Brand pubblico, in Campidoglio il futuro dei Comuni

🌐 Brand pubblico Campidoglio: Il 12 novembre a Roma confronto su marketing, identità istituzionale e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione.

Il Campidoglio apre il confronto

Giovedì 12 novembre, alle ore 11, la Sala del Carroccio in Campidoglio ospiterà a Roma un incontro dedicato all’evoluzione della comunicazione pubblica fra marketing, identità istituzionale e intelligenza artificiale. Il titolo, Il Brand dei Comuni, mette al centro un tema che riguarda il modo in cui gli enti locali si presentano, ascoltano i cittadini e organizzano le informazioni. La reputazione di un’amministrazione non coincide con un logo o con una campagna promozionale: dipende anche dalla qualità delle risposte e dalla coerenza fra messaggi e servizi. Il dibattito riunirà amministratori, esperti e professionisti della comunicazione.

Dal volume Brand pubblico alla discussione

L’iniziativa prende spunto dal libro Brand pubblico. Il futuro della PA tra comunicazione e marketing, scritto da Francesco Giorgino, Luca Giannantoni e Lucio Lussi e pubblicato da Rubbettino. Il volume analizza il valore della comunicazione nella costruzione dell’identità e della reputazione istituzionale, mettendo in relazione modelli interpretativi ed esperienze pratiche. La prefazione è firmata dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il punto di partenza è che la comunicazione non debba intervenire soltanto quando una decisione è già stata presa, ma contribuire alla qualità del rapporto fra istituzioni e comunità durante l’intero processo amministrativo.

Perché anche i Comuni hanno un’identità

Ogni Comune viene riconosciuto attraverso servizi, luoghi, linguaggio e pratiche di relazione. Un’amministrazione può presentare in modo efficace le proprie attività, ma il suo marchio istituzionale ha valore soltanto se i cittadini vi riconoscono esperienze concrete. Il branding pubblico, nel senso discusso nell’incontro, prova a rendere visibile questa continuità fra identità e comportamento. Non si tratta di applicare senza adattamenti le tecniche usate per vendere prodotti. Nel settore pubblico l’obiettivo dichiarato è creare valore collettivo e rafforzare la fiducia. L’efficacia della comunicazione va perciò confrontata con trasparenza, partecipazione e accessibilità dei servizi, non solo con la notorietà raggiunta.

L’intelligenza artificiale come nuovo strumento

Uno dei temi annunciati è l’uso dell’intelligenza artificiale nella comunicazione istituzionale. Le tecnologie digitali possono aiutare a organizzare informazioni, rendere più facilmente consultabili contenuti e migliorare alcuni processi di risposta, ma richiedono controlli sulla correttezza dei dati e sulla responsabilità delle decisioni. Per i Comuni il problema non è soltanto scegliere strumenti innovativi, bensì inserirli in procedure affidabili. Una comunicazione automatizzata che produce indicazioni inesatte può compromettere la fiducia costruita nel tempo. La discussione in Campidoglio affronterà quindi la modernizzazione anche come questione di metodo: tecnologia e identità pubblica devono restare collegate alla qualità del servizio.

Amministratori e professionisti intorno al tavolo

Tra i partecipanti annunciati figurano Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, Mario Pardini, sindaco di Lucca, Federico Palla, direttore generale di ANCI Lazio, Cecilia del Guercio, responsabile della comunicazione del sindaco di Roma, Pierluca Tagariello, direttore della comunicazione istituzionale di Roma Capitale, e Marco Dall’Asta, responsabile della web tv InfoRoma. La composizione del confronto consente di affiancare esperienze amministrative e competenze operative, dal coordinamento dei contenuti alla gestione della relazione quotidiana con i cittadini. Il confronto fra ruoli diversi è importante per evitare che il tema venga trattato soltanto dal punto di vista delle campagne o degli strumenti tecnici.

Gli autori e il ruolo della formazione

Francesco Giorgino, direttore del Master in Comunicazione e marketing politico e istituzionale della Luiss, interverrà insieme al coautore Lucio Lussi. La moderazione sarà affidata a Luca Giannantoni, anch’egli autore del volume. La presenza di chi studia e insegna questi temi permette di collegare la pratica delle amministrazioni ai metodi utilizzati per valutarne l’efficacia. La formazione dei professionisti pubblici assume un ruolo centrale quando i canali cambiano rapidamente e le competenze richieste includono linguaggio, dati, accessibilità e gestione degli strumenti digitali. Il libro diventa così un punto di partenza per discutere esperienze e problemi concreti.

Dalla comunicazione al valore pubblico

La finalità dichiarata dell’appuntamento è ragionare sulla comunicazione come funzione strategica dell’amministrazione, capace di contribuire alla partecipazione e alla qualità delle politiche. Il concetto di valore pubblico impone di guardare oltre le metriche di visibilità: una campagna può raggiungere molte persone senza migliorare la comprensione di un servizio, mentre un’informazione chiara può incidere direttamente sulla capacità di esercitare un diritto. Nei Comuni questa differenza è particolarmente evidente, perché la relazione con l’ente passa attraverso richieste pratiche, documenti, appuntamenti e servizi di prossimità. La reputazione istituzionale dipende dalla coerenza di questi passaggi.

L’appuntamento del 12 novembre

L’incontro Il Brand dei Comuni. L’evoluzione della comunicazione pubblica tra marketing e Intelligenza Artificiale è fissato per il 12 novembre 2026 alle 11 nella Sala del Carroccio del Campidoglio. Il programma mette insieme discussione sul volume, confronto fra amministratori e testimonianze dei professionisti che seguono la comunicazione nella pubblica amministrazione. Al centro saranno identità dei territori, fiducia dei cittadini e opportunità offerte dagli strumenti digitali. La sede romana sottolinea il ruolo dei Comuni come primo punto di contatto fra persone e istituzioni, mentre la presenza di rappresentanti di città e organismi differenti amplia il confronto oltre i confini della Capitale.

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