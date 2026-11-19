🌐 Verica, protagonista degli eventi che precedettero la conquista romana della Britannia, potrebbe essere stata una sovrana. Una rilettura delle monete sfida l’identificazione tradizionale, ma non costituisce una prova definitiva.

Una sovrana dietro il nome di Verica

Il nome è noto da tempo, ma l’identità potrebbe essere stata letta nel modo sbagliato. Verica, il sovrano degli Atrebati legato agli antefatti dell’invasione romana della Britannia, potrebbe essere stato una donna. A sostenerlo è Miles Russell, archeologo della Bournemouth University, che propone di riconsiderare le testimonianze disponibili. La novità non arriva da una tomba appena scoperta: riguarda il significato attribuito a monete e racconti antichi.

L’argomentazione, presentata il 5 novembre 2026, punta a inserire Verica accanto a Boudica e Cartimandua tra le donne che esercitarono il potere nella Britannia del primo secolo. Il punto giornalisticamente decisivo, però, è distinguere la proposta dalla dimostrazione: si tratta di una nuova interpretazione storica, non di un’identificazione biologica ottenuta dal DNA. La questione riguarda anche il modo in cui riconosciamo l’autorità femminile nelle testimonianze del passato.

Il cavaliere sulle monete e gli indizi da interpretare

Al centro del caso c’è una piccola immagine: una figura a cavallo che impugna una lancia, accompagnata dalle scritte VIR e REX. Russell vi riconosce un corpo femminile a seno scoperto. Aggiunge altri due elementi: la terminazione del nome Verica, confrontata con quelle di Boudica e Cartimandua, e il titolo rex, che nella sua lettura non escluderebbe una donna. Sono argomenti dello studioso, non criteri da assumere automaticamente come risolutivi.

Lo stesso oggetto permette di capire quanto conti l’interpretazione. Il catalogo di Museums Victoria conserva uno statere d’oro attribuito a Verica e datato al periodo 10-40 d.C. La descrizione identifica sul rovescio un cavaliere al galoppo verso destra, armato di lancia. Sul diritto compare COM.F, interpretato come riferimento al figlio di Commius. Il museo presenta dunque ancora l’emittente come un re.

La differenza non riguarda l’esistenza della moneta, né la presenza delle iscrizioni: riguarda ciò che quelle tracce autorizzano a concludere. Il catalogo documenta la lettura tradizionale; Russell ne propone una diversa. Presentare il cavaliere come un ritratto femminile ormai accertato cancellerebbe proprio il passaggio interpretativo su cui poggia la notizia. La moneta è un reperto autentico; l’identità della figura resta il punto da discutere.

Perché Verica viene tradizionalmente considerato un uomo

La classificazione maschile non compare soltanto nelle ricostruzioni divulgative. Una banca dati dell’Università di Cambridge dedicata ai nomi personali celtici della Britannia romana registra Verica con genere maschile. Collega il nome agli Atrebati, alle contee meridionali e a testimonianze numismatiche dell’inizio del primo secolo d.C. Elenca inoltre numerose forme abbreviate e iscrizioni: un insieme che mostra quanto la documentazione monetale sia centrale per questa figura.

Anche la guida della galleria della moneta del British Museum illustra la lettura convenzionale: REX significa re, mentre COMMI F viene reso come figlio di Commius. La guida colloca monete d’argento di Verica tra il 10 e il 40 d.C., prima dell’invasione del 43. Queste schede non sono una risposta alla nuova proposta: attestano il quadro interpretativo che essa intende modificare.

Il legame con la conquista romana della Britannia

La posta in gioco supera l’identità di un singolo governante. Una moneta d’argento rinvenuta a Cheriton, nell’Hampshire, è catalogata come emissione a nome di Verica della tarda età del Ferro preromana. La relativa ricostruzione storica associa il suo potere agli Atrebati e ai Regni, nell’area Hampshire-Berkshire-Sussex, e collega la richiesta di assistenza militare rivolta a Roma alla spedizione dell’imperatore Claudio del 43 d.C.

È su questo sfondo che Russell propone di riconoscere un’altra protagonista femminile. Boudica e Cartimandua sono già ricordate dalle testimonianze romane come donne al comando; aggiungere Verica cambierebbe la composizione di quel gruppo e la lettura delle relazioni politiche precedenti la conquista. Il condizionale è essenziale: la rilevanza storica dell’ipotesi non rende automaticamente certa l’identificazione sulla quale si fonda.

Il DNA racconta comunità centrate sulle donne, non identifica Verica

Un contesto distinto arriva dalla ricerca genetica pubblicata il 15 gennaio 2025. L’analisi di 57 genomi antichi provenienti da sepolture dei Durotrigi ha individuato un gruppo di parentela esteso attorno a una linea materna, mentre gli individui non imparentati erano prevalentemente uomini. I risultati sostengono una struttura matrilocale: le donne rimanevano nella comunità e i partner maschili tendevano a trasferirvisi.

Questo modello non equivale automaticamente a un matriarcato, né dimostra che una determinata persona governasse. Gli stessi ricercatori distinguono la residenza matrilocale dall’esercizio del potere politico femminile. Quei genomi non identificano Verica: offrono informazioni sull’organizzazione di altre comunità dell’età del Ferro. Confondere i due piani trasformerebbe un contesto pertinente in una prova che lo studio non fornisce.

Il percorso editoriale della nuova ricostruzione

La rilettura si inserisce nel lavoro di Russell su Carataco e sulle relazioni fra i governanti britannici dell’epoca. Il progetto mette insieme fonti antiche, archeologia e immagini monetali: materiali che consentono di ricostruire rapporti politici, ma richiedono di separare le descrizioni conservate dalle interpretazioni moderne. La presentazione editoriale comprende esplicitamente i rapporti di Carataco con Verica, Boudica, Cartimandua e Togodumno.

Il volume Caratacus: Great King of Britain, firmato da Miles Russell, è annunciato dall’editore in un’edizione di 256 pagine, con 50 illustrazioni in bianco e nero. Alla data dell’11 novembre 2026 la pubblicazione risulta programmata per il 7 gennaio 2027.

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