6:00 am, 19 Ottobre 26 calendario

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 ottobre 2026

Di: Redazione Metrotoday
oroscopo della settimana

La settimana dal 19 al 25 ottobre è caratterizzata da una forte necessità di revisione, con Venere retrograda quadrata a Plutone il 20 ottobre che porta alla luce dinamiche profonde nei rapporti e nel rapporto con il valore personale.

Il 23 ottobre il Sole entra in Scorpione e incontra Venere, concentrando l’attenzione su desideri, legami, risorse e scelte che richiedono maggiore autenticità.

Il passaggio decisivo arriva il 24 ottobre, quando Mercurio diventa retrogrado in Scorpione e suggerisce di rallentare comunicazioni, trattative e decisioni complesse.

Il 25 ottobre Venere retrograda rientra in Bilancia, riportando in primo piano equilibrio, reciprocità e vecchie questioni relazionali che possono essere osservate da una prospettiva diversa.

Più che accelerare, questa settimana invita quindi a rileggere ciò che è già accaduto, correggere le incomprensioni e rafforzare soltanto le scelte che continuano ad avere senso.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il rientro di Venere retrograda in Bilancia, tuo segno opposto, riporta l’attenzione sulle relazioni e sulle dinamiche di reciprocità. In amore possono riemergere temi, promesse o persone del passato: ascolta ciò che hanno da insegnarti, ma evita di confondere familiarità e compatibilità. Mercurio retrogrado in Scorpione suggerisce inoltre di chiarire con attenzione questioni legate a fiducia, intimità e risorse condivise. Nel lavoro rallenta trattative economiche complesse e rileggi accordi, preventivi o condizioni prima di confermare. La quadratura Venere-Plutone può intensificare rapporti di forza: non trasformare una negoziazione in una sfida personale. Sul denaro è meglio correggere che espandere. L’energia resta buona, ma le questioni irrisolte possono assorbire più attenzione del previsto. Consiglio mirato: prima di dire sì o no, chiedi tutte le informazioni che ti mancano.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

L’ingresso del Sole in Scorpione, tuo segno opposto, e la congiunzione con Venere rendono le relazioni un tema centrale della settimana. Mercurio retrogrado in Scorpione invita a rivedere conversazioni, accordi e aspettative con partner e collaboratori senza pretendere conclusioni immediate. In amore una questione già affrontata può tornare sotto una luce differente: concentrati sui fatti attuali invece di difendere automaticamente vecchie posizioni. Nel lavoro rileggi contratti, e-mail importanti e dettagli organizzativi, soprattutto quando dipendi dalle decisioni di altre persone. Il ritorno di Venere in Bilancia suggerisce anche di recuperare equilibrio nella routine e nelle abitudini. Sul denaro evita acquisti o investimenti complessi fatti per pressione esterna. L’energia richiede maggiore regolarità e meno eccessi. Consiglio mirato: rinegozia ciò che non è più equilibrato invece di sopportarlo in silenzio.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Con Mercurio retrogrado in Scorpione, il tuo pianeta guida entra in una fase che invita alla revisione della routine, dell’organizzazione e dei processi quotidiani. In amore evita di lasciare che stanchezza e impegni diventino distanza: una conversazione semplice può prevenire incomprensioni. Venere retrograda rientra in Bilancia e riporta invece attenzione su piacere, creatività e sentimenti; una persona o un interesse del passato potrebbe tornare nei tuoi pensieri senza necessariamente richiedere un ritorno concreto. Nel lavoro controlla agenda, documenti, scadenze e consegne: le correzioni saranno più importanti della velocità. Se una procedura non funziona, questa è una buona settimana per ridisegnarla. Sul denaro evita spese legate alla fretta. Per il benessere riduci il multitasking e concedi alla mente tempi di pausa reali. Consiglio mirato: controlla due volte ciò che normalmente consideri automatico.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

