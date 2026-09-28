Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

La settimana parte con un cambio netto di energia: nelle prime ore del 28 settembre Marte entra in Leone, aumentando iniziativa, orgoglio e desiderio di affermarsi.

Sempre il 28 settembre il trigono tra Sole in Bilancia e Urano in Gemelli facilita cambiamenti, intuizioni e soluzioni alternative ai problemi abituali.

Il 30 settembre Mercurio entra in Scorpione e rende pensiero e comunicazione più investigativi, selettivi e orientati verso ciò che resta nascosto sotto la superficie.

Il 2 e 3 ottobre le tensioni tra Mercurio, Marte e Plutone richiedono particolare attenzione a parole impulsive, competizione e tentativi di imporre la propria posizione.

Il 4 ottobre l’opposizione Sole-Saturno conclude la settimana chiedendo concretezza, responsabilità e capacità di accettare un limite senza considerarlo necessariamente una sconfitta.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Marte entra in Leone e restituisce slancio, creatività e maggiore desiderio di prendere l’iniziativa. Il Marte in Leone dialoga bene con la tua natura di fuoco, ma la settimana richiede anche autocontrollo quando emergono divergenze. In amore aumenta il bisogno di passione e spontaneità; evita però di trasformare una provocazione in una gara per stabilire chi abbia ragione. Sul lavoro il trigono Sole-Urano può aprire soluzioni interessanti attraverso contatti, tecnologia o una modalità operativa differente. Dal 2 ottobre Mercurio in tensione con Marte e Plutone invita a controllare messaggi, reazioni e negoziazioni: rimanda una risposta se sei troppo irritato. L’opposizione Sole-Saturno del 4 ottobre chiede realismo su tempi e responsabilità. Energia elevata, da utilizzare con gradualità. Conta fino a dieci prima di rispondere alla provocazione che conta di più.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

