Oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre 2026

La settimana dal 12 al 18 ottobre acquista concretezza grazie al sestile Sole-Giove del 15 ottobre, aspetto che favorisce apertura, fiducia e capacità di cogliere opportunità realistiche.

Nello stesso giorno Plutone torna diretto in Acquario, riportando gradualmente l’attenzione sui cambiamenti profondi che riguardano gruppi, potere personale e trasformazioni di lungo periodo.

Il 16 ottobre il trigono Marte-Saturno collega iniziativa e disciplina: l’energia può diventare più produttiva quando viene indirizzata verso obiettivi precisi.

Venere retrograda forma invece un quincunx con Urano, suggerendo aggiustamenti nei rapporti, nelle spese e nelle aspettative quando emerge un bisogno improvviso di maggiore libertà.

Il Primo Quarto di Luna in Capricorno del 18 ottobre invita infine a passare dalle intenzioni ai fatti, verificando quali progetti meritano davvero tempo e continuità.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il trigono Marte-Saturno coinvolge due segni di Fuoco e favorisce per te un equilibrio prezioso tra iniziativa e disciplina. In amore puoi essere più diretto senza risultare brusco, purché lasci anche all’altra persona il tempo di elaborare ciò che proponi. Venere retrograda continua a suggerire prudenza sulle questioni emotive ed economiche condivise: chiarisci aspettative e confini prima di avanzare richieste. Nel lavoro è una settimana adatta a trasformare un progetto in una sequenza concreta di azioni, definendo tempi e responsabilità. Il sestile Sole-Giove sostiene collaborazioni e creatività, ma evita di promettere più di quanto puoi garantire. Sul denaro pianifica piuttosto che improvvisare. L’energia è più stabile rispetto alla settimana precedente e risponde bene a un’attività fisica regolare. Consiglio mirato: scegli un obiettivo importante e assegnagli una scadenza realistica.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Venere retrograda continua a stimolare una revisione delle relazioni, mentre il suo quincunx con Urano può rendere più evidente la necessità di modificare abitudini che ti stanno strette. In amore evita di interpretare il desiderio di spazio come una minaccia: a volte una piccola variazione di routine rende il rapporto più vitale. Il sestile Sole-Giove favorisce organizzazione quotidiana e capacità di trovare soluzioni pratiche anche in famiglia. Nel lavoro il trigono Marte-Saturno suggerisce di costruire progressi attraverso costanza e metodo; procedi per tappe, soprattutto nei progetti complessi. Sul denaro è utile verificare abbonamenti, spese ricorrenti o condizioni contrattuali prima di assumere nuovi impegni. Il ritorno diretto di Plutone può rendere più percepibile un processo di trasformazione professionale già iniziato. Energia discreta, purché tu protegga i momenti di recupero. Consiglio mirato: modifica una routine senza stravolgere ciò che funziona.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il quincunx fra Venere e Urano, pianeta associato a cambiamenti improvvisi, può chiederti qualche adattamento soprattutto nella gestione delle abitudini e dei rapporti quotidiani. In amore evita di cambiare direzione soltanto per sfuggire alla noia: prima chiediti quale bisogno vuoi soddisfare davvero. Il sestile Sole-Giove sostiene creatività, comunicazione e capacità di attirare attenzione su un progetto personale. Nel lavoro possono funzionare bene presentazioni, contenuti, networking e attività che richiedono idee nuove, ma il trigono Marte-Saturno ricorda che l’originalità produce risultati quando viene accompagnata da metodo. Sul denaro valuta con cautela le spese nate dall’entusiasmo del momento. Plutone diretto in Acquario rafforza gradualmente il desiderio di ampliare competenze e prospettive. Energia mentale elevata: programma pause per evitare dispersione. Consiglio mirato: dedica un blocco di tempo senza interruzioni al progetto che vuoi davvero far avanzare.