nei luoghi di lavoro, negli ambulatori e negli spazi pubblici, servizi adeguati sono indicati dalle Nazioni Unite come condizioni per studiare, lavorare e muoversi con maggiore autonomia.

Che cosa significa davvero non avere servizi sicuri

La cifra richiede una distinzione: non significa che 3,4 miliardi di persone siano tutte prive di qualsiasi toilette. La definizione usata da OMS e UNICEF riguarda servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza: strutture migliorate, non condivise con altre famiglie, nelle quali gli escrementi vengono trattati e smaltiti correttamente sul posto oppure trasferiti a un impianto esterno. La sicurezza comprende dunque l’intera gestione dei rifiuti, non soltanto la presenza di un bagno.

Tra chi non raggiunge questo standard ci sono persone che utilizzano servizi di base, strutture condivise o impianti inadeguati. Al livello più grave della privazione si trovano 354 milioni di persone che praticano la defecazione all’aperto. I dati globali richiamati dalla campagna si riferiscono al 2024 e sono stati pubblicati nel 2025: descrivono la situazione misurata dal monitoraggio internazionale, non un nuovo conteggio effettuato nel novembre 2026.

Perché donne e ragazze sono più esposte

Nel messaggio per la Giornata, il presidente di UN-Water Alvaro Lario sottolinea che la crisi colpisce tutti, ma non allo stesso modo. Usare strutture sporche, non funzionanti o non avere alcun bagno espone donne e ragazze a malattie, violenza e abusi, oltre a impedire una gestione sicura delle mestruazioni. Si tratta dei rischi denunciati dall’organismo, non di una stima del numero di aggressioni riconducibili alla mancanza di servizi.

La disponibilità di una toilette, da sola, non esaurisce quindi il problema. La campagna insiste sulla presenza congiunta di bagni sicuri, acqua, sapone e strutture per l’igiene mestruale. Nelle strutture sanitarie questi servizi proteggono pazienti e personale; nei mercati e nei nodi di trasporto sostengono mobilità e indipendenza. È questa dimensione quotidiana, oltre all’emergenza sanitaria, che l’ONU vuole portare al centro dell’attenzione.

A scuola pesano anche privacy e igiene mestruale

Le carenze emergono anche negli edifici scolastici. La scheda della campagna 2026 richiama dati OMS e UNICEF pubblicati nel 2024: 427 milioni di bambini non dispongono di servizi igienici di base a scuola, mentre 646 milioni sono senza servizi igienici essenziali per lavarsi le mani. Sono indicatori diversi da quello relativo alle abitazioni e non devono essere sommati ai 3,4 miliardi del dato globale.

La stessa documentazione segnala che soltanto il 39% delle scuole nel mondo offre informazioni e consigli sulla salute mestruale. Meno di un terzo dispone di contenitori per i rifiuti mestruali nei bagni delle ragazze; nell’Africa subsahariana la quota scende all’11%. Il rapporto sulle famiglie pubblicato nel 2025 rileva inoltre, nei Paesi con dati disponibili, ostacoli alla partecipazione scolastica, lavorativa e sociale durante le mestruazioni, particolarmente tra le adolescenti.

Le conseguenze sanitarie e le disuguaglianze

La gestione non sicura degli escrementi favorisce la trasmissione di malattie. L’OMS attribuisce ai servizi igienico-sanitari non sicuri circa 564 mila morti ogni anno, soprattutto per patologie diarroiche. È una stima del carico sanitario, non un bilancio di decessi registrati nel 2026. L’organizzazione segnala anche il contributo delle carenze igieniche alla diffusione di parassitosi e malnutrizione, con conseguenze particolarmente pesanti nei Paesi a reddito basso e medio.

L’esclusione dai servizi non è distribuita uniformemente. Il monitoraggio OMS-UNICEF individua divari maggiori nei Paesi a basso reddito, nei contesti fragili, nelle comunità rurali e tra gruppi indigeni e minoranze etniche. Alla mancanza di servizi sicuri si affianca quella dell’igiene domestica: 1,7 miliardi di persone non hanno un servizio di base per lavarsi le mani con acqua e sapone, comprese 611 milioni senza alcuna struttura dedicata.

Il traguardo del 2030 e le risorse che mancano

I progressi sono reali, ma insufficienti: dal 2015 al 2024 la copertura dei servizi gestiti in sicurezza è salita dal 48% al 58% della popolazione mondiale. Secondo l’OMS, per arrivare all’accesso universale entro il 2030 il ritmo dovrebbe aumentare di sei volte. Alluvioni, siccità e scarsità d’acqua minacciano inoltre sia l’estensione delle reti sia la tenuta dei servizi esistenti, rendendo necessarie infrastrutture capaci di resistere agli shock climatici.

La difficoltà riguarda anche la capacità di attuare i programmi. Il rapporto GLAAS presentato il 26 gennaio 2026 analizza informazioni di 105 Paesi e territori, rappresentativi del 62% della popolazione mondiale. Meno del 13% dei Paesi rispondenti dichiara risorse finanziarie e umane sufficienti per realizzare i propri piani su acqua, servizi igienico-sanitari e igiene; nei 20 Paesi che hanno fornito dati finanziari, il divario tra fabbisogni e fondi disponibili raggiunge il 46%.

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