L’ingresso di Marte in Leone attiva una dinamica più intensa per i segni fissi e può renderti meno disposto a cedere quando senti minacciata la tua stabilità. Con Mercurio in Scorpione anche i rapporti diventano più diretti e desiderosi di andare al punto. In amore evita interrogatori o discussioni costruite per ottenere una conferma: chiedi apertamente ciò che vuoi sapere. Sul lavoro il trigono Sole-Urano favorisce soluzioni nuove soprattutto nelle questioni economiche e organizzative, ma il 2 e 3 ottobre è importante evitare scontri di potere. Prima di rifiutare una proposta, verifica se può essere modificata. L’opposizione Sole-Saturno del 4 ottobre suggerisce di ridimensionare un impegno troppo oneroso. Energia intensa e talvolta rigida: movimento e pause aiutano a scaricare tensione. Cambia metodo prima di aumentare lo sforzo.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il trigono tra Sole in Bilancia e Urano nel tuo segno rende l’inizio della settimana particolarmente stimolante. Il trigono Sole-Urano favorisce flessibilità, intuizioni e disponibilità a sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore una conversazione spontanea può rompere una routine diventata prevedibile; mantieni però chiarezza quando Mercurio entra in Scorpione e le parole acquistano maggiore peso. Sul lavoro sfrutta i primi giorni per proporre innovazioni, semplificare processi o utilizzare strumenti differenti. Il 2 ottobre la tensione tra Mercurio, Marte e Plutone consiglia invece di evitare messaggi scritti di impulso e discussioni inutilmente competitive. Rileggi prima di inviare. Le finanze beneficiano di piccoli aggiustamenti intelligenti. Energia mentale molto alta, perciò proteggi sonno e concentrazione. Testa una soluzione nuova su piccola scala prima di estenderla.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Marte lascia il tuo segno nelle prime ore del 28 settembre e può diminuire quella sensazione di dover reagire continuamente. L’attenzione passa maggiormente verso risorse, sicurezza e valore personale, mentre Mercurio in Scorpione favorisce espressione emotiva più profonda. In amore hai l’opportunità di parlare di desideri e bisogni senza la stessa reattività delle settimane precedenti; resta però prudente intorno al 2 e 3 ottobre, quando toni troppo netti potrebbero complicare discussioni già sensibili. Sul lavoro il trigono Sole-Urano suggerisce una soluzione inattesa a un problema domestico o organizzativo. Sul denaro evita spese dettate dal bisogno di gratificazione immediata. L’opposizione Sole-Saturno del 4 ottobre richiede realismo nelle responsabilità. Energia più stabile se non riempi subito lo spazio liberato. Trasforma la calma ritrovata in una scelta economica più consapevole.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Nelle prime ore del 28 settembre Marte entra nel tuo segno e inaugura una fase di maggiore iniziativa, coraggio e desiderio di agire. È un’energia preziosa se diretta verso un obiettivo, meno utile se trasformata in impazienza. In amore aumenta il magnetismo e cresce il bisogno di risposte chiare; evita però di interpretare un dissenso come una sfida personale. Nel lavoro è il momento di prendere l’iniziativa, presentare un progetto o assumerti una responsabilità, sfruttando anche il trigono Sole-Urano per introdurre qualcosa di nuovo. Tra il 2 e il 3 ottobre Marte entra in tensione con Mercurio e Plutone: scegli bene le battaglie e non forzare una decisione. Energia molto alta, ma proprio per questo va gestita. Usa la tua forza per iniziare, non per dimostrare di essere il più forte.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La settimana ti invita a lavorare con maggiore profondità e meno fretta. Mercurio in Scorpione, tuo pianeta di riferimento simbolico, favorisce analisi, capacità di cogliere dettagli importanti e conversazioni che arrivano direttamente al punto. In amore evita però di cercare significati nascosti dove sarebbe sufficiente fare una domanda. Le coppie possono chiarire una questione concreta purché nessuno utilizzi vecchi errori come arma. Sul lavoro il trigono Sole-Urano suggerisce nuovi metodi e possibilità professionali inattese; valuta con apertura ciò che inizialmente appare poco convenzionale. Il 2 ottobre controlla comunicazioni e documenti con particolare attenzione, perché Mercurio in quadratura a Marte e Plutone può irrigidire il confronto. L’opposizione Sole-Saturno richiede prudenza economica. Energia da proteggere attraverso pause e ritmi prevedibili. Indaga il problema, ma fermati quando hai abbastanza informazioni per decidere.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole continua il percorso nel tuo segno e il trigono con Urano apre la settimana con una forte spinta verso cambiamento e maggiore libertà di movimento. Il trigono Sole-Urano può aiutarti a trovare una soluzione originale senza rompere gli equilibri essenziali. In amore prova qualcosa di diverso dalla routine, ma non evitare le conversazioni profonde quando Mercurio entra in Scorpione. Sul lavoro i primi giorni sono ottimi per innovare, proporre e riorganizzare. Dal 2 ottobre, però, toni troppo netti possono trasformare una normale divergenza in un conflitto: separa sempre il problema dalla persona. Il 4 ottobre l’opposizione Sole-Saturno coinvolge direttamente l’asse Bilancia-Ariete e chiede di assumerti una responsabilità senza caricarti anche quelle altrui. Energia buona ma da distribuire. Accetta un limite preciso e usa il resto dello spazio con maggiore libertà.