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Primo Quarto di Luna in Capricorno, segno opposto al tuo, mette sotto osservazione il rapporto tra obiettivi personali e responsabilità condivise. In amore può essere utile passare dalle intenzioni alle azioni: se desideri maggiore stabilità, rendi esplicito ciò che sei disposto a costruire. Venere retrograda continua a riaprire riflessioni su desideri, affetto e gratificazione, mentre il suo rapporto con Urano può portare qualche cambio di programma. Nel lavoro il sestile Sole-Giove favorisce soluzioni che migliorano sicurezza e organizzazione, ma non caricarti di incombenze per il solo desiderio di controllare tutto. Sul denaro verifica con calma investimenti domestici o spese familiari. Il trigono Marte-Saturno sostiene la gestione concreta delle risorse quando procedi con metodo. Energia abbastanza stabile, ma le tensioni emotive possono tradursi in stanchezza. Consiglio mirato: trasforma una promessa fatta a te stesso in un’azione verificabile.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il trigono Marte-Saturno coinvolge Marte nel tuo segno e offre uno dei passaggi più costruttivi della settimana: iniziativa, disciplina e resistenza possono lavorare nella stessa direzione. In amore questo ti aiuta a essere meno reattivo e più affidabile, anche quando Venere retrograda riporta a galla questioni familiari o emotive. Il sestile Sole-Giove, con Giove nel tuo segno, amplifica visibilità, fiducia e capacità di comunicare: è un buon momento per presentare un progetto o avanzare una proposta ben preparata. Nel lavoro sfrutta l’entusiasmo senza saltare le verifiche. Sul denaro evita di associare successo e spesa: puoi celebrare un risultato senza eccedere. Plutone diretto in Acquario rende più evidente la trasformazione in corso nelle collaborazioni e nei rapporti importanti. Energia forte e meglio strutturata. Consiglio mirato: usa la tua visibilità per presentare un progetto già pronto, non una semplice intenzione.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Il clima della settimana premia la concretezza, qualità che sai utilizzare bene quando eviti di trasformarla in eccessivo controllo. Il trigono Marte-Saturno favorisce attività che richiedono continuità, preparazione e attenzione ai dettagli, rendendo utile mettere ordine in un progetto lasciato incompleto. In amore Venere retrograda invita a tornare su una conversazione importante con maggiore consapevolezza; il suo rapporto con Urano può però modificare improvvisamente programmi o prospettive. Evita di pretendere risposte definitive quando la situazione è ancora in evoluzione. Sul lavoro il sestile Sole-Giove può facilitare un accordo economico o una valorizzazione delle tue competenze, purché tu sappia presentarle con chiarezza. Sul denaro fai scelte sostenibili, non soltanto efficienti nel breve periodo. Energia regolare, ideale per recuperare buone abitudini. Consiglio mirato: completa una questione aperta prima di aggiungere un nuovo impegno.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole continua il suo viaggio nel tuo segno e il sestile con Giove del 15 ottobre sostiene fiducia, relazioni sociali e capacità di vedere possibilità che fino a poco tempo fa sembravano più lontane. In amore Venere retrograda ti invita però a rivedere il rapporto tra affetto, sicurezza e valore personale; non accettare compromessi soltanto per mantenere una calma apparente. Nel lavoro puoi ricevere maggiore attenzione oppure trovare interlocutori disponibili a sostenere un progetto, ma presentati con obiettivi concreti. Il trigono Marte-Saturno favorisce la costruzione di alleanze affidabili e progetti condivisi. Sul denaro verifica che una scelta sia coerente con le tue priorità, soprattutto se comporta spese continuative. L’energia è buona, ma il Primo Quarto in Capricorno può ricordarti alcune responsabilità familiari. Consiglio mirato: accetta un’opportunità solo dopo aver definito cosa richiede concretamente da te.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Venere retrograda nel tuo segno continua a rendere centrale il tema della revisione, mentre il quincunx con Urano può introdurre cambiamenti improvvisi nelle relazioni o nelle aspettative. In amore non cercare di congelare una situazione soltanto per sentirti più sicuro: lascia spazio a una conversazione diversa dal solito. Nel lavoro il trigono Marte-Saturno aiuta a costruire risultati attraverso disciplina, soprattutto nei progetti che richiedono visibilità o assunzione di responsabilità. Il ritorno diretto di Plutone può inoltre riattivare lentamente una trasformazione legata alla casa, alla famiglia o alle fondamenta emotive della tua vita. Sul denaro evita mosse dettate dalla necessità di controllare ogni variabile. L’energia è intensa ma più gestibile se definisci bene le priorità. Concediti momenti senza stimoli continui. Consiglio mirato: modifica una regola che non rispecchia più la persona che sei diventato.