L’ingresso del Sole in Scorpione e la sua congiunzione con Venere creano un clima più intenso e creativo, favorevole a comprendere ciò che desideri davvero. In amore Mercurio retrogrado in Scorpione può riportare in primo piano una conversazione sentimentale, un progetto personale o un tema legato ai figli e alla famiglia: affrontalo con meno fretta e più ascolto. Venere retrograda rientra in Bilancia e coinvolge maggiormente i segni cardinali, chiedendoti di riequilibrare bisogni familiari e vita privata. Nel lavoro è meglio perfezionare un’idea già avviata che lanciare troppe iniziative contemporaneamente. Sul denaro valuta con prudenza spese per casa, svago o progetti creativi. Energia emotiva intensa ma fertile, da distribuire senza sovraccaricarti. Consiglio mirato: riprendi un progetto che avevi accantonato e valuta se merita una seconda possibilità.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

La quadratura tra Venere retrograda e Plutone può rendere più evidenti tensioni fra vita privata, relazioni e bisogno di controllo. In amore evita prove di forza o richieste formulate per ottenere conferme: ciò che conta è costruire sicurezza attraverso comportamenti coerenti. L’ingresso del Sole in Scorpione sposta progressivamente l’attenzione sulla casa e sulle fondamenta emotive, mentre Mercurio retrogrado suggerisce di rivedere decisioni familiari o organizzative prima di renderle definitive. Nel lavoro potrebbero tornare discussioni o problemi già affrontati; usali per correggere il metodo anziché viverli come una regressione. Sul denaro rinvia, quando possibile, acquisti importanti legati all’abitazione finché i dettagli non sono chiari. Energia meno lineare: concediti tempo lontano dalle pressioni esterne. Consiglio mirato: risolvi una questione domestica concreta prima di aggiungere nuovi impegni.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio retrogrado in Scorpione richiede particolare attenzione perché Mercurio governa il tuo segno: comunicazioni, appuntamenti, documenti e spostamenti possono richiedere revisioni o un secondo controllo. In amore evita di dare per scontato che l’altra persona abbia compreso ciò che intendevi dire; chiarisci con semplicità e senza sovraccaricare il dialogo di interpretazioni. Venere retrograda rientra in Bilancia e invita a rivalutare spese, priorità e percezione del tuo valore personale. Nel lavoro sfrutta la settimana per correggere testi, strategie, procedure e contratti invece di inseguire esclusivamente nuove iniziative. Una vecchia idea può risultare più valida dopo qualche modifica. Sul denaro aggiorna budget e costi ricorrenti. Energia mentale molto attiva: riduci gli stimoli serali per favorire il riposo. Consiglio mirato: verifica agenda, documenti e scadenze prima di confermare qualsiasi passaggio importante.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il ritorno di Venere retrograda nel tuo segno il 25 ottobre apre una fase importante di revisione personale e relazionale. In amore potresti osservare con occhi diversi una scelta recente, una relazione o il modo in cui cerchi approvazione dagli altri. Non è necessario decidere subito: usa questa fase per capire cosa rispecchia davvero i tuoi valori. Mercurio retrogrado in Scorpione richiama invece attenzione su denaro e risorse: rivedi preventivi, spese e condizioni prima di firmare. Nel lavoro è utile riflettere sul valore che attribuisci alle tue competenze e su come lo comunichi. La quadratura Venere-Plutone può far emergere dinamiche di controllo nelle relazioni o in famiglia: evita ultimatum. Energia variabile, più adatta alla revisione che alla corsa. Consiglio mirato: chiediti quale scelta faresti se non dovessi ottenere l’approvazione di nessuno.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

