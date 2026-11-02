Oroscopo della settimana dal 2 al 8 novembre 2026

Un secondo riferimento è Mercurio retrogrado in Scorpione, che invita a leggere con attenzione tempi e priorità.
Si aggiunge Venere retrograda in Bilancia, con un richiamo simbolico alla sfera delle relazioni.
La settimana invita a osservare con attenzione desideri, relazioni e decisioni quotidiane.
L’oroscopo propone spunti pratici per amore, lavoro e benessere, senza previsioni inevitabili.
Ariete (21 marzo – 19 aprile)
Per Ariete, la congiunzione Sole-Mercurio in Scorpione del 4 novembre mette in primo piano il tema della iniziativa: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su progetto personale e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia camminata energica e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Toro (20 aprile – 20 maggio)
Per Toro, Mercurio retrogrado in Scorpione mette in primo piano il tema della stabilità: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su bilancio domestico e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia riposo regolare e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
Per Gemelli, Venere retrograda in Bilancia mette in primo piano il tema della curiosità: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su comunicazione professionale e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia pause dagli schermi e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Cancro (21 giugno – 22 luglio)
Per Cancro, la congiunzione Sole-Mercurio in Scorpione del 4 novembre mette in primo piano il tema della sensibilità: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su organizzazione familiare e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia sonno costante e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Leone (23 luglio – 22 agosto)
Per Leone, Mercurio retrogrado in Scorpione mette in primo piano il tema della creatività: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su visibilità lavorativa e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia movimento all’aperto e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Vergine (23 agosto – 22 settembre)
Per Vergine, Venere retrograda in Bilancia mette in primo piano il tema della precisione: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su scadenze pratiche e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia stretching leggero e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
Per Bilancia, la congiunzione Sole-Mercurio in Scorpione del 4 novembre mette in primo piano il tema della diplomazia: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su accordi e collaborazioni e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia ritmi distesi e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)
Per Scorpione, Mercurio retrogrado in Scorpione mette in primo piano il tema della profondità: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su scelte strategiche e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia recupero serale e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)
Per Sagittario, Venere retrograda in Bilancia mette in primo piano il tema della entusiasmo: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su formazione e viaggi e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia attività moderata e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
Per Capricorno, la congiunzione Sole-Mercurio in Scorpione del 4 novembre mette in primo piano il tema della costanza: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su responsabilità economiche e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia pause programmate e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
Per Acquario, Mercurio retrogrado in Scorpione mette in primo piano il tema della originalità: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su innovazione professionale e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia aria aperta e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
Per Pesci, Venere retrograda in Bilancia mette in primo piano il tema della intuizione: il punto non è prevedere ogni risultato, ma scegliere come rispondere alle situazioni. In amore e nelle relazioni, prova a esprimere un bisogno senza trasformarlo in una richiesta implicita. Se una persona cara interpreta diversamente le tue parole, fai una domanda prima di reagire. Nel lavoro o nello studio, concentrati su progetti creativi e stabilisci una sequenza di attività verificabili. Prima di accettare una proposta, controlla scadenze, condizioni e risorse disponibili; anche sul denaro è preferibile ragionare su cifre reali, non su aspettative. Questa settimana può essere utile rivedere ciò che è rimasto in sospeso, lasciando spazio agli imprevisti. Per l’energia e il benessere, privilegia riposo protetto e rispetta i segnali di stanchezza. Consiglio della settimana: Chiarire un messaggio prima di inviarlo.
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L’Eremita