Petrolio alle stelle, Wti oltre 102 dollari: l’incubo rincari

Petrolio, perché il prezzo sta correndo così velocemente

Il petrolio torna a fare paura. Non soltanto agli operatori finanziari, ma anche a famiglie e imprese che nelle prossime settimane potrebbero ritrovarsi a fare i conti con benzina, diesel, trasporti e costi energetici più elevati.

La giornata del 14 settembre si è aperta con un nuovo scatto dei prezzi del greggio. Il Wti, riferimento per il mercato americano, ha superato i 102 dollari al barile, mentre il Brent, benchmark internazionale, è salito oltre i 107 dollari. Nel corso della seduta le quotazioni hanno continuato a risentire dell’aggravarsi delle tensioni sulle principali vie di esportazione del petrolio mediorientale.

Il dato più importante, però, non è soltanto quello registrato sui terminali finanziari. A preoccupare i mercati è soprattutto ciò che potrebbe accadere se le interruzioni delle forniture dovessero diventare durature.

Il petrolio è infatti un mercato nel quale anche il semplice timore di una carenza può produrre effetti immediati. Gli operatori non aspettano necessariamente che i barili spariscano davvero: quando aumenta la probabilità che possano arrivare con difficoltà, il prezzo incorpora subito un premio per il rischio.

Ed è esattamente quello che sta accadendo.

La pipeline saudita chiusa dopo gli attacchi

Al centro delle nuove tensioni c’è la decisione dell’Arabia Saudita di fermare la propria East-West Pipeline, una delle infrastrutture energetiche più importanti del Paese.

La condotta collega le aree petrolifere orientali dell’Arabia Saudita con il porto di Yanbu, sul Mar Rosso. La sua funzione è strategica: permette di trasferire il greggio verso una rotta alternativa a quella che passa dallo Stretto di Hormuz.

La pipeline è quindi diventata ancora più importante nell’attuale crisi.

La sua chiusura è arrivata dopo attacchi con droni che hanno colpito infrastrutture saudite. Il blocco non significa automaticamente che tutto il petrolio saudita sia scomparso dal mercato, ma riduce una delle vie attraverso cui il Paese può aggirare i problemi dello Stretto di Hormuz.

È proprio questo il punto che sta facendo salire la pressione sui prezzi.

Secondo le stime circolate sui mercati, la East-West Pipeline può trasportare diversi milioni di barili al giorno. La sua capacità rappresenta quindi una quota significativa della produzione saudita e, soprattutto, una risorsa fondamentale per mantenere operative le esportazioni quando il traffico marittimo nel Golfo Persico diventa problematico.

Hormuz, il passaggio obbligato che fa tremare i mercati

Lo Stretto di Hormuz è il vero cuore della crisi energetica.

Attraverso questo stretto corridoio marittimo passa una quota enorme dei flussi mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. Per questo motivo qualsiasi minaccia alla navigazione produce conseguenze immediate sulle quotazioni.

Nelle ultime ore il traffico delle navi commerciali ha mostrato segnali di forte rallentamento rispetto alla situazione precedente all’escalation militare. Gli operatori stanno infatti aumentando la cautela e molte compagnie devono valutare non soltanto la possibilità tecnica di attraversare l’area, ma anche il costo assicurativo e il rischio per gli equipaggi.

Il problema non è soltanto se Hormuz sia formalmente aperto o chiuso. È quanto sia diventato rischioso attraversarlo.

Una rotta teoricamente disponibile può diventare economicamente inutilizzabile se le navi devono affrontare premi assicurativi elevatissimi, tempi più lunghi, deviazioni e il rischio concreto di essere attaccate.

Per il mercato petrolifero significa una sola cosa: maggiore incertezza.

Il rinvio dell’incontro tra Iran e Paesi del Golfo

A peggiorare il quadro è arrivata la notizia del rinvio dell’incontro previsto in Oman tra l’Iran e alcuni Paesi del Golfo.

Il vertice avrebbe dovuto affrontare proprio la questione della navigazione nello Stretto di Hormuz e la possibilità di individuare un meccanismo temporaneo per rendere più sicuro il passaggio delle navi.

Il rinvio è stato comunicato dalle autorità omanite, che hanno richiamato la necessità di raggiungere un maggiore consenso.

Per gli investitori si tratta di un segnale tutt’altro che rassicurante.

Un accordo avrebbe potuto contribuire a ridurre almeno in parte il cosiddetto premio geopolitico incorporato nel prezzo del petrolio. Il rinvio, invece, lascia aperta la questione e mantiene elevato il livello di rischio.

In altre parole, il mercato si trova davanti a due notizie contemporaneamente negative: da una parte una fondamentale infrastruttura alternativa saudita è stata fermata; dall’altra, il canale diplomatico che avrebbe potuto contribuire a ridurre le tensioni sulle rotte marittime subisce una battuta d’arresto.

Non c’è soltanto Hormuz: cresce il rischio anche nel Mar Rosso

La situazione è ulteriormente complicata dall’evoluzione del conflitto nello Yemen.

Le forze Houthi, sostenute dall’Iran, hanno intensificato la pressione sulle rotte marittime della regione e hanno conquistato posizioni strategiche nel tratto meridionale del Mar Rosso. Il riferimento è soprattutto al Bab el-Mandeb, lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden.

Anche questo passaggio è essenziale per il commercio internazionale.