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il trigono Marte-Saturno tra segni di Fuoco sostiene determinazione, organizzazione e capacità di dare una forma concreta a un progetto ambizioso. In amore puoi trovare maggiore stabilità quando trasformi l’entusiasmo in presenza costante: meno promesse, più azioni verificabili. Venere retrograda continua però a suggerire una fase di riflessione emotiva, utile per capire cosa appartiene al presente e cosa deriva da esperienze precedenti. Nel lavoro il sestile Sole-Giove favorisce contatti, collaborazioni e apertura verso reti più ampie; valuta proposte e partnership con pragmatismo. Sul denaro una maggiore disciplina permette di sostenere obiettivi futuri senza rinunciare del tutto al piacere. L’energia è buona e ben direzionata, soprattutto se alterni attività fisica e concentrazione mentale. Consiglio mirato: scegli una competenza da rafforzare e definisci come allenarla ogni settimana.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Primo Quarto di Luna nel tuo segno del 18 ottobre rende evidente la necessità di trasformare le intenzioni recenti in scelte concrete. Il trigono Marte-Saturno sostiene la tua inclinazione alla pianificazione e può aiutarti a gestire responsabilità complesse senza disperdere energie. In amore cerca però di non applicare la stessa logica del lavoro: Venere retrograda e il suo rapporto con Urano suggeriscono che una relazione può richiedere maggiore elasticità e qualche cambiamento di programma. Sul lavoro il sestile Sole-Giove favorisce approfondimenti finanziari, accordi e strategie che coinvolgono risorse condivise, ma ogni proposta va analizzata nei dettagli. Sul denaro distingui tra investimento utile e spesa giustificata soltanto dall’urgenza. Energia solida se rispetti i tuoi limiti fisici. Consiglio mirato: trasforma il tuo obiettivo principale in tre passaggi misurabili.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Plutone torna diretto nel tuo segno il 15 ottobre e può rendere gradualmente più evidente un processo di trasformazione personale iniziato da tempo. Non serve accelerarlo: osserva quali abitudini, ruoli o rapporti non rappresentano più ciò che vuoi diventare. In amore il quincunx Venere-Urano introduce bisogno di libertà e variazione, ma evita decisioni drastiche per sfuggire a una temporanea sensazione di irrequietezza. Nel lavoro il sestile Sole-Giove favorisce collaborazioni, confronto e apertura internazionale o culturale; una prospettiva diversa può risolvere un problema che stavi osservando sempre dallo stesso punto di vista. Il trigono Marte-Saturno permette di dare struttura a un accordo. Sul denaro privilegia strategie di medio periodo. Energia in crescita ma non lineare: concediti spazio per elaborare i cambiamenti. Consiglio mirato: identifica una trasformazione già in corso e smetti di contrastarla automaticamente.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La settimana ti invita a combinare intuizione e concretezza. Il sestile Sole-Giove può favorire una migliore gestione della quotidianità e rendere più semplice trovare sostegno o opportunità attraverso il lavoro svolto con continuità. In amore Venere retrograda spinge a riconsiderare una convinzione o un progetto condiviso, mentre il contatto con Urano può introdurre cambiamenti inattesi nei programmi: accoglili senza trasformarli subito in un giudizio sulla relazione. Nel lavoro il trigono Marte-Saturno sostiene concentrazione, organizzazione economica e capacità di affrontare un compito complesso per tappe. Prima di firmare accordi importanti controlla tutti gli aspetti pratici. Sul denaro è una fase utile per rafforzare le basi anziché inseguire guadagni rapidi. Energia buona se mantieni un ritmo prevedibile di sonno e recupero. Consiglio mirato: dedica ogni giorno un tempo preciso alla priorità che continui a rimandare.

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L’Eremita