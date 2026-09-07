Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre

La settimana cambia ritmo intorno all’11 settembre, quando la Luna Nuova in Vergine invita a riorganizzare priorità, abitudini e impegni concreti.

Il 10 settembre Mercurio entra in Bilancia, spostando l’attenzione verso dialogo, mediazione e ricerca di accordi più equilibrati.

Nello stesso periodo Urano avvia il moto retrogrado in Gemelli, suggerendo di rivedere idee, programmi e cambiamenti avviati nei mesi precedenti.

Venere entra inoltre in Scorpione, rendendo sentimenti, desideri e questioni economiche meno superficiali e decisamente più intense.

Tra il 12 e il 13 settembre gli aspetti di Mercurio con Plutone, Nettuno e Urano richiedono lucidità: intuire sarà utile, ma verificare i fatti lo sarà ancora di più.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana ti chiede di rallentare abbastanza da distinguere ciò che è urgente da ciò che è davvero importante. La Luna Nuova in Vergine favorisce una revisione pratica delle abitudini, mentre Mercurio in Bilancia porta maggiore attenzione al confronto con gli altri. In amore conviene ascoltare prima di reagire: una conversazione gestita con calma può chiarire incomprensioni rimaste sospese. Se sei single, evita di interpretare troppo rapidamente segnali ancora ambigui. Sul lavoro organizza scadenze, documenti e appuntamenti e, soprattutto, lascia spazio alla negoziazione: Mercurio premia chi sa trovare un punto d’incontro senza rinunciare alle proprie esigenze. Le finanze richiedono concretezza, non mosse impulsive. Sul piano energetico alterna attività e recupero, perché la voglia di accelerare potrebbe superare le reali risorse disponibili. Scegli una priorità concreta e portala fino in fondo.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per te la settimana può diventare produttiva, soprattutto se trasformi le intenzioni in piccoli gesti ripetibili. La Luna Nuova in Vergine dialoga bene con la tua natura concreta, mentre l’ingresso di Venere in Scorpione rende i rapporti più profondi e meno disponibili ai compromessi superficiali. In amore sarà utile dire chiaramente cosa desideri, evitando silenzi utilizzati come prova o provocazione. Le coppie possono affrontare un tema importante con maggiore sincerità; chi è single potrebbe sentirsi attratto da persone intense e difficili da decifrare. Nel lavoro è il momento di perfezionare un progetto, presentare meglio una proposta o eliminare passaggi inutili. Sul denaro evita decisioni emotive e valuta attentamente accordi condivisi. L’energia cresce quando segui ritmi regolari e concedi al corpo pause reali. Rendi semplice ciò che finora hai complicato.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Urano che diventa retrogrado nel tuo segno rende questa settimana particolarmente significativa: idee, direzioni e cambiamenti recenti meritano una seconda valutazione. Allo stesso tempo Mercurio in Bilancia sostiene una comunicazione più diplomatica e creativa. In amore potresti scoprire che una conversazione affrontata senza fretta vale più di molte supposizioni. Per i single è una fase vivace, ma sarà importante distinguere curiosità autentica e semplice bisogno di novità. Sul lavoro le intuizioni possono essere brillanti, soprattutto quando Mercurio dialoga con Urano, ma l’opposizione a Nettuno suggerisce di controllare dati, condizioni e promesse prima di prendere impegni. Non firmare qualcosa solo perché sembra interessante: rileggi. Energia mentale elevata, quindi proteggi sonno e momenti senza stimoli. Annota le idee migliori e verifica quali possono diventare realtà.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il cielo della settimana ti invita a mettere ordine nelle parole e nelle emozioni senza separare le une dalle altre. La Luna Nuova in Vergine favorisce organizzazione e concretezza, mentre Venere in Scorpione rende più intensi affetto, desiderio e bisogno di autenticità. In coppia puoi recuperare vicinanza attraverso gesti semplici e una comunicazione meno difensiva. Se una relazione è all’inizio, lascia che siano i comportamenti a parlare prima delle grandi dichiarazioni. Nel lavoro Mercurio in Bilancia richiede diplomazia con colleghi, clienti o persone che hanno priorità diverse dalle tue: cerca accordi chiari e metti per iscritto ciò che conta. Sul denaro evita spese dettate dall’umore. L’energia è buona quando non accumuli tensione: movimento moderato e ritmi di sonno regolari aiutano più di un’accelerazione improvvisa. Chiarisci un confine senza trasformarlo in uno scontro.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana ti invita a consolidare invece di cercare continuamente un nuovo traguardo. La Luna Nuova in Vergine porta attenzione verso risorse e organizzazione, mentre Mercurio in Bilancia rende più facile spiegare idee, negoziare e ricucire piccoli contrasti. In amore Venere in Scorpione aumenta l’intensità emotiva: evita però di trasformare il bisogno di sicurezza in controllo. Le coppie possono parlare con maggiore profondità di progetti concreti; chi è single dovrebbe osservare la coerenza tra parole e comportamenti. Sul lavoro è un buon momento per sistemare preventivi, priorità e modalità operative, privilegiando chiarezza e precisione. Se devi proporre qualcosa, scegli argomenti solidi più che effetti scenici. Sul piano economico pianifica prima di spendere. L’energia resta vivace, ma ha bisogno di pause per non diventare nervosismo. Metti valore in ciò che possiedi già.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