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Mercurio entra nel tuo segno il 30 settembre e rende pensiero, comunicazione e capacità di osservazione più penetranti. Mercurio in Scorpione ti aiuta a individuare ciò che altri trascurano, ma nei giorni successivi le quadrature con Marte e Plutone possono trasformare lucidità in rigidità. In amore evita domande formulate come interrogatori e lascia che l’altra persona possa rispondere senza sentirsi sotto esame. Sul lavoro approfondisci dati, contratti e informazioni riservate, ma il 2 ottobre non cercare di ottenere un risultato attraverso pressione o provocazione. Se una trattativa si irrigidisce, interrompila e riprendila dopo. Marte in Leone aumenta la competizione professionale: usa ambizione, non conflitto. Energia intensa, soprattutto mentale, da compensare con attività fisica e riposo. Utilizza ciò che scopri per scegliere meglio, non per controllare gli altri.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Marte entra in Leone e riattiva entusiasmo, iniziativa e desiderio di ampliare i tuoi orizzonti. Il Marte in Leone sostiene il tuo elemento di fuoco e può rendere più facile iniziare un progetto, organizzare un viaggio o affrontare una nuova esperienza. In amore porta spontaneità e passione, purché tu non confonda libertà con indisponibilità. Sul lavoro il trigono Sole-Urano può favorire contatti interessanti e collaborazioni non convenzionali. Approfittane nei primi giorni; dal 2 ottobre Mercurio, Marte e Plutone rendono invece più delicata la comunicazione e suggeriscono di evitare commenti impulsivi. Sul denaro non scommettere su risultati ancora incerti. L’opposizione Sole-Saturno del 4 ottobre invita a verificare quali progetti abbiano basi sufficientemente solide. Energia elevata, da incanalare in obiettivi precisi. Apri una nuova strada, ma definisci prima il budget necessario.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La settimana può produrre cambiamenti interessanti nel lavoro, ma ti chiede anche di accettare che non tutto possa essere controllato attraverso la programmazione. Il trigono Sole-Urano favorisce soluzioni più efficienti e modalità operative innovative. In amore Mercurio in Scorpione incoraggia conversazioni profonde e può aiutarti a parlare di un progetto futuro senza troppe formalità. Sul lavoro sperimenta una procedura diversa o delega ciò che non richiede direttamente la tua presenza. Tra il 2 e il 3 ottobre evita scontri con figure autoritarie o colleghi competitivi: conserva documenti e resta sui fatti. Il 4 ottobre l’opposizione Sole-Saturno può rendere evidente un limite strutturale, una scadenza o una responsabilità da affrontare. Energia discreta ma appesantita dagli obblighi. Rispetta il limite reale invece di costruire un piano basato sul tempo che vorresti avere.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’inizio della settimana è dinamico grazie al trigono tra Sole in Bilancia e Urano in Gemelli, entrambi in segni d’aria. Il trigono Sole-Urano favorisce nuove idee, creatività e disponibilità a rompere una routine che non produce più risultati. In amore cerca però di non utilizzare il bisogno di novità come fuga da una conversazione più profonda. Nel lavoro sperimenta, amplia i contatti e valuta soluzioni tecnologiche o organizzative differenti. La seconda parte della settimana è più intensa: Marte in Leone si avvicina all’opposizione con Plutone nel tuo segno, esatta il 3 ottobre, e può amplificare conflitti di volontà. Non trasformare ogni divergenza in una questione di principio. Le finanze richiedono prudenza nelle scelte impulsive. Energia forte, ma facilmente polarizzata. Scegli la trasformazione che puoi guidare senza entrare in una lotta di potere.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio entra in Scorpione e crea un clima più favorevole alla tua sensibilità, perché invita ad andare oltre le apparenze senza necessariamente rinunciare alla logica. Il Mercurio in Scorpione sostiene approfondimento, studio e conversazioni sincere. In amore puoi affrontare un tema importante con maggiore profondità, purché non cerchi di intuire ciò che l’altro non ha ancora espresso. Sul lavoro il trigono Sole-Urano può suggerire una soluzione insolita a una questione economica o organizzativa; resta disponibile a modificare una procedura. Il 2 ottobre le tensioni di Mercurio con Marte e Plutone richiedono invece cautela: verifica i fatti e non reagire alle provocazioni. Il 4 ottobre Sole opposto a Saturno invita a ridurre spese o impegni poco sostenibili. Energia variabile, da proteggere con ritmi regolari. Approfondisci una possibilità, ma stabilisci prima un limite di tempo e risorse.

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L’Eremita