🌐 La ginger beer plant è una coltura di lieviti e batteri, non una pianta. Dai granuli gelatinosi alla differenza con il ginger bug, cosa sappiamo della fermentazione allo zenzero.

Il nome inganna: dentro i granuli ci sono microrganismi

Sembrano piccoli frammenti di gelatina, chiari e semitrasparenti. Eppure il cuore della ginger beer plant non è vegetale: è un’associazione di microrganismi impiegata nella fermentazione di una bevanda allo zenzero. Il termine inglese “plant” può trarre in inganno, ma non indica una piantina da coltivare in terra. I granuli costituiscono invece una coltura fermentante, tanto concreta da essere prevista anche nelle procedure di laboratorio.

La distinzione fondamentale è tra l’ingrediente aromatico e ciò che avvia il processo. Lo zenzero dà il carattere alla bevanda; la coltura introduce i microrganismi che partecipano alla trasformazione del mezzo zuccherino. Nella scheda del terreno DSMZ dedicato alla ginger beer plant compaiono acqua, melassa di barbabietola, zenzero in polvere e acido citrico, ai quali vengono aggiunti i granuli: coltura e zenzero non sono la stessa cosa.

La ricerca che svelò la natura della “pianta”

Il mistero era già oggetto di indagine alla fine dell’Ottocento. Il botanico Harry Marshall Ward studiò quelle masse gelatinose presenti nelle fermentazioni domestiche e ne descrisse l’associazione tra un lievito e un batterio. Osservò anche altri microrganismi occasionalmente associati ai campioni: una precisazione importante, perché la descrizione del nucleo della coltura non equivale a dichiarare identico tutto ciò che può trovarsi in un fermento domestico.

La cronologia aiuta a evitare un equivoco ricorrente. Il manoscritto conservato dalla Royal Society fu ricevuto il 19 novembre 1891 e presentato il 17 dicembre 1891; i lavori apparvero tra il 1891 e il 1892. Non si tratta dunque di una scoperta recente. Ward rilevò inoltre una somiglianza con i granuli di kefir, specificando però che non erano identici: l’aspetto, da solo, non basta a stabilire l’identità di una coltura.

Ginger beer plant e ginger bug non sono sinonimi

Qui nasce buona parte della confusione. Il ginger bug viene descritto nella ricerca contemporanea come una coltura fermentata avviata con i microrganismi naturalmente presenti nello zenzero. La ginger beer plant storica è invece riconoscibile per la sua struttura granulare gelatinosa. Entrambi possono entrare nella produzione di bevande fermentate allo zenzero, ma utilizzare lo stesso ingrediente o ottenere effervescenza non dimostra che le colture siano equivalenti.

La differenza conta anche quando si leggono risultati scientifici. Una ricerca su una bevanda ottenuta con ginger bug non può essere trasferita automaticamente ai granuli della ginger beer plant. Cambiano il materiale di partenza e le comunità microbiche considerate. Gli esperimenti sul ginger bug mostrano proprio quanto durata di attivazione, fermentazione e microrganismi possano modificare composizione e caratteristiche del prodotto: “fermentato allo zenzero” non identifica una preparazione unica.

Che cosa produce la fermentazione

Le bollicine hanno una spiegazione biologica. Durante la fermentazione alcolica, i lieviti trasformano zuccheri producendo etanolo e anidride carbonica. Nelle colture miste entrano in gioco anche trasformazioni batteriche. Negli esperimenti sulle bevande avviate con ginger bug sono stati misurati acidi organici, alcoli e composti volatili: il risultato non è soltanto acqua aromatizzata e gassata, ma una bevanda la cui composizione dipende dal processo seguito.

Questo non autorizza però a indicare una gradazione valida per ogni bottiglia. In uno studio del 2024, condotto da ricercatori dell’Oregon State University su due preparazioni con ginger bug, una ricetta rimase sotto lo 0,15% di alcol in volume, mentre l’altra raggiunse lo 0,655%. Sono risultati di specifiche prove sperimentali, non valori garantiti per la ginger beer plant né per tutte le bevande casalinghe allo zenzero.

La variabilità emerge anche da un’indagine preliminare dell’Università di Verona, presentata nel 2024. In due prove di fermentazione spontanea con zenzero, i lieviti inizialmente predominanti non determinarono un consumo significativo degli zuccheri; furono poi aggiunti lieviti commerciali per completare il processo. Il risultato riguarda quelle condizioni sperimentali, ma chiarisce perché non si possa dedurre l’esito di una fermentazione soltanto dall’elenco degli ingredienti.

Microrganismi vivi non significa benefici dimostrati

Il fascino dei fermenti porta facilmente a chiamarli “probiotici”. È un passaggio che richiede prove ulteriori. Lo studio dell’Oregon State University ha esaminato la comunità microbica e discusso un possibile potenziale probiotico, precisando però la necessità di ulteriori verifiche in vivo. La presenza di microrganismi non dimostra da sola un beneficio clinico, e quei risultati non certificano proprietà salutistiche della ginger beer plant.

Anche l’idea che una bibita allo zenzero sia necessariamente priva di alcol va corretta. Le autorità sanitarie del Nuovo Galles del Sud includono la ginger beer tra le bevande fermentate che possono contenere alcol residuo. Per i prodotti confezionati richiamano l’attenzione sulle informazioni in etichetta, in particolare per chi è più vulnerabile agli effetti dell’alcol, come le donne in gravidanza, e per chi deve guidare.

La conservazione resta parte del processo

La fermentazione non è una garanzia automatica di stabilità dopo l’imbottigliamento. Health Canada segnala che il contenuto di etanolo delle bevande fermentate può variare in funzione del processo produttivo, della distribuzione e della conservazione. Per questo non è corretto attribuire alla sola presenza dei granuli una promessa di bevanda analcolica: il risultato va verificato sul prodotto, non dedotto dal nome tradizionale della coltura.

Per le bevande fermentate commercializzate come non alcoliche, Health Canada raccomanda la refrigerazione per limitare il processo fermentativo e invita a rivolgersi al produttore o al venditore per conoscere il contenuto di etanolo e le pratiche adottate per ridurne la formazione.

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