È una settimana di ripartenza particolarmente significativa perché la Luna Nuova nel tuo segno offre un simbolico punto zero da utilizzare per riorganizzare priorità, abitudini e obiettivi personali. In amore prova a non analizzare ogni sfumatura: ciò che conta può emergere da un confronto semplice e diretto. Le coppie possono stabilire nuove regole pratiche; i single sono favoriti quando mostrano chi sono senza costruire strategie eccessivamente elaborate. Nel lavoro sfrutta la tua precisione per iniziare un progetto sostenibile, revisionare procedure o mettere ordine in un’attività diventata dispersiva. Con Mercurio che passa in Bilancia, anche denaro e condizioni economiche meritano maggiore attenzione: negozia con calma e definisci cifre e responsabilità. L’energia migliora se elimini il superfluo e mantieni ritmi regolari. Avvia una nuova abitudine che puoi mantenere davvero.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio entra nel tuo segno e rende la settimana ideale per trovare parole più precise, confrontarti e rimettere in movimento situazioni rimaste ferme. La forza di Mercurio aumenta soprattutto tra il 12 e il 13 settembre, anche se l’opposizione a Nettuno invita a non confondere impressioni e fatti. In amore puoi finalmente affrontare un argomento delicato con maggiore equilibrio; evita però di dire ciò che l’altro desidera sentirsi dire soltanto per mantenere la pace. Sul lavoro presenta idee, chiedi chiarimenti e negozia, ma verifica dettagli e condizioni prima di assumere nuovi impegni. Venere che lascia il tuo segno per entrare in Scorpione sposta inoltre l’attenzione sul valore, anche economico, di ciò che fai. Proteggi l’energia mentale da troppe conversazioni contemporanee e concediti spazi di silenzio. Fai una domanda chiara invece di formulare tre ipotesi.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

L’ingresso di Venere in Scorpione rende la settimana più intensa, magnetica e orientata verso ciò che senti veramente, senza molta voglia di restare in superficie. In amore puoi recuperare passione e complicità, ma dovrai evitare piccoli giochi di potere o domande poste soltanto per verificare la reazione dell’altro. I single possono risultare più affascinanti del solito, purché lascino spazio alla gradualità. Sul lavoro la Luna Nuova in Vergine aiuta a ridefinire collaborazioni e obiettivi condivisi; valuta chi può davvero contribuire a un progetto e chi, invece, disperde energie. Mercurio invita a riflettere prima di comunicare informazioni delicate e a controllare bene ciò che non è ancora definito. L’energia emotiva è intensa: attività fisica moderata e momenti di decompressione possono evitare accumuli di tensione. Esprimi un desiderio senza trasformarlo in una prova per gli altri.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

