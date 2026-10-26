Oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2026

La settimana dal 26 ottobre al 1 novembre si apre con la Luna Piena in Toro, che porta a maturazione temi collegati a sicurezza, risorse, bisogni concreti e rapporto tra stabilità e cambiamento.

Nello stesso giorno la quadratura tra Sole e Plutone rende più evidenti tensioni, rapporti di forza e situazioni che richiedono una trasformazione anziché una soluzione superficiale.

Il 30 ottobre la quadratura Mercurio-Marte aumenta velocità mentale e reattività, rendendo importante verificare parole, messaggi e decisioni prima di agire.

Il 31 ottobre Giove forma un aspetto di tensione con Saturno, mettendo a confronto desiderio di espansione e necessità di rispettare limiti, tempi e responsabilità.

Con Mercurio e Venere ancora retrogradi, il filo conduttore della settimana rimane la revisione: consolidare ciò che funziona sarà più utile che forzare cambiamenti non ancora maturi.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La Luna Piena in Toro porta attenzione su denaro, sicurezza e valore personale, invitandoti a verificare i risultati delle scelte economiche compiute nelle settimane precedenti. In amore Venere retrograda in Bilancia continua a chiedere equilibrio e reciprocità: evita di reagire a una provocazione prima di aver compreso l’intenzione dell’altra persona. La quadratura Mercurio-Marte può aumentare impulsività verbale e rendere più facile trasformare un disaccordo in conflitto. Nel lavoro controlla cifre, scadenze e comunicazioni, soprattutto nelle trattative che coinvolgono risorse condivise. L’aspetto Giove-Saturno suggerisce inoltre di ridimensionare progetti troppo ambiziosi senza abbandonarli. Sul denaro consolida prima di espandere. Energia forte ma nervosa: attività fisica regolare può aiutare a scaricare tensione. Consiglio mirato: aspetta qualche minuto prima di rispondere a un messaggio che ti irrita.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

La Luna Piena nel tuo segno del 26 ottobre rappresenta il momento centrale della settimana e può rendere più evidente ciò che desideri mantenere, cambiare o portare finalmente a conclusione. In amore è importante distinguere stabilità e immobilità: Venere retrograda suggerisce di osservare con attenzione le abitudini della relazione e capire quali continuano a nutrirla. La quadratura Sole-Plutone può intensificare un confronto legato a obiettivi o responsabilità professionali; evita la battaglia di principio e concentrati sul risultato. Nel lavoro Mercurio retrogrado consiglia di verificare collaborazioni e comunicazioni prima di reagire. Sul denaro la Luna Piena invita a fare un bilancio concreto, eliminando ciò che non offre più valore. Energia intensa: ascolta il corpo e proteggi il recupero. Consiglio mirato: chiudi una situazione che ha già dimostrato di non essere più sostenibile.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Con Mercurio retrogrado ancora attivo e in quadratura con Marte il 30 ottobre, la gestione delle parole diventa uno dei temi più importanti della settimana. In amore evita risposte immediate quando senti di dover difendere la tua posizione; rileggere un messaggio prima di inviarlo può cambiare completamente il tono di una conversazione. La Luna Piena in Toro invita invece a rallentare, chiudere una fase e recuperare energie prima di ripartire. Nel lavoro controlla scadenze, procedure e rapporti con colleghi: piccoli errori possono essere corretti facilmente se non vengono affrontati con fretta. L’aspetto Giove-Saturno chiede di calibrare meglio aspettative e risorse. Sul denaro rinvia decisioni speculative. La mente tende a restare molto attiva, quindi il sonno va protetto con maggiore attenzione. Consiglio mirato: rileggi ogni comunicazione importante prima di premere invio.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La Luna Piena in Toro può portare un momento di chiarezza rispetto a un’amicizia, una collaborazione o un progetto condiviso, aiutandoti a comprendere quali relazioni sostengono davvero i tuoi obiettivi. In amore Venere retrograda in Bilancia continua a mettere in primo piano la casa e l’equilibrio familiare: una vecchia questione può trovare una soluzione se smetti di affrontarla sempre nello stesso modo. La quadratura Mercurio-Marte rende più facile reagire in modo intenso, soprattutto su questioni affettive: scegli il momento giusto per parlare. Nel lavoro verifica la sostenibilità dei progetti prima di assumere nuovi impegni. Giove e Saturno suggeriscono prudenza nella gestione delle risorse. Energia emotiva alta ma non sempre costante: cerca ambienti e ritmi che favoriscano recupero. Consiglio mirato: dedica tempo alle persone che dimostrano concretamente di sostenere i tuoi progetti.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

