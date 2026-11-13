Outlook si ferma, Microsoft cerca di riaccendere i servizi

🌐 Microsoft down il 12 novembre 2026: difficoltà di accesso alla posta e disservizi su diverse applicazioni. Gli interventi sui server proseguono, ma il ripristino generale non è ancora confermato.

Posta irraggiungibile e servizi in difficoltà

Caselle che non si aprono, messaggi impossibili da inviare o ricevere, collegamenti che restituiscono errori: il 12 novembre 2026 un’interruzione diffusa ha colpito Outlook e diversi servizi Microsoft. Il problema non riguarda soltanto la visualizzazione della posta, ma anche l’accesso alle caselle e il funzionamento di altre applicazioni della suite. Le prime comunicazioni dell’azienda sulla posta hanno riguardato Exchange Online nelle Americhe; successivamente Microsoft ha precisato che le difficoltà di connessione potevano interessare utenti in qualsiasi regione.

Alle 23:43 italiane, il quadro verificato non permette di parlare di emergenza conclusa. Nel bollettino delle 22:03 UTC, cioè delle 23:03 in Italia, Microsoft ha riferito che le azioni intraprese non avevano prodotto il miglioramento atteso. La comunicazione descrive ancora un incidente in corso e nuovi tentativi di recupero dell’infrastruttura: manca dunque una conferma del ritorno alla normalità per l’insieme dei servizi coinvolti.

Le segnalazioni non sono il totale degli utenti colpiti

La dimensione pubblicamente visibile del disservizio è emersa attraverso una rapida crescita delle segnalazioni. Poco dopo le 13 della costa orientale statunitense, le 19 in Italia, quelle relative a Outlook hanno sfiorato quota 130.000. Gli utenti descrivevano difficoltà nel caricamento della casella e nell’invio o nella ricezione dei messaggi. Migliaia di segnalazioni hanno riguardato anche Teams, Copilot e più in generale Microsoft 365.

Questi numeri vanno però letti per quello che rappresentano: richieste e segnalazioni raccolte, non un censimento certificato delle persone rimaste senza servizio. Inoltre, chi utilizza più applicazioni può segnalare problemi su prodotti differenti, creando sovrapposizioni tra i conteggi. Non è quindi verificato un totale di milioni di utenti coinvolti, né sarebbe corretto sommare automaticamente i dati delle singole applicazioni per ottenere una platea complessiva.

Dal carico elevato ai server diventati indisponibili

La ricostruzione tecnica si è precisata durante gli aggiornamenti. Inizialmente Microsoft ha indicato un carico elevato su una parte dell’infrastruttura distribuita in più regioni, ritenendolo un possibile fattore degli errori di connessione. I tecnici hanno quindi redistribuito il traffico e avviato il riavvio dei server interessati, cercando di alleggerire i sistemi più sollecitati e recuperare capacità. Erano interventi di mitigazione, non l’annuncio di una soluzione definitiva.

Successivamente l’azienda ha chiarito che il sovraccarico non dipendeva da un aumento generale delle richieste: numerosi server erano diventati improvvisamente indisponibili e il lavoro si era spostato sull’infrastruttura rimasta attiva. L’indagine ha poi individuato controlli automatici di funzionamento non superati dai server coinvolti. Microsoft ha sperimentato un metodo alternativo di controllo, ottenendo il rientro in servizio di una parte dei sistemi prima di estendere l’intervento.

Le applicazioni indicate e la distinzione su Teams

Nel corso dell’emergenza, l’elenco delle applicazioni potenzialmente interessate si è allargato oltre Exchange Online. Le comunicazioni comprendono Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365 e Defender XDR, insieme a Planner e To Do. La formula resta importante: l’inclusione nell’avviso segnala un possibile impatto, non dimostra che ogni funzione sia rimasta inutilizzabile per tutti. Gli errori di accesso possono dunque presentarsi con estensione e intensità differenti tra utenti e servizi.

Per Teams occorre inoltre distinguere due passaggi della giornata. Microsoft aveva annunciato in precedenza il ripristino di un problema che interessava l’applicazione in Nord America. In seguito è arrivata l’indagine sulle caselle Exchange Online e sul più ampio incidente Microsoft 365. Quel primo annuncio di recupero non può essere usato come conferma della risoluzione del disservizio successivo, che ha continuato a produrre nuove comunicazioni e interventi.

Gli effetti raggiungono anche il connettore di Claude

Un riscontro diretto delle conseguenze su strumenti collegati arriva da Anthropic. L’azienda ha segnalato errori e risposte lente nel proprio connettore Microsoft 365, con richieste a posta, SharePoint, chat Teams e calendario che potevano fallire. Anche l’apertura di nuove connessioni risultava problematica. Dopo una prima fase di indagine, Anthropic ha identificato una dipendenza da un fornitore esterno come origine delle difficoltà del connettore.

Nell’aggiornamento delle 22:23 UTC, le 23:23 italiane, Anthropic ha attribuito esplicitamente il problema all’incidente Microsoft 365. Le funzioni di posta, calendario e ricerca del connettore continuavano a fallire per la maggior parte delle richieste, mentre Claude for Outlook restava interessato. È una conferma circoscritta a quelle integrazioni: non equivale a un’interruzione generale di tutti i prodotti Claude o di ogni loro funzione.

La data corretta e gli ultimi tentativi di recupero

Il riferimento a un blocco durato un’ora, accompagnato dalla data del 2 marzo 2025, non descrive l’episodio attuale. La pagina verificata è datata 12 novembre 2026 e riguarda il nuovo incidente. Anche la durata non è intercambiabile: gli aggiornamenti tecnici di questa giornata documentano interventi proseguiti per diverse ore. Presentare la posta come già ripristinata significherebbe anticipare un esito che le comunicazioni disponibili non confermano.

Nell’ultimo bollettino Microsoft verificato, un processo centrale sui server interessati risultava sovraccarico, contribuendo a renderli non responsivi. I tecnici stavano isolando una parte dell’infrastruttura, riavviando i componenti e reintroducendo gradualmente il traffico per controllarne la stabilità. Il successivo aggiornamento era programmato alle 23:30 UTC del 12 novembre, cioè alle 00:30 italiane del 13 novembre 2026.

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