La Luna Nuova in Vergine introduce un richiamo alla concretezza che potrebbe sembrarti meno spontaneo, ma è proprio ciò che serve per dare forma alle idee. Mercurio in Bilancia facilita invece collaborazioni, contatti e confronto con persone capaci di offrirti una prospettiva differente. In amore evita promesse formulate sull’onda dell’entusiasmo: meglio un gesto realistico che un progetto enorme difficile da mantenere. Chi è single può trovare stimolanti conoscenze nate da ambienti sociali o professionali. Nel lavoro stabilisci una direzione precisa, rivedi scadenze e presenta proposte supportate da elementi concreti. Gli aspetti di Mercurio con Nettuno e Urano suggeriscono creatività, ma anche la necessità di verificare informazioni e condizioni. Sul piano fisico distribuisci meglio le energie e non riempire ogni spazio libero. Trasforma un’idea ambiziosa nel suo primo passo realizzabile.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per te la settimana premia metodo e capacità di costruire nel tempo. La Luna Nuova in Vergine crea un clima favorevole alla programmazione, allo studio e alla revisione di obiettivi che hanno bisogno di basi più solide. In amore prova a lasciare spazio anche alla spontaneità: organizzare tutto può dare sicurezza, ma una relazione necessita pure di ascolto e adattamento. Se sei single, evita criteri troppo rigidi e osserva come ti senti davvero accanto a una persona. Nel lavoro puoi pianificare un percorso, migliorare competenze o mettere ordine in pratiche complesse. Mercurio in Bilancia richiede però diplomazia nelle relazioni professionali: non basta avere ragione, serve comunicare in modo efficace. Finanze da gestire con prudenza e prospettiva. Energia stabile se rispetti recupero e routine. Definisci il prossimo traguardo e assegna una data al primo passo.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il cielo della settimana stimola soprattutto la tua mente. Urano, tuo importante riferimento simbolico, diventa retrogrado in Gemelli mentre Mercurio in Bilancia forma aspetti capaci di favorire intuizioni, collegamenti insoliti e nuove prospettive. In amore hai bisogno di stimoli intellettuali, ma Venere in Scorpione chiede anche profondità: non rifugiarti nell’ironia quando il confronto diventa emotivo. Sul lavoro possono emergere idee innovative o soluzioni alternative a un problema, soprattutto verso il fine settimana. Prima di applicarle, però, verifica costi, tempi e conseguenze: l’opposizione Mercurio-Nettuno può rendere meno chiari alcuni dettagli. Sul denaro evita scommesse su scenari ancora troppo incerti. L’energia mentale è elevata e potrebbe interferire con il riposo: limita gli stimoli nelle ore serali. Sperimenta una soluzione nuova, ma misurane subito gli effetti.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La Luna Nuova in Vergine, segno opposto al tuo, porta l’attenzione sull’equilibrio tra esigenze personali e necessità delle relazioni. È un buon momento per stabilire accordi più chiari e correggere dinamiche in cui hai dato per scontato ciò che non era stato realmente discusso. In amore parla in modo semplice, soprattutto quando Mercurio si oppone a Nettuno: intuizione e sensibilità sono preziose, ma non devono sostituire domande concrete. Nel lavoro evita istruzioni vaghe, verifica documenti e definisci responsabilità prima di procedere. Venere in Scorpione sostiene invece approfondimento, studio e desiderio di ampliare gli orizzonti. Sul denaro mantieni criteri prudenti e non affidarti soltanto alle sensazioni. Per il benessere sono importanti sonno e decompressione emotiva, soprattutto dopo giornate intense. Chiedi conferma prima di costruire conclusioni su un’impressione.

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L’Eremita