La Luna Piena in Toro illumina obiettivi professionali, reputazione e risultati concreti, mentre la quadratura Sole-Plutone coinvolge particolarmente i segni fissi come il tuo e può evidenziare tensioni nei rapporti di potere. In amore evita di portare lo stress professionale dentro la relazione; Venere retrograda invita a recuperare dialogo e capacità di ascolto. Nel lavoro potresti vedere con chiarezza il risultato di una scelta compiuta in precedenza: valorizza ciò che funziona e correggi ciò che non è sostenibile. Mercurio quadrato a Marte nel tuo segno può aumentare impazienza e risposte brusche, quindi rallenta prima di inviare comunicazioni decisive. L’aspetto Giove-Saturno ti chiede inoltre di bilanciare ambizione e responsabilità. Energia elevata ma facilmente dispersiva. Consiglio mirato: dimostra autorevolezza attraverso la qualità delle decisioni, non attraverso la forza della reazione.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Luna Piena in Toro, in sintonia con il tuo elemento Terra, può offrire maggiore chiarezza su formazione, viaggi, progetti editoriali o obiettivi che richiedono una visione più ampia. In amore Venere retrograda suggerisce di rivedere il rapporto tra sicurezza e valore personale, evitando di misurare l’affetto attraverso gesti materiali. Mercurio, tuo pianeta guida, rimane retrogrado e il 30 ottobre forma una quadratura con Marte: presta particolare attenzione a comunicazioni, spostamenti e discussioni nate da malintesi. Nel lavoro controlla documenti e dati prima di consegnare, soprattutto quando la pressione aumenta. Sul denaro l’aspetto Giove-Saturno invita a costruire margini di sicurezza invece di fare affidamento su ipotesi ottimistiche. Energia discreta ma mentalmente intensa. Consiglio mirato: verifica i fatti prima di correggere qualcuno o modificare un piano.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venere retrograda nel tuo segno continua a rendere centrale la revisione dei desideri, dell’immagine personale e del modo in cui costruisci equilibrio nelle relazioni. In amore potresti riconoscere più chiaramente un compromesso diventato troppo costoso oppure comprendere che una vecchia dinamica può essere affrontata in modo diverso. La Luna Piena in Toro porta attenzione su risorse condivise, fiducia e responsabilità economiche: verifica che gli accordi siano davvero equilibrati. Nel lavoro Mercurio retrogrado e la sua quadratura con Marte consigliano prudenza nelle discussioni finanziarie e nelle negoziazioni. Giove e Saturno ricordano che una crescita sostenibile richiede limiti chiari. Sul benessere evita di trascurare il recupero per rispondere continuamente alle richieste altrui. Consiglio mirato: riduci un compromesso che ti chiede molto più di quanto ti restituisca.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

La Luna Piena in Toro, tuo segno opposto, illumina direttamente le relazioni e può portare a maturazione una dinamica iniziata tempo fa. In amore cerca chiarezza senza pretendere controllo: la quadratura fra Sole nel tuo segno e Plutone può rendere particolarmente intense le emozioni e aumentare la tentazione di voler dirigere l’esito di una conversazione. Mercurio retrogrado nel tuo segno, in quadratura con Marte, suggerisce invece di rallentare parole e decisioni: ciò che viene detto impulsivamente potrebbe richiedere successive correzioni. Nel lavoro evita scontri frontali con figure autorevoli e verifica bene la strategia prima di esporti. Sul denaro conserva margini di sicurezza. Energia potente ma nervosa: alterna attività intensa e decompressione. Consiglio mirato: formula la tua richiesta senza utilizzare minacce, silenzi o prove di forza.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

