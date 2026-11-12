Rubio, jet per le partite del figlio: il conto supera un milione

🌐 Almeno 23 viaggi a Gainesville e una spesa stimata superiore a 1,2 milioni di dollari: sotto esame i voli di Marco Rubio per seguire il football universitario. Il segretario di Stato difende gli impegni familiari; resta non divulgato l’importo dei rimborsi.

I voli in Florida e il conto per le casse pubbliche

Un padre sugli spalti, un aereo militare in aeroporto e un conto pubblico superiore a 1,2 milioni di dollari. È questa la combinazione che ha acceso il caso dei viaggi di Marco Rubio a Gainesville, in Florida, dove il figlio Anthony fa parte della squadra universitaria di football. La ricostruzione resa pubblica l’11 novembre riguarda gli spostamenti del segretario di Stato su velivoli governativi e distingue trasferte personali da viaggi che comprendono anche attività ufficiali.

Il punto non è soltanto quanto costa raggiungere uno stadio. Rubio, per ragioni di sicurezza, non può scegliere liberamente un normale volo di linea. Per gli spostamenti privati è però previsto un rimborso collegato al prezzo di un biglietto commerciale, non all’intero costo operativo del mezzo utilizzato. La distanza tra queste due grandezze è centrale nella controversia: quanto viene restituito dal passeggero e quanto rimane a carico dei contribuenti.

Almeno 23 viaggi, non tutti per una partita

Dal marzo 2025 Rubio avrebbe effettuato almeno 23 viaggi a Gainesville a bordo di aerei governativi. Non si tratta quindi di una spesa concentrata in un singolo fine settimana, né di un conteggio limitato al solo 2026. La somma superiore a 1,2 milioni di dollari è una stima riferita all’insieme degli spostamenti ricostruiti, non il prezzo attribuibile a un’unica trasferta per assistere a una gara del figlio.

Dall’inizio del mandato, nel gennaio 2025, il segretario di Stato ha raggiunto almeno dieci incontri dei Florida Gators. Il Dipartimento di Stato ha classificato quindici trasferte come esclusivamente personali. Sono conteggi da tenere separati: il numero dei viaggi verso la città universitaria non coincide automaticamente con quello delle partite seguite. Anche l’etichetta amministrativa della trasferta conta, perché determina come distinguere la componente privata dagli eventuali impegni di servizio.

La sicurezza impone il mezzo, i rimborsi seguono altre regole

Le regole federali contemplano l’impiego obbligatorio di aeromobili governativi quando esistono esigenze effettive di sicurezza, comunicazione o particolari necessità di programmazione. Questa categoria può comprendere spostamenti ufficiali, personali o politici. La natura del mezzo non basta dunque a stabilire la natura del viaggio: una trasferta privata può avvenire legittimamente su un aereo pubblico quando il viaggiatore rientra nelle condizioni previste per l’utilizzo obbligatorio.

Per un viaggio interamente personale effettuato in questo regime, la disciplina stabilisce il pagamento dell’equivalente della tariffa piena in classe economica per l’intero percorso. Se invece attività private si aggiungono a una missione ufficiale, il calcolo riguarda la differenza rispetto all’itinerario che sarebbe stato necessario senza quelle attività. Non è quindi corretto equiparare automaticamente il rimborso dovuto al costo complessivo di esercizio del velivolo. La norma distingue inoltre questi casi dai viaggi ufficiali, per i quali non è richiesto un rimborso personale.

La replica di Rubio e le somme non divulgate

Rubio ha difeso la scelta di esserci per la propria famiglia, spiegando che ha cercato e continuerà a cercare di partecipare al maggior numero possibile di eventi importanti sul piano personale e familiare. Non ha annunciato, dunque, una rinuncia a queste trasferte. La sua risposta rivendica la continuità degli impegni privati accanto all’incarico pubblico, senza fornire il dettaglio delle somme restituite per i voli contestati.

Il sottosegretario Dylan Johnson ha motivato l’impiego degli aerei militari con la necessità di garantire continuità operativa, continuità di governo e accesso costante a comunicazioni sicure. Né Rubio né il Dipartimento hanno divulgato quanto sia stato effettivamente rimborsato. È una distinzione decisiva per leggere la cifra complessiva: la stima della spesa dei voli non permette, da sola, di conoscere il saldo definitivo rimasto sulle casse pubbliche dopo eventuali restituzioni.

Anthony nei Gators e il legame con l’università

Anthony Rubio gioca come running back nei Florida Gators. Il padre si è laureato all’Università della Florida e segue la squadra da prima dell’ingresso del figlio. La presenza del segretario di Stato agli incontri si inserisce quindi in un legame personale con l’ateneo oltre che familiare. Nei quattro anni trascorsi nella squadra, Anthony è sceso in campo in quattro partite, secondo i dati riportati nella ricostruzione degli spostamenti.

Il padre ha assistito sia a gare nelle quali Anthony ha giocato sia a incontri nei quali il figlio non è entrato in campo. Il riferimento alle «partite del figlio» descrive perciò la partecipazione alla vita della squadra, non necessariamente una prestazione sportiva di Anthony in ogni occasione. Questo elemento aiuta a interpretare correttamente il rapporto tra presenze allo stadio, presenze del giocatore e viaggi effettuati verso Gainesville.

Il precedente appuntamento con i ministri ad Atlanta

Esiste anche un appuntamento nel quale football e attività diplomatica si sono intrecciati pubblicamente. Il 31 ottobre, dopo una riunione dei ministri degli Esteri del G20 ad Atlanta, Rubio aveva previsto di ospitare alcuni omologhi alla partita tra Florida e Georgia. Un funzionario del Dipartimento aveva riferito che quindici diplomatici avevano accettato l’invito, mentre altri dovevano partire per impegni già programmati.

Quell’evento aveva dunque un contesto diverso dalle trasferte classificate come esclusivamente personali. La partita era stata spostata dalla consueta sede neutrale di Jacksonville ad Atlanta per lavori allo stadio. Nel programma pubblico del Dipartimento di Stato del 31 ottobre 2026, la partecipazione di Rubio all’incontro tra Florida Gators e Georgia Bulldogs figurava tra gli appuntamenti della giornata.

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