La combinazione tra Hormuz e Bab el-Mandeb crea così una situazione particolarmente delicata. Non è più soltanto una singola infrastruttura a essere sotto pressione: diversi corridoi energetici e commerciali risultano contemporaneamente esposti al rischio geopolitico.

Per le compagnie di navigazione questo significa valutare rotte alternative. Ma aggirare i punti critici costa.

Una nave che deve cambiare percorso può impiegare più tempo, consumare più carburante e aumentare i costi di assicurazione. E alla fine questi costi possono trasferirsi lungo tutta la catena logistica.

Dal barile alla pompa: cosa può succedere a benzina e diesel

La domanda che interessa maggiormente gli automobilisti italiani è inevitabile: il petrolio sopra i 100 dollari farà aumentare subito benzina e diesel?

La risposta è più complessa di quanto possa sembrare.

Il prezzo del carburante alla pompa non dipende esclusivamente dal costo del petrolio. Entrano in gioco le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, il cambio euro-dollaro, i costi logistici e fiscali e la struttura commerciale della distribuzione.

Per questo motivo un aumento del greggio non si traduce automaticamente, nello stesso giorno e nella stessa proporzione, in un aumento dei prezzi alla pompa.

Ma quando il rialzo del petrolio si prolunga per giorni o settimane, il rischio di trasferimento sui prezzi finali cresce sensibilmente.

E non riguarda soltanto chi utilizza l’automobile.

Un petrolio più caro significa anche trasporti più costosi, maggiore pressione sui costi industriali e possibili aumenti dei prezzi di numerosi beni che viaggiano su gomma, via mare o attraverso catene logistiche energivore.

L’incubo inflazione torna a farsi concreto

Il vero timore per l’economia globale è quindi l’effetto a cascata.

Il petrolio è una delle materie prime più importanti per il funzionamento dell’economia. Quando aumenta in maniera improvvisa, tende a generare pressioni inflazionistiche attraverso diversi canali.

Il primo è quello dei carburanti. Il secondo riguarda il trasporto delle merci. Il terzo coinvolge direttamente le imprese che utilizzano energia e derivati del petrolio nei propri processi produttivi.

Se il rincaro dovesse diventare persistente, le banche centrali potrebbero trovarsi davanti a un problema particolarmente difficile: l’inflazione alimentata da uno shock energetico non si combatte facilmente senza rischiare di rallentare ulteriormente la crescita.

È uno scenario che i mercati stanno già iniziando a prendere in considerazione.

L’aumento del petrolio arriva inoltre in un momento nel quale gli investitori sono particolarmente attenti alle prossime mosse delle principali banche centrali. Un’energia più costosa può complicare il percorso di riduzione dell’inflazione e modificare le aspettative sui tassi di interesse.

Quanto può salire ancora il petrolio

La domanda più difficile, a questo punto, è anche quella che domina le sale operative: quanto può salire ancora il greggio?

Non esiste una risposta certa.

Il mercato ha già dimostrato quest’anno di essere capace di movimenti estremamente violenti quando la crisi mediorientale ha messo in discussione le forniture. Il Brent ha raggiunto livelli molto più elevati rispetto ai valori attuali durante le precedenti fasi di escalation, prima di ritracciare.

La direzione dei prossimi giorni dipenderà soprattutto da tre fattori.

Il primo è la durata della chiusura della pipeline saudita. Se l’infrastruttura tornerà operativa rapidamente, una parte della tensione potrebbe ridursi.

Il secondo riguarda Hormuz. Un’intesa tra Iran e Paesi del Golfo capace di garantire corridoi sicuri per la navigazione potrebbe provocare una brusca diminuzione del premio di rischio.

Il terzo è l’evoluzione militare dell’intera regione.

Se gli attacchi continueranno a colpire infrastrutture energetiche e navi commerciali, il mercato potrebbe iniziare a prezzare non più una semplice interruzione temporanea, ma una crisi strutturale delle forniture.

Ed è proprio questo lo scenario che spaventa maggiormente gli operatori.

Il petrolio sopra i 100 dollari è già un problema per l’economia

La soglia dei 100 dollari al barile ha soprattutto un forte valore psicologico. Ma in questo caso non è soltanto una cifra simbolica.

Un prezzo del petrolio stabilmente superiore ai 100 dollari può diventare un elemento di pressione per l’economia mondiale, soprattutto se accompagnato da problemi logistici e da un aumento dei costi di trasporto.

Per l’Europa il rischio è ancora più delicato perché il continente è fortemente dipendente dalle importazioni energetiche.

L’Italia, in particolare, potrebbe risentire del fenomeno attraverso il costo dei carburanti e quello della logistica. Ogni aumento significativo dell’energia finisce per avere un impatto potenziale sull’intera economia, anche quando non si manifesta immediatamente nel prezzo del pieno.

Per ora il mercato sta osservando soprattutto Hormuz, la pipeline saudita e il fronte dello Yemen.

Ma la vera variabile decisiva resta diplomatica: se nei prossimi giorni emergeranno segnali concreti di de-escalation, il petrolio potrebbe rapidamente ridimensionare parte dei guadagni. Se invece la crisi continuerà ad allargarsi, il superamento dei 100 dollari potrebbe rivelarsi non il punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di forte volatilità dell’energia.

E mentre i trader guardano i grafici del Brent e del Wti, la domanda che interessa milioni di persone è molto più semplice: quanto costerà il prossimo pieno?