La Luna Piena in Toro porta attenzione sulla gestione della quotidianità, della salute organizzativa e delle responsabilità, ricordandoti che i grandi obiettivi dipendono anche dalle abitudini più semplici. In amore Venere retrograda in Bilancia può riportare una persona o una dinamica sociale del passato al centro dei tuoi pensieri; osserva ciò che provi senza attribuirgli immediatamente un significato definitivo. Nel lavoro Mercurio retrogrado quadrato a Marte suggerisce prudenza nelle comunicazioni riservate e nei rapporti con colleghi: evita commenti impulsivi. L’aspetto tra Giove e Saturno tocca direttamente la tensione fra espansione e disciplina, chiedendoti di adattare un progetto ambizioso a tempi più realistici. Sul denaro evita di anticipare risorse che non sono ancora disponibili. Energia discreta, da proteggere con routine regolari. Consiglio mirato: riduci un obiettivo troppo grande in una sequenza di azioni settimanali.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La Luna Piena in Toro, favorevole al tuo elemento Terra, può portare un momento di soddisfazione o chiarezza rispetto a creatività, sentimenti e progetti personali. In amore è più facile comprendere ciò che ti fa stare bene davvero, anche se Venere retrograda invita ancora a rivedere il rapporto tra vita privata e ambizioni professionali. Nel lavoro Mercurio retrogrado suggerisce di rivalutare progetti collettivi, contatti e collaborazioni, mentre la quadratura con Marte può generare discussioni su risorse e responsabilità. Non trasformare una differenza tecnica in un conflitto personale. L’aspetto Giove-Saturno richiede inoltre equilibrio tra desiderio di crescita e necessità di mantenere basi finanziarie solide. Energia buona se eviti di accumulare impegni per senso del dovere. Consiglio mirato: conserva tempo per un’attività che produce soddisfazione, non soltanto risultati.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La quadratura tra Sole e Plutone nel tuo segno, insieme alla Luna Piena in Toro, rende la settimana particolarmente significativa per i segni fissi. Potresti sentire più forte il contrasto tra esigenze private, trasformazione personale e responsabilità professionali. In amore Venere retrograda invita a riconsiderare una convinzione o un progetto futuro, evitando decisioni definitive nate dalla tensione del momento. Nel lavoro Mercurio retrogrado quadrato a Marte può accendere discussioni con collaboratori o figure autorevoli: porta dati e soluzioni invece di reagire alla provocazione. La Luna Piena suggerisce inoltre di affrontare concretamente una questione domestica o familiare rimasta in sospeso. Sul denaro proteggi la flessibilità. Energia intensa e non lineare. Consiglio mirato: scegli quale cambiamento è davvero necessario e smetti di combattere su tutti i fronti contemporaneamente.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La Luna Piena in Toro favorisce una maggiore consapevolezza su comunicazioni, informazioni e decisioni pratiche, aiutandoti a distinguere le intuizioni utili dalle semplici impressioni. In amore Venere retrograda continua a chiedere trasparenza su fiducia, intimità e responsabilità condivise; evita di aspettare che l’altra persona comprenda automaticamente ciò di cui hai bisogno. Nel lavoro Mercurio retrogrado in quadratura con Marte consiglia prudenza con documenti, scadenze, viaggi e comunicazioni professionali: controllare due volte può evitare correzioni successive. L’aspetto Giove-Saturno mette a confronto crescita quotidiana e limiti economici, suggerendo di organizzare meglio tempo e risorse. Sul denaro mantieni una strategia conservativa. Energia abbastanza stabile se non riempi ogni spazio mentale di problemi da risolvere. Consiglio mirato: trasforma un’intuizione in una domanda concreta e verifica la risposta attraverso i fatti.

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L’Eremita