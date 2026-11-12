Roma, weekend tra Avedon e Haring: la moda è agli ultimi giorni

🌐 Le mostre a Roma per il 14 e 15 novembre 2026: chiude Moda in luce alla Centrale Montemartini, mentre proseguono Avedon, Kandinsky e Haring. Attenzione a Stefanucci: la personale termina prima del fine settimana.

Il weekend del 14 e 15 novembre, tra scadenze e grandi retrospettive

Il prossimo fine settimana romano ha una scadenza da segnare prima delle altre: domenica 15 novembre 2026 termina Moda in luce, alla Centrale Montemartini. È l’appuntamento più urgente di questa selezione, che affianca alla storia della moda tre percorsi dedicati alla fotografia, all’astrazione e al linguaggio pubblico dell’arte: Richard Avedon a Palazzo Esposizioni, Kandinsky a Palazzo Bonaparte e Keith Haring al Museo di Roma. Queste ultime esposizioni proseguono invece nel 2027.

C’è anche una distinzione importante per chi sta organizzando le visite: non tutte le mostre ancora aperte l’11 novembre arrivano al sabato. La personale di Marco Stefanucci in via Giulia chiude giovedì 12 novembre e richiede quindi un appuntamento anticipato. Il calendario qui proposto separa questa possibilità dalle esposizioni visitabili nel weekend del 14 e 15 novembre, evitando di confondere gli ultimi giorni della settimana con quelli del fine settimana.

Moda in luce, l’ultima occasione alla Centrale Montemartini

Alla Centrale Montemartini, in via Ostiense 106, Moda in luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale racconta una città in cui sartoria, cinema e produzione tessile si incontrano. Il percorso curato da Fabiana Giacomotti comprende 150 fotografie d’epoca, cinque postazioni video e 27 abiti originali, insieme a documenti, oggetti e tessuti. Non è soltanto una sequenza di firme celebri: il materiale d’archivio porta dentro il lavoro degli atelier e la costruzione dell’immagine della moda romana.

Tra i nomi rappresentati figurano Valentino Garavani, Karl Lagerfeld per Fendi, le Sorelle Fontana, Roberto Capucci e Laura Biagiotti. Fotografie e filmati accostano sfilate, artigianato e spettacolo, mostrando il rapporto della moda con il cinema e i suoi protagonisti. Per sabato e domenica l’orario pubblicato è 9-19, con ultimo ingresso alle 18. La chiusura del 15 novembre rende questa tappa diversa dalle altre: è l’ultimo weekend previsto dal calendario della mostra.

Avedon, i volti del West oltre l’immaginario del mito

A Palazzo Esposizioni, Richard Avedon. In the American West. 1979-1984 sposta l’attenzione sui volti e sulla relazione fra fotografo e soggetto. Il progetto nacque nel 1979 da una commissione dell’Amon Carter Museum of American Art di Fort Worth, in Texas. Avedon attraversò il West fotografando persone incontrate fra fiere, rodei, miniere, campi petroliferi e luoghi di lavoro: un’America composta da individui non celebri, lontana dal repertorio delle star associato a una parte della sua carriera.

La mostra riunisce 110 stampe realizzate per la preparazione del libro, accompagnate da materiali della Richard Avedon Foundation. Appunti manoscritti, Polaroid di lavoro e corrispondenza permettono di seguire il metodo dietro le immagini, oltre il risultato finale. Curata da Clément Chéroux, l’esposizione resta aperta fino al 31 gennaio 2027. Nel fine settimana Palazzo Esposizioni osserva l’orario 10-20; l’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura.

Kandinsky, dalla figurazione alla libertà del colore

A Palazzo Bonaparte il percorso dedicato a Kandinsky segue la trasformazione dell’artista attraverso cinque sezioni e oltre settanta opere. La retrospettiva, curata da Angela Lampe, comprende un importante nucleo proveniente dal Centre Pompidou e ripercorre le diverse stagioni della sua ricerca. Le prime esperienze figurative, il Blaue Reiter, gli anni del Bauhaus e il periodo parigino consentono di osservare il cambiamento del linguaggio pittorico lungo l’intero arco della sua attività.

Fra i dipinti indicati nel percorso figurano Giallo-Rosso-Blu del 1925 e L’Arco nero del 1912. Accanto alle opere, fotografie, lettere e testimonianze biografiche ricostruiscono il contesto della ricerca sul rapporto fra colore, musica e spiritualità. Uno spazio specifico è riservato a Gabriele Münter, protagonista dell’Espressionismo e interlocutrice artistica di Kandinsky: un approfondimento che allarga il racconto oltre la sola biografia del pittore. La mostra prosegue fino al 14 febbraio 2027.

Haring a Palazzo Braschi, dalla metropolitana all’impegno civile

Il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospita Keith Haring fino all’11 aprile 2027. L’esposizione comprende oltre 140 opere e materiali, con prestiti della Nakamura Keith Haring Collection affiancati da contributi pubblici e privati. Stampe, disegni, poster e sculture accompagnano i Subway Drawings, realizzati a gessetto sui pannelli della metropolitana newyorkese. Il percorso segue il passaggio del segno fra spazi pubblici e opere destinate all’esposizione, mantenendo al centro l’accessibilità dell’arte.

Le sezioni affrontano anche l’impegno politico e sociale, il corpo e la dimensione simbolica. Fra gli oggetti esposti c’è la motocicletta Yamaha dipinta da Haring a Roma nel 1984, testimonianza concreta del suo rapporto con la città. Per il weekend l’orario è 10-19, con ultimo ingresso alle 18. Sono inoltre previste visite guidate per singoli il sabato pomeriggio e la domenica mattina, secondo il calendario dedicato e con prenotazione o acquisto.

Stefanucci, una visita da anticipare a giovedì

Per chi può muoversi prima del weekend, Iconografia dell’assenza di Marco Stefanucci propone una ricerca sulla memoria attraverso una figura femminile ricorrente. Colombe, melograni, agnelli e specchi entrano nei dipinti come elementi simbolici, riletti in una dimensione personale. La ripetizione della figura concentra l’attenzione sulle variazioni dei dettagli. La personale alla Von Buren Contemporary, in via Giulia 13, termina il 12 novembre 2026.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.