È una settimana particolarmente significativa per te: il Sole entra nel tuo segno, incontra Venere e il 24 ottobre Mercurio diventa retrogrado in Scorpione. In amore emergono desideri, dubbi e questioni che meritano una seconda lettura; evita di trasformare l’intensità emotiva in pressione sull’altra persona. La quadratura Venere-Plutone può far riaffiorare il bisogno di controllare una situazione: cerca invece di capire che cosa temi di perdere. Nel lavoro è un momento eccellente per revisionare strategie, presentazioni e progetti personali, mentre è preferibile non avere fretta di rendere irrevocabili decisioni ancora poco chiare. Sul denaro recupera informazioni prima di muoverti. Energia profonda ma introspettiva: ascolta il bisogno di rallentare e riorganizzare. Consiglio mirato: correggi una decisione se i nuovi elementi dimostrano che può essere migliorata.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Con l’ingresso del Sole in Scorpione e Mercurio retrogrado nello stesso segno, la settimana assume per te un tono più riflessivo. In amore potresti avere bisogno di elaborare emozioni o ricordi prima di parlarne; concediti questo spazio senza però utilizzare il silenzio per evitare un confronto necessario. Venere retrograda rientra in Bilancia e può riportare l’attenzione su amicizie, gruppi e progetti condivisi, compresi rapporti che sembravano essersi allontanati. Nel lavoro è utile rivedere attività svolte dietro le quinte, dati, strategie o problemi che richiedono discrezione. Rimanda, se possibile, annunci importanti finché il quadro non è più chiaro. Sul denaro controlla spese dimenticate o addebiti ricorrenti. Energia più introversa: recupero e sonno diventano parte della produttività. Consiglio mirato: crea uno spazio vuoto in agenda invece di riempire automaticamente ogni ora.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La settimana mette in primo piano reti professionali, amicizie e obiettivi di medio periodo. Mercurio retrogrado in Scorpione suggerisce di rivedere un progetto condiviso, un accordo di squadra o una strategia digitale prima di procedere oltre. In amore Venere retrograda rientra in Bilancia e coinvolge maggiormente i segni cardinali: può emergere la necessità di riequilibrare ambizione e presenza nella vita privata. Una persona potrebbe chiederti più attenzione o una definizione più chiara delle priorità. Nel lavoro evita di irrigidirti su una posizione soltanto perché l’avevi già annunciata; modificare un piano dopo aver raccolto nuovi dati è una forma di efficienza. Sul denaro privilegia verifiche e pianificazione. Energia buona ma mentalmente impegnata: programma pause vere. Consiglio mirato: riapri un progetto fermo e individua il singolo ostacolo che ne impedisce l’avanzamento.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La quadratura fra Venere retrograda e Plutone nel tuo segno può mettere in evidenza tensioni profonde tra desiderio di libertà, trasformazione personale e aspettative degli altri. In amore evita di utilizzare il distacco come unica risposta quando una conversazione diventa intensa: spiega invece di che spazio hai bisogno. Mercurio retrogrado in Scorpione interessa obiettivi, reputazione e attività professionale, suggerendo di rivedere comunicazioni pubbliche, strategie e decisioni di carriera. Se un progetto necessita di correzioni, meglio intervenire ora che difendere una scelta soltanto per coerenza apparente. Venere che rientra in Bilancia riapre prospettive legate a studio, viaggi o relazioni a distanza. Sul denaro evita rischi dettati dal bisogno di cambiare tutto rapidamente. Energia intensa e intermittente. Consiglio mirato: modifica la strategia senza confondere il cambiamento di metodo con l’abbandono dell’obiettivo.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il Sole entra in Scorpione e incontra Venere, creando un clima affine alla tua sensibilità e stimolando il bisogno di approfondire, conoscere e dare un significato più ampio alle esperienze. Con Mercurio retrogrado in Scorpione, tuttavia, progetti di viaggio, formazione, pubblicazione o questioni burocratiche richiedono verifiche aggiuntive. In amore può tornare una conversazione legata al futuro della relazione; ascolta ciò che è cambiato da quando ne avete parlato l’ultima volta. Venere retrograda in Bilancia invita inoltre a rivedere equilibri economici e responsabilità condivise. Nel lavoro correggi contenuti, documenti e strategie prima di presentarli definitivamente. Sul denaro evita accordi poco trasparenti. Energia buona ma assorbita da molti pensieri: alterna approfondimento e attività fisica leggera. Consiglio mirato: controlla i dettagli pratici prima di trasformare un desiderio in un impegno.

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L’Eremita

19 Ottobre 2026 ( modificato il 30 Settembre 2026 | 19:11 )
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